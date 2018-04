Samsung u Galaxy S7 možná odhodí vlastní procesory a vezme Qualcomm

Samsung už nějakou dobu ve svých zařízeních vyšší třídy používá vlastními inženýry navržené čipové sady Exynos. Kromě toho ale využívá také mobilních čipsetů třetích stran, nejčastěji od Qualcommu. Situace, kdy je jeden model telefonu vybavený čipsetem Exynos a v jiném regionu zase Snapdragonem, tak nejsou vůbec ojedinělé. Krom aktuální dostupnosti toho kterého čipsetu svoji roli hraje také podpora potřebných telekomunikačních standardů v daném regionu (např. LTE).

Obdobnou taktiku, tedy použití vlastní i výkonově odpovídající čipové sady Qualcommu všichni očekávali i v případě dua Galaxy S6/S6 edge. Interní testy Samsungu ale nedopadly kvůli nadměrnému přehřívání pro Snapdragon 810 dobře a výrobce tak vsadil vše na vlastní kartu jménem Exynos 7420. Výkonové testy ukazály, že udělal dobře, a zřejmě i dnes je to vůbec nejvýkonnější u smartphonů používaný čipset.

Jakkoli by se mohlo zdát, že si Qualcomm coby dodavatel hardwaru pro top modely Samsungu již svoji derniéru odehrál, informace serveru GForGames mluví jinak. Galaxy S7 by totiž opět pod kapotou mohl mít čipset z dílen tohoto stále největšího výrobce svého druhu.

Galaxy Note 5 s nejnovějším Exynosem

Galaxy Note 5 sice podle dostupných informací bude osazen nový čipsetem Exynos 7422, jež bude jako první integrovat procesor, grafický urychlovač, paměti (operační i uživatelskou) a LTE model do jednoho jediného čipu, Galaxy S7 s pracovním názvem Jungfrau by však mohl existovat ve dvojí verzi a diferencí má být podle všeho právě výrobce pohonného ústrojí. Vyplývá to z informací, jež publikoval server ETNews.

Zatím ale není jasné, zda Samsung skutečně příští rok uvede Galaxy S7 vybavený chystaným Snapdragonem. Jisté ale je, že verzi 820 u sedmé generace Galaxy S bude při nejmenším testovat. Qualcomm se nepochybně bude snažit Snapdragon 820 vyladit tak, aby se ani při vyšším vytížení teplota jader nedostávala nad přijatelnou úroveň.

Qualcomm bez Samsungu vydělává méně

Samsung je totiž jeho význačným klientem a skutečnost, že se u řady S6 bez dodávek Snapdragonů jihokorejský výrobce obešel se do hospodářských výsledků Qualcommu negativně promítla. Za první čtvrtletí tohoto roku znamenal dosažený zisk 1,3 mld. dolarů meziroční pokles o značných 33 procent.

Možných spekulovaných důvodů, proč by Samsung mohl opět u svých vrcholných modelů hardware Qualcommu používat, je víc. Hovoří se o funkcích, možnostech nebo výkonu, kterými navrhované čipy Exynos v době uvedení Galaxy S7 nemají disponovat. Další možnosti je nalezení dohody ohledně cenové politiky přijatelné pro obě strany. To by znamenalo, že je Qualcomm schopen Samsungu dodat čip v požadované kvalitě levněji, než by jej stála výroba vlastními silami.

Jisté je, že ekonomové Qualcommu umějí dobře spočítat, jaké ztráty jim způsobil výpadek tak velkého odběratele a jaké ústupky v ceně si mohou s vidinou možných velkoobjemových odběrů svých čipsetů směrem k Samsungu dovolit.

Snapdragon 810: drak s příliš žhavým dechem

Připomeňme, že na zahřívající se Snapdragon 810 si postupně stěžovalo více výrobců. Celý příběh odstartoval právě Samsung, u něhož 810ka kvůli teplu neprošla testy (více zde). U LG naopak nadměrné zahřívání nevypozorovali a proto model G Flex 2 spoléhá právě na Snapdragon 810. Ovšem současný top model G4 je vybaven o něco slabším šestijádrovým Snapdragonem 808, což je samo o sobě jistým důkazem, že přehřívání 810ky není pouho fámou.

Nakonec japonský operátor přímo ve svých prodejnách upozorňuje, že se modely vybavené tímto čipsetem zahřívají a radí je při používání šetřit. Třeba tím, že je dobré telefon několikrát za den vypnout a nechat odpočívat a k vyřízení potřebných záležitostí doporučuje uživateli vytasit tablet, případně zasednout k PC (více zde).