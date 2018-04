Samsung vychrlil novinky na rok 2003 - máme se na co těšit!

Samsung pevně drží pozici světové a evropské trojky v prodeji mobilních telefonů a jako důkaz snahy atakovat přímo vedoucí Nokii, ukázal na veřejnosti připravované produkty pro příští rok. Stalo se tak v rámci Samsung World Tour v Paříži. Novinek je celkem dvanáct a to počítáme jen ty primárně určené pro Evropu. Další nové GSM telefony má Samsung připraveny pro asijské trhy a je možné, že některé z nich se dostanou i na starý kontinent. Na druhou stranu, o Samsungu je známo, že ne všechny předem představené telefony nakonec začne i prodávat. Pokud se při marketingových průzkumech nebudou líbit, tak je vyrábět nebude, nebo je předělá a na trh se pak dostanou pod jiným označením. Samsung své telefony nově dělí do tří skupin, jako telefony stylové, manažerské a přístroje multimediální. Rozdělení ale není úplně jasné. Některé telefony se zdají být určeny pro jinou cílovou skupinu, než míní Samsung. My se ale budeme držet jeho evropského "jízdního řádu" pro příští rok a začneme u stylových novinek.

Stylové telefony

Mezi stylové telefony Samsung řadí tři novinky „eskové“ řady. Jedná se o modely S200, S300 a S500. První dva si jsou velmi podobné a to především výbavou. V té nechybí podpora tří GSM pásem (900/1800/1900 MHz), GPRS (4+1 timeslot), Java aplikace, čtyřicetihlasé polyfonní melodie, infraport a vlastně i další funkce známé z modelu S100, který by se u nás mohl prodávat snad ještě před Vánoci. Oproti S100 ale mají oba telefony dva (!) barevné displeje, což zatím moc běžné není. Hlavní displej u obou telefonů dokáže zobrazit 65 000 barev a větší rozlišení nabízí model S200 (128 x 144 obrazových bodů), když S300 má u hlavního displeje rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Druhý displej je pak u obou telefonů stejný, umí „jen“ 256 barev a má shodné rozlišení 96 x 64 obrazových bodů. Oba displeje jsou pasivní, ale ten hlavní u obou telefonů využívá technologii UFB, která by měla poskytnout lepší kvalitu zobrazení, než běžné STN pasivní displeje. Hlavní rozdíl mezi oběma telefony je ve vzhledu a rozměrech. S200 je nápadně podobná modelu T400, který jsme vám již představili. Je relativně hranatý a o něco větší (80 x 40 x 23 mm) a těžší (77 gramů), než S300. Ten naopak svým tvarem jako by z oka vypadnul modelu A800, který jsme vám již také představili podrobněji. S300 pak má rozměry 80 x 40 x 19,5 mm a jeho hmotnost je jen 77 gramů. Podrobné představení modelu S300 vám přineseme v nejbližších dnech.

Další „stylovou“ novinkou je model S500. Ten není podobný žádnému známému Samsungu, takže jen dodejme, že se opět jedná o véčko. To má dva displeje, když barevný je jen ten hlavní. Ten dokáže zobrazit 65 000 barev a jedná se o aktivní (TFT) displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů. Druhý displej na vrchu telefonu je jen monochromatický, ale na podle obrázku velmi rozměrný. Přístroj má na stylovou kategorii opět velmi slušnou výbavu, v které nechybí rychlejší GPRS (4+2 timesloty), infraport, podpora MMS a EMS zpráv, či polyfonní melodie (čtyřicetihlasé). Samsung S500 je jen duální a má rozměry 83 x 43 x 21,5 mm a jeho hmotnost je rovných 80 gramů.

Dalším elegánem Samsungu je model T410, který se na pohled neliší od modelu T400, který Samsung řadí mezi manažerské telefony. Rozdíl mezi oběma telefony je podle dostupných informací jen v podpoře videoklipů u modelu T410 (námi testovaná T400 je ale uměla také) a v tom, že T410 umí EMS zprávy a T400 zase jen smart messaging od Nokie. Jak to ale bude doopravdy, netušíme. V každém případě ale T410 zaujme hlavním barevným TFT displejem (128 x 144 obrazových bodů a 65 000 barev) a kovovým krytem. Oboje ale má i model T400.

Poslední stylovou novinkou Samsungu je model E100. Z „éčkové“ řady je to první model a moc toho o něm nevíme. Takže jen stručně: véčko se dvěma displeji, ten hlavní je barevný (TFT, 128 x 160 obrazových bodů, 65 000 barev), druhý displej na vrchu přístroje asi barevný nebude, informace zatím chybí, ale podle obrázku se zdá, že bude zobrazovat informace inverzně, po vzoru Motoroly V70 a nebo bude také barevný. Telefon je duální, nabízí GPRS (4+2 timesloty), EMS a MMS zprávy, naopak o infraportu není nikde zmínka. Melodie jsou opět polyfonní a rozměry telefonu jsou 83 x 46,5 x 21,1 mm a jeho hmotnost je 81 gramů. Víc se nám zatím k tomuto telefonu vypátrat nepodařilo.

