Operační systém od Samsungu se dere vzhůru. Již překonal BlackBerry

Samsung svůj vlastní systém pro chytré telefony vyvíjí už dlouho. Práce na něm se mu možná časem vyplatí, s Tizenem by se totiž společnost stala zcela nezávislou. Všechny peníze z prodeje aplikací a dalších služeb by tak díky němu skončily v kapse Samsungu.

Analytická společnost Strategy Analytics nyní zveřejnila zprávu, podle níž se systém Tizen dostal v letošním třetím čtvrtletí na čtvrtou pozici mezi všemi operačními systémy.

Důležitější však je, že systém Samsungu roste. Mírný meziroční nárůst podílu zaznamenal pouze dominantní Android a výrazněji rostl také systém iOS od Applu.

Ostatní systémy jako mobilní Windows od Microsoftu nebo systém Firefox OS si meziročně pohoršily. Tizen pak předběhl systém BlackBerry, jehož nejlepší časy jsou pravděpodobně již u konce. Kanadské BlackBerry to totiž nově zkouší se systémem Android. Další systémy jako Ubuntu Touch či Sailfish pak mají podíly odpovídající statistické chybě.

Samsung u svých smartphonů zatím stále věří hlavně systému Android. S Tizenem prodává v současnosti pouze dva modely, a to Z1 a Z3. Je však pravděpodobné, že později by mohl vlastní systém více rozšířit. Zatím jej používá především v chytrých hodinkách a chytrých televizích.

Model Z3 (více zde) by měl být podle dostupných informací uveden i v Evropě, a to hned na 11 trzích. Nahrává tomu i spekulace o stažení levných androidích samsungů z vyspělých trhů (více se dočtete zde). Ty by mohl Samsung nahradit právě smartphony s Tizenem, jejichž hlavním trhem je zatím Indie.