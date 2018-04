Náhrady za vadný samsung se nedočkal, nesouhlasil s mlčenlivostí

Žádná prohlášení, komentáře či připomínky, které by jakkoli znevažovaly, kritizovaly či ponižovaly Samsung včetně jeho produktů, služeb, zaměstnanců, zástupců či vedoucích - takovou podmínku ve zkratce zakotvilo asijské zastoupení společnosti v dokumentu, jehož podpis vyžaduje při výměně nefunkčního telefonu za nový. Poukázal na to zákazník ze Singapuru, který 23. února reklamoval v servisním středisku Samsungu vadný Galaxy S7 edge poté, co mu šest dnů po koupi přestal fungovat. Telefon se údajně přehřál.

Stačil by tedy jediný podpis a zákazník by si mohl naplno užívat nového telefonu. Ten ovšem dokument kvůli spornému bodu odmítl podepsat, Samsung mu proto údajně upřel právo na výměnu telefonu. Firma přitom na začátku smlouvy akt výměny označuje jako gesto dobré vůle. Tento vstřícný krok ovšem o něco níže dostává značnou trhlinu - je de facto podmíněn mlčenlivostí zákazníka.

Přijetím mobilního zařízení, respektive svým podpisem by totiž zákazník vyjádřil souhlas s podmínkou, že se nebude (přímo či nepřímo, anonymně či pod pseudonymem) o problémech s produktem Samsungu jakkoli zmiňovat. V opačném případě by jej mohla firma žalovat. Zmínit by se přitom nesměl například ani na sociálních sítích či dalším osobám.

Zákazník se proto obrátil na singapurské zastoupení Samsungu, odpovědi na e-mail se ovšem nedočkal. V březnu tak zastoupení kontaktoval prostřednictvím Facebooku, podle následného vyjádření jde ovšem o standardní dohodu. Výměna vadného telefonu tím však přestává být projevem dobré vůle.