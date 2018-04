Samsung v prodejích smartphonů nestačil na Apple

Podle britských analytiků Juniper Research výrobci v posledním čtvrtletí prodali celkem 147 milionů mobilů s operačním systémem. Za celý rok se celkové číslo vyšplhalo na 470 milionů, jeho závěr byl tak tradičně silný odbytem.

Pro Apple bylo poslední čtvrtletí roku (a zároveň první fiskální období 2012) vůbec nejúspěšnějším v historii firmy. Na dračku šly zejména iPhony a tablety iPad, naproti tomu poptávka po přehrávačích iPod klesla.

Každý čtvrtý prodaný smartphone byl iPhone. Finální objem 37 milionů ale nepočítá pouze prodeje aktuální verze 4S, ale i předchozí dvě generace přístroje (iPhone 4 a 3 GS), které Apple prodává za snížené ceny.

Tato taktika výrobci dovoluje prosadit se nejen v segmentu nejdražších smartphonům, kam aktuální verze iPhonu vždy patří, ale i v nižších cenových kategoriích. Rozprostření portfolia do několika cenových pater Applu umožňuje nabídnout zákazníkům alternativu k androidům střední a vyšší třídy.

Hlavním soupeřem Applu je jihokorejský Samsung, který nabízí jak špičkové přístroje typu Galaxy Nexus nebo Galaxy S II, tak i cenově dostupné a přitom slušně vybavené smartphony typu Galaxy Ace.

Slavit mohou v Applu a Samsungu, HTC se nedařilo

Ačkoli Samsung musel uvolnit pomyslný trůn největšího výrobce smartphonů Applu, souboj to byl velmi těsný: korejský výrobce totiž prodal 35 milionů chytrých telefonů, což znamená bezmála 24% tržní podíl.

Uplynulé období bylo baštou Applu, jelikož ve Q3/11 stačilo Samsungu na titul světové jedničky 28 milionů udaných mobilů s operačním systémem.

Naproti tomu pro HTC bylo uplynulé období ve znamení klesající křivky, a to vůbec poprvé během posledních dvou let. Ve třetím čtvrtletí se prodalo 13,2 milionů smartphonů HTC, ve čtvrtém to podle analytiků bude něco mezi 10 a 12 miliony.

Tržby se tak ve čtvrtém kvartálu meziročně propadly z loňských 492 mil. USD (více než 9 miliard korun) na 366 mil. USD (necelých 7 miliard korun). Závěr roku přitom bývá odbytem nejsilnější období, konečný účet tak pro HTC není dobrým signálem. HTC ovšem zatím nezveřejnilo oficiální zprávu o hospodaření v uplynulém období.

Úpadek zájmu o telefony BlackBerry značky RIM se zastavil a 14,4 milionu prodaných "ostružin" znamená meziroční pokles jen 0,7 %. Nokia prodala 19,6 milionů chytrých telefonů (z toho rovný milion lumií), což je ale meziročně propad celých 31 %. Oproti třetímu kvartálu ale naopak prodeje vrostly o 17 %.

Pro Nokii bude letošní rok klíčový, stejně jako pro operační systém Windows Phone od Microsoftu. Analytici ale spolupráci předpovídají velmi plodné období a jen v letošním roce by se podle jejich odhadů mohlo prodat až 37 milionů nokií s windows, příští rok pak téměř dvakrát tolik. Součástí spolupráce obou stran je finanční podpora Nokie, která v uplynulém čtvrtletí ze strany Microsoftu dosáhla výše 250 milionů dolarů.