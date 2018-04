Samsung V200 - véčko s otočným fotoaparátem a výborným displejem (preview)

Samsung letos chystá množství nových telefonů. O některých z nich jsme vás již podrobněji informovali, dnes je řada na prvním GSM telefonu výrobce s integrovaným fotoaparátem. Samsung V200 by se tak měl stát přímým konkurentem Nokie 7650 a především Panasoniku GD87 a Sharpu GX13 (varianta modelu GX10), který bude nabízet Eurotel. Oba posledně jmenované telefony jsou totiž stejně jako Samsung véčka a nabízejí i velmi podobnou škálu funkcí. Samsung se ale svým konkurentům vymyká konstrukcí integrovaného fotoaparátu, který je uložen do kloubu telefonu a lze s ním otáčet. Je tak možné fotografovat jak okolí, tak sebe samotného, a to vždy s kontrolou záběru na displeji. Kdybyste chtěli fotografovat sami sebe u zbylých třech telefonů, buď byste neviděli nic, to v případě Nokie 7650, nebo byste se museli spolehnout na miniaturní zrcadélko u obou zbývajících asijských konkurentů.

Kompaktní tvary

Samsung V200 ale není zajímavý jen svým integrovaným fotoaparátem. Upoutá již na první pohled kompaktním designem (90,8 x 47,5 x 23 mm; 96 gramů), který je podobný modelu S100, s kterým tato novinka sdílí i většinu nabízených funkcí. Samsung V200 vychází z obdobného modelu výrobce pro standard CDMA, který se v Jižní Koreji již zhruba rok prodává. Oproti ostatním novým Samsungům má netradičně umístěný štítek s logem výrobce na kloubu a trochu jiný tvar má i ovládací kříž klávesnice. Ten je právě velmi podobný CDMA modelům výrobce a je možná uživatelsky přívětivější než oválné uspořádání směrových a funkčních kláves většiny ostatních GSM modelů Samsungu. Na zavřeném telefonu zaujme vedle samotného fotoaparátu rozměrný vnější displej, který je sice „jen“ monochromatický, ale díky svým rozměrům velmi dobře čitelný. Systémový konektor je standardně umístěn ve spodní části přístroje, konektor HF sady je na levém boku, stejně jako klávesa pro nastavení hlasitosti a okénko infraportu.

Hraje i při otevírání

Hned při otevření telefonu čeká na majitele první překvapení. U V200 totiž lze nastavit speciální melodii pro otevření a zavření mobilu, takže každá z těchto činností může být doprovázena velmi průzračným polyfonním zvukem. Melodie jsou jako u všech novějších telefonů značky Samsung perfektní, v případě V200 se jedná o čtyřicetihlasou polyfonii. Melodie jdou do přístroje i nahrávat, bohužel ve většině případů je na světových serverech najdete jen v placené podobě, určitou nabídku ale Samsung nabízí i volně, jedná se však jen o melodie s volnými autorskými právy, tudíž většinou o varianty na „klasiku“. Když už máme V200 otevřený, náš zrak bezpochyby spočine na rozměrném barevném displeji. Ten má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů, dokáže zobrazit 65 000 barev a využívá technologie TFD. Kvalita je jedním slovem excelentní, lepší displej u současných GSM telefonů budeme hledat jen stěží. Barvy jsou přirozenější než u modelu T100, kontrast je naprosto bezproblémový a displej je skvěle čitelný i bez aktivovaného podsvícení.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, ke najdete množství detailních fotografií barevného displeje Samsungu V200 a budete moci porovnat tento telefon s dalšími telefony značky Samsung.

Fotoaparát skrytý v kloubu

Hlavním tahákem V200 je bezesporu integrovaný fotoaparát. Při otevřeném telefonu stačí jen nastavit objektiv požadovaným směrem a pomocí speciálního tlačítka pod displejem můžete okamžitě dokumentovat své okolí, nebo sami sebe. Nastavení objektivu ale není úplně nejsnazší, a to především při snímání okolí. Je nutné, aby objektiv „zapadnul“ do drážky, jinak bude obraz rušit horní či dolní okraj rozevřeného telefonu. Zatím jsme se mohli s tímto novým Samsungem seznámit jen krátkou chvíli, takže víme, že přístroj umí zoom, na výsledné fotografie lze nahlížet jak po jedné, tak ve skupině a maximální rozlišení fotografie je 352 x 288 obrazových bodů. V některých zahraničních médiích nebyli s výslednou kvalitou fotografií spokojeni, což zatím nemůžeme potvrdit, na displeji byl obraz čistý a jasný, do počítače jsme obrázek zatím převést nemohli. Předpokládáme, že v případě MMS zpráv, který V200 podporuje, bude kvalita fotografie dostačující, jinak bude zřejmě i v tomto případě platit, že fotoaparát v mobilu ještě dlouho nenahradí i velmi levný digitál.

Slušná výbava

Další výbava Samsungu V200 v hlavních rysech odpovídá modelu S100, telefon je třípásmový, nabízí 500 míst na kontakty (každý kontakt má tři čísla a e-mailovou adresu), umí prediktivní vkládání textu, lze do něj uložit 50 SMS zpráv, má přehledný diář, nechybí GPRS (4+1 timeslot), ale na rozdíl od S100 nenabízí Java aplikace. Zatím jsme měli k dispozici jen testovací vzorek telefonu, který ještě neměl finální verzi českého firmwaru, takže nemělo cenu věnovat se každému detailu menu přístroje. To se na první pohled nijak výrazně neliší od ostatních novějších telefonů Samsung, pouze jednotlivé položky menu měly jinou animovanou ikonu a vždy bylo vidět, která položka menu předchází a která následuje. Obrázky v telefonu pak byly naprosto stejné jako u modelu S100.

Nebude nejlevnější

Samsung V200 se již několik týdnů prodává v USA (pod označením V205), do Evropy dorazí v průběhu února, a to nejdříve na německý trh. Samsung již uveřejnil i předběžnou cenu za nedotovaný přístroj, v Německu by měl stát 650 €. Kurs koruny k Euru je všeobecně znám, takže jste si již jistě lehce spočítali, že u nás bude tento nový Samsung stát zhruba okolo 20 000 Kč a podle vyjádření českého zastoupení značky by se měl u nás začít prodávat v průběhu dubna tohoto roku. Jakmile budeme mít k dispozici finální verzi telefonu, nabídneme vám jeho recenzi a jistě jej porovnáme i s jeho přímými soupeři - Panasonikem GD87 a Sharpem GX13, které by se měly začít prodávat již v únoru. Sharp bude stát zhruba 17 000 Kč a cenu Panasoniku odhadujeme někde mezi oběma jeho soupeři.