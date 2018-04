Samsung potvrdil výrobu QHD displejů a míří až k UHD rozlišení

O výrobních plánech Samsungu informoval jihokorejský portál media.daum.net s odvoláním na letošní seminář Semiconductor and Display Technology Roadmap Seminar 2014. Právě na něm Samsung oficiálně potvrdil výrobu AMOLED displeje s QHD rozlišením (1 440 × 2 560 pixelů).

Tím by měl být osazen již model Galaxy S5, jehož představení by se mělo uskutečnit v rámci barcelonského veletrhu MWC. Akci Unpacked 5 naplánoval Samsung na 24. února (více čtěte zde).

Podle zákulisních informací analytika ze společnosti KGI Research by měl nový topmodel od Samsungu existovat hned ve dvou verzích, které se budou lišit rozlišením 5,2" AMOLED displeje. Verze Standard by měla být osazena Full HD panelem (1 080 × 1 920 pixelů s jemností 423 PPI), QHD rozlišení bude výsadou provedení Prime. Jemnost displeje by v tomto případě dosahovala 560 obrazových bodů na palec.

Ke dvěma verzím modelu S5 se přiklání také ruský novinář Eldar Murtazin. Podle něj by se však měly odlišovat pouze použitými procesory. Samsung by měl totiž u novinky používat nejen vlastní procesor Exynos 6, ale také vylepšený Qualcomm Snapdragon 805.

UHD displeje již v roce 2015

Zanedlouho po potvrzení výroby QHD displejů Samsungu informoval, že je připraven zahájit vývoj UHD displejů, tedy s rozlišením 3 840 × 2 160 obrazových bodů a jemností 860 PPI.

Kdy bude Galaxy S5 představen? V poslední době se většina zdrojů přikláněla k samostatné premiéře Samsungu Galaxy S5 v první polovině března. Podle ruského novináře Eldara Murtazina by se však měla odehrát den před začátkem únorového veletrhu MWC v Barceloně. Na něm pravděpodobně k představení nového vrcholného modelu skutečně dojde. Samsung totiž na 24. února naplánoval akci Unpacked 5.

Nelze očekávat, že by se vývoj obešel bez překážek. I tak Samsung doufá, že je bude moci plně využít již v roce 2015. S překážkami se potýkal například i při výrobě 5" AMOLED Full HD displeje pro současný top model Galaxy S4 (více čtěte zde).

Zde se však hodí připomenout, že schopnost zdravého lidského oka rozlišit jednotlivé pixely při držení smartphonu ve vzdálenosti zhruba 25 centimetrů od oka končí někde u hranice 340 PPI.

Pro uživatele smartphonů tak nebudou displeje s Ultra HD rozlišením znamenat nikterak znatelný přínos. Naopak u tabletů, u nichž úhlopříčky stále narůstají, by se mohly stát novým trendem. Nebude-li se Samsung při vývoji potýkat se zásadními problémy, mohl by první prototypy UHD displejů podle odhadů představit již začátkem letošního září na berlínském veletrhu IFA.