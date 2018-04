Samsung vrací voděodolnost. Použil lepidlo a gumové těsnění

Voděodolnost smartphonů je bezpochyby užitečná věc. Voda a tekutina obecně totiž dokáže elektronické obvody nevratně zničit a tak i třeba polití telefonu vodou může zanechat nevítané následky.

Samsung svou nejvyšší řadu Galaxy S vybavil částečnou voděodolností u páté generace, loňská S6 však o ni přišla. Návrat odolnosti vůči vniknutí vody a prachu je tak rozhodně vítaným vylepšením.

YouTuber JerriRigEverything Galaxy S7 demontoval a ukazuje, jak Samsung voděodolnost zajistil. Hned v úvodu upozorňuje, že vodotěsný a voděodolný není totéž a případné poškození telefonu vodou záruka nepokrývá. Zda do telefonu tekutina vnikla, servisní technik pozná stavem malé nálepky, umístěné vedle SIM slotu.

Povrch terčíku se totiž při styku s vodou probarví. Není k tomu ani nutné telefon rozebrat, ploška je totiž viditelná i z venku, stačí onen šuplíček vyjmout. Další na vlhkost citlivá nálepka je umístěna u reproduktoru.

Základem voděodolnosti je spojení kovového rámu a skla na zádech a čele telefonu pomocí kvalitního lepidla. Je zde ale hned několik slabých míst, kudy by to se voda do telefonu mohla dostat.

Jedním z nich je nabíjecí microUSB port, který je po obvodu opatřen gumovým těsněním. To spolu s pevným spojením šrouby nedovolí průniku kapaliny do útrob telefonu. Samozřejmě pouze do určitého tlaku vodního sloupce. Norma IP68, které Galaxy S7 vyhovuje, hovoří o hloubce 1,5 metru.

Pokud telefon detekuje kapalinu v nabíjecím portu, software na to majitele upozorní a telefon až do vysušení nepůjde nabíjet. Zásuvka na SIM kartu je také vylepšena gumovým těsněním.

Dalším nezbytným otvorem telefonu je výdech hlasitého reproduktoru. Tady Samsung použil speciální membránu, která propustí zvuk, ale nikoli molekuly kapaliny. Také v tomto případě platí omezení pro daný tlak vodního sloupce.

Gumové těsnění má obvodu také sluchátkový 3,5mm jack a vnitřní mechanismus hlavního vypínacího tlačítka.

YouTuber ve videu vyvrací spekulace, že je samotná základní deska s obvody voděodolná. Takové řešení již několik let existuje, odolnost vůči vodě se zajistí aplikací speciální povrchové úpravy. Pokud se na ni dostane voda, tvoří se malé kapičky a díky nulové přilnavosti z povrchu obvodů stékají pryč. Testy ukázaly, že základní deska žádnou takovou hydrofobní úpravu nemá a není tak voděodolná.

Voděodolný neznamená k potápění

Certifikace IP68 tak pro uživatele smartphonu znamená, že nečekaný styk telefonu s vodou nemusí zanechat žádné následky. Zároveň by ale norma neměla být výzvou k nějakým divokým hrátkám nebo potápění se s telefonem. Poškození vodou totiž záruka obecně nepokrývá, navzdory nadstandardním servisním podmínkám, které Samsung pro svoji novou vrcholovou řadu nabízí (více zde).

Ostatně koupání a potápění se smartphonem už nějakou dobu nedoporučuje ani Sony, jejíž Xperia Z byla jedním z prvních špičkových voděodolných smartphonův (více zde).