Manažerské telefony

Jako že mezi stylovými přístroji bylo několik úplných novinek, tak mezi manažerskými telefony představil Samsung jen přístroje o kterých se již všeobecně ví. Těžko ale věřit, že mezi ně bude patřit model T100, i když se to Samsung snaží propagovat. Naopak model S100 za manažerský považovat můžeme, ale ten se již několik měsíců prodává v Německu a do zbytku Evropy by měl vtrhnout ještě před koncem roku a doufejme, že tomu tak bude i u nás. Dalším manažerským telefonem by měl být model A800, opět tomu ale nevěříme, protože tento telefon neumí vcelku vůbec nic, jako jediný nemá barevný displej, je pouze příjemně malý a lehký. Stejně jako u předchozích dvou modelů jsme vám ho již detailně představili. Poslední manažerskou novinkou bude model T400, o němž jsme se umiňovali v předchozí kapitole, kde je porovnáván s dvojčetem T410, který je uváděn jako stylový telefon.

Multimediální telefony

Samsung chystá dvě véčka s integrovaným fotoaparátem. Model P400 vám podrobněji představujeme v jiném článku a o druhém modelu, Samsungu V200 se již nějakou chvíli ví. Oba telefony mají barevný displej se stejným rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a schopností zobrazit 65 000 barev. V obou případech se jedná o TFD displej (kvalita TFT, spotřeba STN displejů). Telefony mají i shodné rozměry (90,8 x 47,5 x 23 mm), V200 je však o devět gramů lehčí, když P400 má hmotnost 105 gramů. Oba přístroje mají v kloubu umístěný fotoaparát, s největší pravděpodobností s rozlišením 100 000 obrazových bodů a schopností snímat i v noci. V200 má druhý displej na vrchu telefonu, P400 má pak horní díl s hlavním displejem otočný o 360 stupňů. Ve výbavě obou telefonů pak nechybí GPRS (4+1 timeslot), podpora MMS a EMS zpráv, či polyfonní melodie. Dříve na trhu bude s největší pravděpodobností model V200, který by se mohl začít prodávat již v prvním čtvrtletí příštího roku. Naopak na P400 si asi budeme muset počkat až do poloviny příštího roku.

Další novinky

Novinky oficiálně určené pro Evropu máme zdárně za sebou a můžeme se podívat na asijské novinky. Zde jsou tři zajímavé telefony z „téčkové“ řady. Prvním je model T208 (asijské GSM varianty telefonů Samsung mají v označení na konci osmičku. Pokud se telefon bude prodávat i v Evropě, bude mít označení na celé stovky - zde T200), který je zajímavý automatickým rozevíráním a zavíráním. Komu se nelíbí véčka kvůli obtížnému otevírání, toho může právě T208 přesvědčit. Samsung T208 je určen pro GSM sítě, má dva displeje, když ten hlavní je opět barevný, má polyfonní melodie, podporuje EMS zprávy a jeho hmotnost činní 99 gramů. Dalším modelem je Samsung T508 speciálně určený dívkám a ženám. Okraj vnějšího displeje zdobí zirkony, ale vnější displej je jen monochromatický. Vnitřní je pak už barevný (65 000 barev - UFB technologie). Zajímavostí je pak i podsvícení vnějšího displeje a jeho ozdobných kamenů. I třetí „téčkový“ model je speciálně určený příslušnicím něžného pohlaví. Jmenuje se T708 má stejný hlavní displej jako předchozí model a výrobce na něm vyzdvihuje ryze ženské funkce, jako je poradce pro make-up, nákupy, nebo pro dietní programy. Lze předpokládat, že časem se některý z ženských telefonů Samsungu objeví i v Evropě, ale kdy to bude a který to bude model, netušíme. V případě T708 zatím nejsou k dispozici ani fotografie.

Ve výčtu pak chybí ještě modely A600 a T300. První by měl být čistě stylový přístroj, možná opět spíš pro ženy, ten druhý je pak zajímavý integrovaným rádiem. Ale oficiálně je Samsung v Evropě zatím nepředstavil.

Také se nemůžete v novinkách Samsungu zorientovat? Nevadí, jakmile se jednotlivé modely dostanou do redakce, připravíme pro vás jejich podrobné představení. Celkově stejně nelze očekávat, že se na náš trh dostanou všechny novinky, ale doufejme, že alespoň ty nejdůležitější ano.