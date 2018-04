Samsung V200 - korejský MMS bojovník (recenze)

Kde kdo vám řekne, že letošní rok bude ve znamení multimediálních mobilů. Hezky se to poslouchá, ale při pohledu na pulty našich prodejen zjistíte, že zatím se pod vitrínou hřeje jen několik vlaštovek, které jaro nedělají. Koupit si můžete Nokii 7650, Sharp GX13 (ten ale jen u Eurotelu), Sony Ericsson P800 - a to je vlastně vše. Čeká se na Nokii 3650, ale i ta je jako její starší sestra 7650 a SE P800 spíš komunikátorem než klasickým mobilem. Sharp je blokován pro Eurotel a dávno ohlašovaný Panasonic GD87 asi zabloudil na cestě mezi Japonskem a Pardubicemi, kde by se měl vyrábět. Z této situace má velkou radost Samsung, který od dubna vypouští do boje své eso, multimediální model V200.

Výhoda Samsungu v uvádění novinek tkví v jihokorejském trhu. Tam již poměrně dlouho funguje standard CDMA 2000 1x, který podobné vymoženosti, jako jsou MMS zprávy, dávno nabízí. Samsungu tak stačí sáhnout po osvědčeném základu, vymění některé části přístroje a může vcelku rychle reagovat na poptávku na evropském trhu. To je právě i případ modelu V200, který jsme viděli již loni v létě na veletrhu CommunicAsia, ale právě v provedení pro CDMA sítě. Tenkrát jsme na jeho otočný fotoaparát koukali jako na zjevení, dnes už nás ani tato „inovace“ nijak nepřekvapí.

Vzhled - kompaktní a pohledný

Samsung V200 je véčko, nic jiného jsme snad ani od Samsungu čekat nemohli. Véčko standardní velikosti, zhruba stejného objemu, jako má model S100. Telefon je jen o kousek širší a opticky mohutný se zdá kloub, který má v pravé části ozubené kolečko pro ovládání otočného fotoaparátu a je celý vysunutý z těla přístroje, aby fotoaparát mohl v této pozici vůbec fungovat. Velké logo výrobce se přestěhovalo také na kloub, kam se vcelku bez problémů vešlo. Pro porovnání si můžete vedle sebe prohlédnout novinku Samsungu a zatím jediného přímého soupeře, Sharp GD13. Ten je ve všech směrech větší, Samsungu z jeho obrysů „vyčuhuje“ právě jen kloub. Celkově lze nový Samsung V200 hodnotit jako kompaktní telefon, který sice nepatří mezi nejmenší v absolutním měřítku, je ale nejskladnější, pokud jej budeme srovnávat se všemi multimediálními telefony s integrovaným fotoaparátem. Rozměry Samsungu V200 jsou 91 x 48 x 23 mm a jeho hmotnost je 96 gramů.

Bylo by nošením dříví do lesa chválit zpracování přístroje. Špičkovou kvalitou jsou Korejci pověstní a i V200 je toho dobrým důkazem. Kvalitní jsou i použité materiály, telefon nikde neskřípe, vše perfektně sedí, takže nebudeme daleko od pravdy, když tento telefon (a i jiné Samsungy) přirovnáme k vozům značek Mercedes, nebo BMW. Je však dobře známo, že kvalitu je nutné zaplatit, a tak nejen uvedené automobily, ale i telefony Samsung nepatří mezi nejlevnější.

Anténa telefonu není integrovaná, naopak subjektivně se zdá docela dlouhá. Je to ale optický klam, kdy vystupující kloub obnažuje anténu ve větší délce, než je tomu u jiných véček a třeba i u Samsungu S100. Většina ovládacích prvků je uvnitř telefonu, na jeho levém boku je jen tlačítko pro regulaci hlasitosti a otočný ovladač fotoaparátu. Systémový konektor je ve spodní části přístroje, otvor pro HF sadu je na levém boku, stejně jako okénko infraportu.

Displej - kdo má lepší?

Jako každé správné véčko má i Samsung V200 dva displeje. Ten hlavní uvnitř telefonu je barevný, jinak by asi integrovaný fotoaparát postrádal smysl. Jedná se o aktivní TFD displej, což je kvalitativně to samé, co klasický TFT displej, ale se sníženou spotřebou. Displej umí zobrazit 65 000 barev, má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a nelze jej hodnotit jinak než v superlativech. Barvičky jsou krásné, čitelnost perfektní, a to i při zhasnutém podsvícení, takže si není nač stěžovat. V200 pak má zajímavou funkci šetření energie, kdy lze hlavní displej po určité době nechat automaticky deaktivovat (displej se úplně nevypne, jen na něm není téměř vůbec nic vidět). Mělo by se to pozitivně projevit na výdrži telefonu.

