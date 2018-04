Samsung V770 – 7 mpx a optický zoom realitou

Na jihokorejský trh uvádí Samsung nový model SCH-V770. Jak již jeho označení napovídá, není to model určený pro sítě GSM, ale pro sítě CDMA, konkrétně pro CDMA 2000 1x EV-DO. Takže v Evropě můžeme jen zamáčknout slzu, podívat se co je už možné a těšit se, až Samsung začne v Evropě prodávat modely s tří (SGH-P850 a SGH-Z700) a pětimegapixelovým fotoaparátem (SGH-P860). Mělo by to sice být ještě letos, ovšem technologické zaostávání za telefony pro sítě CDMA je stále evidentní.

O Samsungu SCH-V770 jsme vás již informovali. Výrobce jej představil v březnu na veletrhu CeBIT, ale jen ve vitríně. Nyní se tento mobil a fotoaparát v jednom začíná na jihokorejském trhu prodávat a tamní servery přinesly jeho první recenze. Telefon není žádný drobeček, jeho rozměry jsou 127 x 52 x 27 mm a jeho hmotnost je 180 gramů. To je sice na běžný mobil hodně, ale na fotoaparát už tolik ne. A nový Samsung SCH-V770 je možná víc fotoaparát než mobil.

Z jedné strany mobil...

Jako mobil tento přístroj vypadá jen zpředu. Je to přístroj klasické konstrukce, pod rozměrným displejem je běžná klávesnice s joystickem a standardním počtem kláves. Další klávesy jsou po obou bocích telefonu a slouží především pro ovládání fotoaparátu. Na pravém boku jsou pak ovladače, které se svým tvarem a rozmístěním nikterak neliší od ovládačů u digitálních fotoaparátů.

... z druhé fotoaparát

Zadní strana telefonu, nebo-li přední strana fotoaparátu, už vypadá úplně jako běžný kompaktní digitální fotoaparát. Je zde rozměrný objektiv se zaostřovacím prstencem, blesk a také nezbytné zrcátko pro pořizování autoportrétů. Z fotografie by málokdo poznal, že se jedná o mobil a ne jen fotoaparát. Dokreslují to další detaily, jako vystrčené očko pro poutko nebo vytvarované madlo pro pohodlné držení přístroje.



Porovnání novinky s modelem SPH-V7800 (vlevo), který má také trojnásobný optický zoom, ale rozlišení snímače "jen" 5,2 megapixelu.

7 megapixelů a 3 x optický zoom

Samsung SCH-V770 má sedmimegapixelový snímač typu CCD. To je opravdu hodně a podobnou hodnotou se může pochlubit jen málo běžných digitálních fotoaparátů, dokonce leckterá digitální zrcadlovka má rozlišení snímače menší. To samozřejmě neznamená, že snímky z fotomobilu Samsung budou lepší, spíš se jedná o dobrý marketingový tah výrobce. Zákazníci na „megapixely“ slyší a mnoho si pořizuje digitální fotoaparát jen podle tohoto parametru. Z toho pak netěží jen Samsung u svých fotomobilů, ale mnoho menších asijských výrobců, které nemají v oboru patřičné renomé a potřebují zákazníky zaujmout.

Ke cti Samsungu nutno připočíst, že nadměrným rozlišením snímače neošidil další důležité parametry fotoaparátu. Důraz kladl i na optiku. Ta disponuje trojnásobným optickým přiblížením, doplněným o čtyřnásobný digitální zoom. Nejedná se samozřejmě o fixní zaostření objektivu jak je běžné u drtivé většiny fotomobilů, přístroj disponuje autofocusem a navíc lze ostřit i ručně. A aby toho nebylo málo, lze připojit i předsádky, konvertory a filtry, což není obvyklé ani u většiny kompaktních digitálních fotoaparátů, natož u mobilů.

