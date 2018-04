Revoluce v konstrukci. Skládací mobil bude za rok a bude hodně drahý

aktualizováno

Není to tak dlouho, co LG představilo první smartphone s ohebným displejem a Samsung následoval. Žádný výrobce však nedokázal využít potenciál těchto displejů naplno, což by se mělo brzy změnit. Samsung má totiž zahájit výrobu přeložitelných smartphonů. A určitě si za to nechá zaplatit.