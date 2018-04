Chystaný top model Samsungu překvapí. Místo Androidu vsadí na Tizen

Systém Tizen si už našel cestu do chytrých hodinek od Samsungu, stejně jako do chytrých televizí této značky. Na poli smartphonů to jihokorejský výrobce zatím zkouší na méně náročných trzích jako je například indický.

Podle informací serveru Samsungviet.vn se příští rok dočkáme high-endového smartphonu se systémem Tizen. Dosud Samsung připravil jen jednodušší smartphony s vlastním systémem.

Přesná výbava chystaného smartphonu není prozatím známá. Má však jít o daleko vybavenější chytrý telefon než již uvedené modely Z1 a Z3, které vyhoví jen méně náročným uživatelům.

Systém Tizen si připsal už menší úspěch, když ve třetím čtvrtletí překonal podíl systému od BlackBerry na trhu se smartphony (více zde). Samsung by měl smartphony se systémem Tizen postupně nabízet na dalších trzích.

Úspěšně se rozrůstá nabídka aplikací pro nový systém. Existuje už oficiální aplikace Facebook nebo videopřehrávač VLC. Zájem vývojářů o Tizen se snaží Samsung zvýšit tím, že jim nechá do konce příštího roku všechny zisky z prodeje aplikací.