Fotoaparát disponuje kreativními režimy, lze nastavit čas uzávěrky (15 sekund až 1/2000 sekundy), prioritu clony či času a nechybí ani další běžné funkce známé z běžných fotoaparátů. Přístroj dokáže nahrávat i video a to v rozlišení VGA a s rychlostí snímání až 30 snímků za sekundu. Jak vypadají fotografie pořízené přístrojem, můžete sami posoudit. Všechny fotografie pocházejí ze serveru Cetizen.com a některé jsou v plném rozlišení, jiné v o něco menším.

Super displej

Obraz z fotoaparátu lze kontrolovat na velkém barevném displeji, který používá technologii TFD. Displej má QVGA rozlišení – 320 x 240 obrazových bodů a dokáže zobrazit 16 milionů barev. Displej se při fotografování používá na šířku.



Fotografie pocházejí ze serveru Cetizen.com.

Aby se do telefonu vešel dostatečný počet fotografií, podporuje telefon paměťové karty MMC micro. S telefonem se dodává karta o kapacitě 32 MB, což je hodně málo. Vedle fotografií a videozáznamů na ní bude majitel jistě ukládat i MP3 skladby. Telefon totiž disponuje MP3 přehrávačem, navíc má i dva reproduktory a tudíž dokáže i nahlas hrát stereofonně. Další výbava je poměrně bohatá, ale podle recenzentů z jihokorejských serverů nikterak nevybočuje z běžných standardů tamních mobilů střední třídy. Hlavním tahákem tohoto přístroje je fotoaparát, kdo dává přednost jiným funkcím, musí se poohlédnout po jiném přístroji.

V Evropě za dva roky?

Evropan si na přístroj podobný Samsungu SCH-V770 může zatím nechat zajít chuť a může se těšit, že ušetří přibližně 25 000 Kč, kolik telefon v přepočtu stojí. U nás Samsung v září uvede na trh model D600 s dvoumegapixelovým fotoaparátem a jak již bylo uvedeno, do konce roku bychom se mohli dočkat i mobilu s třímegapixelovým fotoaparátem. V každém případě ale bez optického přiblížení. To nás pravděpodobně čeká až napřesrok a mobil parametrů Samsungu SCH-V770 tak nejdříve koncem příštího roku. Ne že by byl problém jej vyrobit, spíš si výrobci dělají prostor na postupné vylepšování a tedy i postupné tahání peněz z kapes zákazníků.

Kombinace mobilu a velmi dobře vybaveného fotoaparátu, kde už snad ani nelze hovořit o fotomobilu ale o fotoaparátu s funkcí mobilního telefonu, jistě své místo na trhu má. Nebude to pro každého: ani pro šetřílky, ani pro ty, kteří vyžadují od každé součásti přístroje maximum. On tento přístroj nebude ani pro běžného spotřebitele. Ten si koupí slušný mobil s megapixelovým fotoaparátem a k tomu lepší kompaktní digitální fotoaparát. Ušetří a bude nadmíru spokojen. Ovšem milovníci technických inovací budou novým Samsungem nadšeni. Konečně budou mít něco, co velmi dobře kombinuje dva různé přístroje, bez velkých kompromisů a v rozumném balení co se velikosti a hmotnosti týče.

Nikdo není dokonalý

Kvalita fotografií je velmi dobrá. Nejsou dokonalé, chyb se na zatím zveřejněných snímcích najde velké množství, ale pro běžnou dokumentaci života to postačí s velkou rezervou i při chuti snímky tisknout, nebo je archivovat. Náročnější fotograf sice nad kvalitou snímků ohrne nos, ale pokud sebou nechce tahat vedle mobilu ještě velký přístroj (zrcadlovku, lepší kompaktní fotoaparát), stejně nic lepšího nesežene. A o to šlo výrobci především. Trend je jasný, mobil a fotoaparát k sobě patří a kdo nevěří, ať do nejbližší prodejny s mobily zamíří.