V druhé části článku najdete množství detailních fotografií displeje Samsungu V200 a také fotografie tohoto telefonu a jeho konkurence.

Druhý displej na vrchu přístroje je jen monochromatický a nabízí rozlišení 96 x 64 obrazových bodů. Je taktéž velmi dobře čitelný, a to především díky holografické fólii, která má ale netradiční červené zabarvení, zatímco většinou je zabarvena do zelena, jako například u Samsungu S100. Displej je modře podsvícen, pokud ale aktivujete šetřící mód, svítit nebude, stejně jako klávesnice. V tomto případě můžeme jako náhradu brát obrovskou systémovou diodu pod ním, která doslova hraje všemi barvami. Buď může blikat jen modře, to platí třeba při obdržení SMS zprávy, nebo bliká v duhové škále zhruba sedmi barev, a to v rámci šesti přednastaveným „blikacích“ programů. Můžete si být jisti, že až se vám dioda na telefonu rozbliká, bude všude středem pozornosti. Když k tomu připočtete ještě polyfonní melodie, můžete začít pořádat diskotéky, ale o tom až později. Teď jen dodáme, že podsvícení klávesnice je jasně modré a velmi intenzivní.

Baterie - dvě za jednu cenu

Kterou si vyberete? Samsung totiž k většině svých telefonů (snad jedině s výjimkou low-endů a modelu A800) přikládá dvě baterie; tenkou a standardní. Ta první má kapacitu 720 mAh, druhá 900 mAh. Jaké přednosti ta která baterie přináší, je jasné. První je tenčí, takže tenčí je s ní i celý telefon. Ta druhá pak zajistí větší výdrž telefonu na jedno nabití. Rozdíl v tloušťce obou baterií však není nijak výrazný, takže si v praxi rádi zvyknete na baterii silnější, která vydrží na příjmu zhruba o den déle. V našem testu jsme se s silnější baterií dostali zhruba na čtyři dny výdrže (údaje výrobce neznáme). Druhá baterie získá na významu, když si pořídíte stolní nabíječku, kde jí můžete nabíjet zároveň s telefonem. Tuto nabíječku však v balení telefonu již nenajdete a popravdě jsme ji ještě neviděli.

Ovládání - snadné, ale nikoliv ideální

Pochvalu si zaslouží klávesnice telefonu. Ta má alfanumerická tlačítka identická s modelem S100, ale ovládací kříž a kontextové klávesy jsou úplně jiné. Bohužel, Samsung mobily s potvrzovací klávesou uprostřed ovládacího kříže teprve chystá, zatím si uprostřed něj hoví klávesa pro rychlý přístup k wapu, a to není zrovna praktické řešení. Ne že by hrozilo její nechtěné zmáčknutí, stát se to sice může, ale telefon vás k tomu přímo nenutí. Kříž je ale docela velký, takže musíte často přehmatávat a i kontextové klávesy jsou od něj dál než v případě klávesnice Samsungu S100. Jeho klávesnice je tak lepší, u V200 se nám pak zdálo, že má rychlejší odezvu na stisk kláves hlavně při psaní textových zpráv. S ohledem na konkurenci lze klávesnici Samsungu V200 považovat za jednu z nejlepších, a to i díky samotným rozměrným klávesám.

Menu telefonu je takové i onaké. Pokud dáváte přednost vzletným obrázkům a bohaté animaci, zvolte „stránkový“ styl. Uvidíte vždy jen jedno aktuální menu s animovanou ikonou a pod ní a nad ní ještě textové označení menu předcházejícího a následujícího. Pokud máte raději méně vzletnou prezentaci a dáte na přehlednost, zvolte menu filmové. To simuluje políčka filmu a je postavené vertikálně. Po bocích políček uvidíte filmovou perforaci, ale co je podstatné, uvidíte i tři menu najednou - to aktuální je barevně zvýrazněné. Pokud by vám bylo líto animací, i v tomto případě jsou položky aktuálního menu doplněné animovanou ikonou. Každé menu telefonu má jinou charakteristickou barvu a každá položka své kódové označení. Když si jej zapamatujete, ušetříte spoustu času, stačí totiž zmačknout tlačítko pro vstup do menu a onen kód. Pokud si nic pamatovat nechcete, můžete využít obdobné funkce telefonu, kde pro čtyři nejpoužívanější položky zvolíte zkratku pro jeden ze směrů kurzorového kříže.

