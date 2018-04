Samsung - véčko, které se samo otevírá (dojmy a fotografie)

Samsung představil v Cannes několik nových telefonů. Asi ani v jednom případě se nejednalo o nečekané novinky, informace o většině představených telefonů pronikly na světlo již dříve. Například model D410, který měl v Cannes oficiální světovou premiéru, jsme vám podrobněji představili již před koncem loňského roku. Jedná se o první model Samsungu pro GSM vysouvací koncepce. Telefon je vedle koncepce zajímavý obrovským aktivním displejem, který má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a umí zobrazit přes 260 000 barev. Telefon má e-mailový klient, umí nahrávat video (netradiční formát motion JPEG) a má VGA otočný fotoaparát. Displej telefonu opravdu stojí za zhlédnutí. Příležitost bude mít každý zájemce za nedlouho, Samsung D410 by se měl začít prodávat přibližně v dubnu letošního roku. Cena jistě nebude nízká, odhadujeme ji zhruba na 16 000 Kč.

Velmi atraktivní je nový Samsung P510. Jedná se o malé véčko s rozměrným vnějším OLED displejem, nad kterým je umístěn objektiv VGA fotoaparátu a pomocné světlo - blesk. Asi nejzajímavější funkcí telefonu je ale jeho otvírání. Jde to sice i klasicky - ručně, proč ale, když se telefon umí otevřít sám. Stačí k tomu stisknout horní tlačítko na pravém boku telefonu (pod ním je klávesa pro rychlou aktivaci fotoaparátu, jehož obraz lze v zavřeném stavu sledovat i na vnějším displeji). Telefon se pak elegantně sám rozevře, popřípadě se umí automaticky i zavřít. Je to efektní, ale v praxi nepříliš praktická funkce, u které by nás zajímala životnost motorového mechanismu otvírání a také její dopad na spotřebu baterie.

Samsung P510 není prvním modelem výrobce, který se umí sám otevřít a zavřít. Uměl to již zhruba rok a něco starý model T200, který se ale u nás neprodával. V Asii je ale možné jej stále najít na pultech prodejen. Stále se jedná o poměrně drahý telefon a asi nejinak tomu bude i u nového modelu P510. Ten dále nabízí špičkový vnitřní displej s podporou 260 000 barev, má e-mailový klient, VGA fotoaparát, umí natáčet videa a jeho další výbava odpovídá možnostem současných modelů značky. Menu telefonu je, stejně jako v případě Samsungu D410, ve stylu modelů S300, P400, nebo V200.

Kdo si oblíbil Samsung S300(m), asi bude nadšený z nového modelu E600. Jedná se o velmi podobný telefon, ovšem v mnohém podstatně vylepšený. Má totiž integrovaný fotoaparát a vylepšený vnější barevný displej. Ten nyní umí zobrazit 4 096 barev a je o třídu lepší než vnější barevný displej u modelu S300. Obraz fotoaparátu lze sledovat i na vnějším displeji a výsledek je lepší než na OLED displeji u modelu E700. I hlavní displej se nám líbí více než u modelu S300, jedná se o TFT s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a podporou 65 000 barev. Výbava telefonu je velmi podobná výbavě modelu D410, přesnou specifikaci ale zatím nemáme k dispozici.

Poslední Samsung, který vám dnes představíme, je model D100. I tento telefon známe z dřívějška, nyní to vypadá, že je připraven na distribuci do prodejen a někde se již prodává. Podle našich informací se ale v ČR asi prodávat nebude. Telefon má zajímavý design, a to především při pohledu z boku. O výbavě tohoto modelu toho moc nevíme, od původní se ta současná částečně liší. Telefon by měl mít e-mailový klient, podporu Javy, vnější OLED displej a vnitřní TFD. Další výbava zahrnuje podporu MMS, GPRS třídy 8, nebo třeba čtyřicetihlasé polyfonné melodie. Telefon je to zajímavý, ale poněkud nefotogenický. Na živo mu to sluší víc než na fotografiích.