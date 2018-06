Samsung nechce být závislý. Teď pracuje na poslední součástce

Samsung bezpochyby už dnes patří mezi nejsoběstačnější výrobce smartphonů a svoji nezávislost chce do budoucna dále zvyšovat. Není to překvapivé, protože Samsung je obrovský konglomerát, který si díky obřím ziskům zejména ze segmentu polovodičových součástí (ty tvoří polovinu zisku celé skupiny) může dovolit své aktivity stále masivně rozšiřovat.

Podle serveru WinFuture.de se teď tým inženýrů zabývá návrhem vlastního grafického jádra, tedy jednoho z nejdůležitějších prvků celé čipové sady. Je pravděpodobné, že vývoj už několik měsíců běží, jen se tyto informace dostaly ven na profesní sociální síti LinkedIn teprve v minulých dnech.

Dosud Samsung u SoC Exynos využívá grafických jader Mali, která odebírá od japonské společnosti ARM Holdings, důležitého hráče trhu s polovodičovými komponenty. Jejich čipy vedle samsungů často v telefonech používá třeba Huawei, vídáme je u tabletů různých značek a vybaveny jimi bývají i notebooky.

Nejdříve pro levné smartphony, později třeba i pro extratřídu

Vyvíjený grafický čip by měl být zpočátku určen pro levnější samsungy, kterým by přesto měl zajistit značný grafický výkon. Jihokorejský gigant by měl své mobilní grafické jednotky navrhovat kompletně. Mimo vlastního designu a architektury tak má využívat i svých instrukčních sad. A díky produkčním možnostem by si je navíc mohl sám i vyrábět.

První generace grafických jednotek tedy Samsung nasadí u nižší a střední třídy, příští generace by pak mohla být použita třeba i u vrcholové modelové řady Galaxy S. To je však pouhá spekulace. Jisté naopak je, že nejvyšší modelová řada bude v nejbližší době spoléhat na čipy Mali.

Smartphony nejsou jediným segmentem, kde by grafické procesory Samsungu mohly najít uplatnění, počítá se také se systémy řízení autonomních vozidel.

Z úplného odchodu Samsungu by ARM neměla radost

Pokud by se Samsung postupně dokázal zcela obejít bez grafických procesorů Mali, za které společnosti ARM odvádí licenční poplatky, pro japonskou společnost by to znamenalo citelný výpadek příjmů. Jejich penetrace mezi smartphony Samsung je totiž značná.

Před podobně nepříjemnou situaci byla loni na jaře postavena společnost Imagination Technologies. Apple tehdy totiž oznámil vývoj vlastního grafického řešení s tím, že licenční poplatky za využívání PowerVR čipů z jejich produkce bude platit maximálně následující dva roky (více v článku Roky dodávala grafické čipy Applu. Nyní je firma na prodej). Nutno ovšem říci, že ARM má oproti Imagination Technologies mnohem širší záběr, a odchod Samsungu by pro ni tedy nebyl tak citelnou ztrátou.