Do menu telefonního seznamu se dostanete pravou kontextovou klávesou, tou levou do hlavního menu. Kontextové klávesy pak lze používat i pro potvrzení volby a ve většině případů i pro návrat o úroveň výše. Existuje však jedno elegantnější a pohodlnější řešení. Stačí vstoupit kontextovou klávesou do menu a pak se již v něm pohybovat pomocí ovládacího kříže. Vertikálně procházíte menu, horizontálně potvrzujete položku, popřípadě se vracíte o úroveň zpět. Dobrou vlastností, u asijských telefonů často přítomnou, je zobrazení stavu některých položek přímo v menu telefonu. Nemusíte tak položku procházet, stačí na ní najet kurzorem a v okénku se objeví její aktuální nastavení. Pokud zjistíte, že volba je nastavena správně, ušetříte čas. Pokud budete muset položku upravit, neušetříte vůbec nic.

Telefonování a práce s SMS - slušná paměť a dlouhé zprávy

O kvalitě zvuku se nemá cenu zmiňovat, je bezproblémová, stejně jako subjektivní citlivost na signál. Můžeme tedy rychle přejít na telefonní seznam. Ten má v případě Samsungu V200 kapacitu 500 záznamů, ke kterým můžete přičíst ještě kapacitu své SIM karty. Oněch 500 záznamů je číslo konečné, i když telefon podporuje vícepoložkové záznamy. Vezmeme-li to doslova, můžete celou paměť telefonu zaplnit třeba jen deseti jmény, když ke každému přidáte sto čísel, nebo e-mailových adres. Není to mnoho, ale telefon umí kombinovat u jednoho jména jak SIM kartu, tak paměť telefonu, takže - s výjimkou těch nejnáročnějších zákazníků - by měl nový Samsung většině vyhovět. Jména lze třídit do jedné z deseti skupin volajících. Ty lze libovolně pojmenovat a lze u nich změnit vyzváněcí melodii, tón pro zprávy a logo skupiny. Pokud neradi přepisujete kontakty do telefonu, máme pro vás dobrou zprávu. Přímo s telefonem obdržíte CD, které obsahuje jak GPRS manažer, tak synchronizační software. Ten je slušně propracovaný a lze v něm jak editovat telefonní seznam, včetně vícepoložkových záznamů, tak v něm můžete přímo psát SMS zprávy, nebo do telefonu nahrávat melodie.

Když už jsme zabrousili k melodiím, nuže pojďme na ně. V telefonu najdete 25 přednastavených polyfonních melodií, které jsou čtyřicetihlasé. Z telefonu se tak stává malý orchestrion, a když jej poprvé dostanete do ruky, jistě si jednotlivé kousky, které již umějí syntetizovat i lidský hlas, budete pouštět stále dokola. Melodie jsou špičkové, v tomto směru na Samsung (LG a další korejské a některé japonské firmy) zbytek světa jednoduše nemá. A to ještě Samsung připravuje šedesátičtyřhlasou polyfonii, takže se není čemu divit, že v Jižní Koreji již nabízejí telefony se stereo reproduktory. Pokud by se vám žádná melodie v telefonu nelíbila, přece jen, jsou to buď neutrální, nebo klasické melodie, stáhnete si jistě další do telefonu sami. Máte pro to minimálně pět pozic (kapacita záleží na celkovém využití paměti telefonu) a ty přednastavené nelze přepisovat. Melodie lze samozřejmě kombinovat s vibracemi, a to i v takzvaném inteligentním režimu, kdy telefon nejdřív vibruje a pak začne zvonit. Jako třešnička na dortu je pak vnější systémová dioda. Jak již bylo výše uvedeno, je multibarevná. Buď může svítit jen modře, nebo vodopádem zhruba sedmi barev, kde převládá právě modrá. Komu by se to zdálo příliš vyzývavé, může ale diodu deaktivovat. Potom však nebudete budit tolik pozornosti…

SMS zprávy se stávají silnou zbraní Samsungů. Výrobce do všech nových modelů implementoval českou verzi prediktivního slovníku T9 (telefon píše bez diakritiky) a délka jedné zprávy může být až 918 znaků. Díky kvalitní klávesnici a její rychlé odezvě (velké zlepšení oproti některým starším modelům výrobce) je psaní zpráv pohodlné, jen je nutné si zvyknout, že mezera je na hvězdičce a varianty slov v T9 se přepínají nulou. Text zprávy lze formátovat, bohužel telefon stále neumí zalamovat řádky. V200 taktéž nabízí i doručenky a umí i EMS zprávy a Smart Messaging od Nokie. Můžete tak vkládat do zpráv obrázky a melodie a wapové odkazy přímo ze složky oblíbených v telefonu. Je to snadné, ale váš následný telefonní účet se vám asi líbit nebude. Dodejme, že telefon má paměť na 50 SMS zpráv.

