Samsung ukázal svůj první 3 MPx fotomobil

Samsung Electronics ukázal včera nový model SPH-S2300, který se tak stal prvním fotomobilem s rozlišením 3 MPx a 3 násobným optickým zoomem. Počet efektivních pixelů je 3,2 milionů z celkového počtu 3,34 milionů. Společnost zároveň oznámila, že nový telefon bude v prodeji již příští týden. Nyní je SPH-S2300 již schválen a dokončují se na něm síťové testy.

Detailní specifikaci přístroje zatím neznáme, ale můžete se pokochat prvními oficiálními fotografiemi. Vzhledem k označení SPH bude nový Samsung určený pro síť CDMA.

Společnost Samsung Electronics také oznámila, že do roku 2010 hodlá nastoupit na místo světové jedničky a předstihnout tak Nokii. Pokud se do té doby dostanou do Evropy i takové telefony, tak se jim to možná podaří.

Zdroj: Telecom Korea

Kdy se Evropa dočká takových lahůdek?