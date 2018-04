Apple vyhrál další soud. Mnohé smartphony můžou zmizet z trhu

Soud Applu přiznal, že Samsung zneužil jeho patenty v případě modelů Admire, Galaxy Nexus, Galaxy Note, Galaxy Note 2, Galaxy S2, Galaxy S2, Galaxy S2 Epic 4G Touch, Galaxy S2 Skyrocket, Galaxy S3 a Stratosphere. Tyto telefony už nemůže Samsung na americkém trhu prodávat.

Ačkoliv tak jde v podstatě o velké vítězství Applu, situaci to nijak nemění. Tyto modely už Samsung ve většině případů ani neprodává, protože jde o více než čtyři roky staré produkty. V oficiálním americkém e-shopu zatím Samsung stále uvádí modely Galaxy Nexus, Galaxy S2 a Galaxy S3, ale zájem o tyto modely bude dnes prakticky nulový.

Soudní spory mezi těmito mobilními giganty už měly první velkou dohru v roce 2014, kdy byl Samsung donucen zaplatit Applu kompenzaci ve výši necelých 120 milionů dolarů. Soud uznal, že korejský výrobce porušil patenty Applu, jako jsou rychlá menu u některých položek v telefonu, odemykání pomocí tahu prstem, nebo automatická korekce psaní slov.

„Tento verdikt se sice nedotkne našich zákazníků, nicméně to poukazuje na fakt, že Apple zneužívá soudní systém této země, aby získal vlastní precedenty, které mohou poškodit celkovou situaci na trhu na dlouhou dobu,“ řekli v oficiálním vyjádření k novému zákazu zástupci Samsungu. Apple se k této situaci zatím nijak nevyjádřil.

V podstatě tím tak Samsung naznačuje, že se tato situace může v budoucnu opakovat častěji. Telefony jako takové mezi sebou sdílejí celou řadu podobných vlastností a je jen otázkou času, kdy by se podobné žaloby a následné zákazy prodeje mohly dotknout i jiných výrobců. To by mohlo potenciálně vést až ke zneužívání patentových žalob ve vlastní prospěch. Doteď se totiž mezi sebou firmy dohadovaly pouze na základě finanční kompenzace, zákaz prodeje v tomto měřítku je však novinkou.

Samsungu se v tomto sporu zastaly další firmy jako například eBay, Facebook, Google nebo Hewlett-Packard. Společnými silami se snaží dohodnout, aby nejvyšší soud lépe definoval postupy ohledně patentových sporů a také zavedl určitý limit při případném nahrazování škod.