MMS zprávy a fotoaparát - fotíme sebe a okolí

Hlavním atributem nového Samsungu je jeho integrovaný fotoaparát. Ten je umístěn v kloubu a lze jej otáčet o 180 stupňů. Jde to lehce a můžete tak rychle měnit pohled na sebe a pohled do okolí, aniž byste museli s celým telefonem jakkoliv manipulovat. Obraz na displeji je velmi dobrý, a kdybyste se náhodou viděli obráceně, otočíte obraz o 180 stupňů pomocí bočních tlačítek. Pro fotoaparát má telefon speciální tlačítko, které je umístěno mezi kontextovými klávesami pod displejem. Voleb pod ním moc nenajdete, ale to jen ku prospěchu věci. První položka vám nabídne vyfocení a okamžité odeslání pomocí MMS zprávy, druhá jen fotografování a třetí nabízí vaši „mobilní“ fotogalerii. V té lze listovat buď po celých snímcích, nebo po stránkách s šesti náhledy na jedné. Snadné a přehledné řešení. Telefon nemá noční režim, místo něj si ale ve dvaceti krocích můžete nastavit jas, takže lze fotografovat i v slabém umělém osvětlení. Fotoaparát má i zoom, tedy přiblížení. To je maximálně dvojnásobné, ale v několika krocích. Nejedná se však o vlastnost optiky, ale jen o výřez. Přesto jsme s výslednou kvalitou fotografií byli spokojeni, jedná se jistě o lepší průměr (v případě prohlížení na displeji telefonu).

U námi testovaného telefonu byl přiložen synchronizační software Easy GPRS ve verzi 1.0.7, který nepodporoval stažení fotografií z telefonu do počítače. Podle vyjádření dovozce telefonů Samsung však u prodejních verzí již bude ten samý software ve verzi 2.1.0, kde to již možné bude. Pokud byste u telefonu našli starší verzi (do 1.0.9), porozhlédněte se na internetu, jistě najdete tu správnou, jako se to podařilo nám.

Maximální rozlišení fotografií je 352 x 288 obrazových bodů. Kvalita fotografií je velmi slušná, pokud si je tedy budeme prohlížet jen na displeji mobilu. Pokud je stáhneme do počítače, zjistíme, že jsou stejně "dobré", respektive špatné, jako u jiných fotoaparátů v mobilu. Na čtvrtém obrázku si můžete prohlédnout situaci, kdy je objektiv fotoaparátu špatně natočený. Fotografie pak má nepříjemný okraj.

Fotoaparát Samsungu V200 nabízí i zoom - tedy přiblížení. Je maximálně dvojnásobné, ale v několika krocích. Pokud zoom použijete, zmenší se i výsledná fotografie (128 x 96). Jedná se jen o výřez. Důkaz je na posledních dvou fotografiích.

Pokud se rozhodnete odeslat ememesku, buď tak učiníte přímo z menu fotoaparátu, nebo se budete muset přesunout do druhého menu telefonu, který je určen jen těmto zprávám. Zde najdete všechny nutné položky pro úspěšné odeslání zprávy, které nijak nevybočuje z nabídky konkurence, jen práce s nimi se nám zdála daleko pohodlnější než třeba u Sharpu GX13. Paměť telefonu pojme 10 MMS zpráv a maximálně 100 fotografií.

Data, wap a připojení k počítači - výborný program

Samsung V200 podporuje GPRS třídy 8, tedy v konfiguraci 4+1 timeslot. V200 není žádný low-end, takže lze GPRS samozřejmě použít jak pro wap, tak i pro datové přenosy. K tomu účelu dodává výrobce s telefonem potřebný software, který musíme jen a jen pochválit. Kombinuje v sobě totiž jak modem, tak kompletní synchronizační software. S instalací programu jsme neměli sebemenší problém a podařilo se nám i bez problémů telefon připojit k počítači pomocí infraportu. Vedle praktické synchronizace telefonního seznamu a všech textových zpráv nabízí software i možnost psaní zpráv přímo v počítači a nahrávání obrázků a melodií do telefonu. Jde to lehce, a pokud si na internetu najdete potřebný software (PsmPlayer), můžete si z Midi formátu vytvořit čtyřicetihlasou polyfonní melodii. Je to snadné a výsledek mile překvapí. Pokud se ale nejedná o melodii přímo vytvořenou pro telefony Samsung, budete muset oželet její doplnění o vibrace do rytmu a blikání systémové diody.

Wapový prohlížeč nabízí pět profilů, takže si surfování užijí i majitelé více SIM karet (pokud tedy telefon nebude blokovaný). Wap je samozřejmě barevný a pro oblíbené stránky je k dispozici deset záložek. Ty lze přijímat v textové zprávě a stejně tak je lze textovou zprávou i odesílat. Pokud vám přijde wapová adresa v textovce, stačí jí zvolit a okamžitě surfujete.

Pohled na možnosti synchronizačního softwaru EasyGPRS. Program je opravdu povedený, přehledný a jednodušše se ovládá. Pozor ale na jeho verzi. Ne všechny podporují stahování fotografií z telefonu.

Další funkce - vyhoví v práci a i pobaví

Z další výbavy telefonu se nejdříve zmíníme o jeho schopnosti pracovat i v americkém GSM pásmu (1900 MHz), takže se telefon bude výborně hodit i cestujícím manažerům. Pro pracovní nasazení nabízí Samsung V200 i několik dalších funkcí. Začít můžeme u kalendáře. Ten je velmi přehledný, ale nabízí jen měsíční náhled. Každá poznámka může mít maximálně čtyřicet znaků a při jejím zadávání lze použít prediktivního vkládání textu T9. Přehled všech zadaných úkolů pak nabízí samostatná položka menu telefonu. Budík nabízí několik nastavení a dobrou zprávou je, že se již umí probrat z vypnutého telefonu. K tomu je ale nutné tuto „funkci“ aktivovat v menu telefonu, jinak vás budík probudí až po ručním zapnutí telefonu. Budík lze nastavit buď jen jednou, nebo každodenně, popřípadě v režimu pondělí až pátek, či pondělí až sobota. Cestovatelům se bude hodit funkce světového času a převodník měn, všichni asi čas od času ocení kalkulačku. Víc manažerských funkcí telefon nenabízí.

Zábavné funkce obsahuje položka funbox, ve které najdete hry, přístup a nastavení wapu a složku pro nahrané obrázky a melodie. Hry moc zajímavé nejsou, telefon bohužel nepodporuje Javu, takže si budete muset vystačit s jednou akční vesmírnou střílečkou, s virtuálním zvířátkem a s hrou na způsob obkličování. Ty samé hry nabízel již Samsung T100 a drobná inovace by neuškodila, přece jen tamagoči v mobilu asi příliš majitelů tohoto telefonu hrát nebude a nechat tuto hru hrát třeba potomky znamená buď o telefon přijít, nebo se stát otrokem virtuální kočičky.

Jaký je?

Atraktivní, zábavný, dobře vybavený a nikoliv nejlevnější. To je stručná charakteristika nového Samsungu V200. S jeho vzhledem nebude mít nikdo problémy, telefon má solidní rozměry, není sice z nejmenších, ale v dané kategorii patří mezi špičku. Zábavy si s ním majitel užije spoustu. Fotografování mu totiž jde skvěle a je velmi jednoduché s uspokojivými výsledky. Melodie jsou famózní, snad jen hry mohly být jiné. Výbava také nikoho neurazí, velkou pochvalu zaslouží synchronizace s počítačem, všechny základní funkce telefon má, i když mezi absolutní „manažerskou“ špičku nepatří.

Po Samsungu V200 jistě nesáhnou zapřísáhlí odpůrci véčkových telefonů a také ti, kteří hledí na cenu. V200 totiž není laciné zboží. Nedotovaný bude stát zhruba 17 500 Kč včetně DPH, jako dotovaný by se u T-Mobile, kde se začne prodávat již tento týden, mohl vejít pod deset tisíc. Po Samsungu V200 pak asi sáhnou i další operátoři, takže by se z něj mohl stát jeden z nejpopulárnějších multimediálních mobilů.

Konkurenci mu zatím dělá jen Sharp GX13, který je omezen použitím jen v síti Eurotelu - a zhruba při stejné ceně je podle nás lepší právě Samsung V200. Od příštího týdne by se měl začít prodávat i Panasonic GD87, u kterého ale v této chvíli nedokážeme odhadnout jeho výbavu. Od testované beta verze by se měla lišit, ale nakolik, netušíme. GD87 ale bude s největší pravděpodobností dražší. Za nepřímého konkurenta lze považovat i Nokii 7650 a její mladší sestřičku 3650. Cena obou je obdobná, ale jejich konstrukce značně odlišná, a to jak po stránce vzhledu a rozměrů, tak po stránce jejich výbavy.