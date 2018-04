Samsung T700 - dámská pudřenka pro Evropu (preview)

Jeden dámský telefon Samsungu je poměrně dobře znám i u nás, ačkoliv se zde nikdy oficiálně neprodával. Jedná se o model A400, který jsme vám podrobněji představili v tomto článku. Vedle atraktivního designu a výrazných barevných variant zaujal například integrovaným menstruačním kalendářem, nebo počítadlem spotřebovaných kalorií. A přesně tyto dvě funkce a mnoho dalších bude nabízet i nejnovější dámský telefon od Samsungu, model T700.

Samsung T700 má netradiční tvar připomínající dámskou pudřenku; příslušnost ke komunikačnímu zařízení avizuje jen krátká anténa na vrchu přístroje. Jelikož se jedná o Samsung, i T700 je véčko a tentokrát jen s jedním displejem uvnitř přístroje. Pokud by vám druhý displej na vrchu přístroje chyběl, snad vás T700 obměkčí tím hlavním, který je barevný s podporou 65 000 barev. Mělo by se jednat o pasivní displej STN - UFB, tedy o zhruba stejně kvalitní displej, jaký nabízí například Samsung S100. Pokud tomu tak opravdu bude, není třeba se kvality displeje obávat, ten je u modelu S100 na špičkové úrovni a je velmi dobře čitelný i bez aktivovaného podsvícení. Klávesnice telefonu dodržuje běžný standard výrobce, bude modře podsvícená a systémové klávesy tvoří tradiční ovál jako u většiny současných telefonů od Samsungu. Rozměry telefonu jsou 73 x 53 x 22,5 mm a jeho hmotnost je 76 gramů.

Ačkoliv je Samsung T700 ryze stylový přístroj určený především ženám, není nikterak ošizen ve své výbavě. V té by nemělo chybět například GPRS, multimediální (MMS) zprávy, wapový prohlížeč ve standardu 1.2.1, nebo třeba čtyřicetihlasé polyfonní melodie. O ryze ženských funkcích, jako jsou menstruační kalendář a počítadlo kalorií, jsme se zmínili již v úvodu, takže jen dodejme, že T700 nabídne svým zákaznicím i několik her, budík, kalkulačku a běžný kalendář. Kapacitu vnitřní paměti na kontakty a SMS zprávy v tuto chvíli neznáme, lze však předpokládat, že v prvním případě by se do telefonu mělo vejít minimálně 500 kontaktů a v tom druhém 50 SMS zpráv. Přesnou specifikaci výbavy tohoto modelu zatím Samsung nezveřejnil, takže je možné, že do uvedení telefonu na trh se ještě některé detaily mohou změnit. Jasno by mělo být na březnovém veletrhu CeBIT, kde by si nový Samsung měla mít možnost prohlédnou široká veřejnost. Na pultech prodejen by se Samsung T700 měl objevit zhruba v polovině letošního roku, ale v této chvíli není známo, zda tomu tak bude i u nás. Cena zatím nebyla zveřejněna, spekuluje se o částce v přepočtu zhruba 15 000 Kč. Pro pořádek dodejme, že označení T700 je platné pro evropské trhy, v Asii se bude telefon prodávat pod označením T708.

Design Samsungu T700 není úplnou novinkou, stejně tvarovaný telefon pod označením SPH-X4500 nabízí Samsung na jihokorejském trhu již přes rok. Telefon je určen pro tamější CDMA sítě a má jen monochromatický displej. Varianta pro USA pak nese označení SCH-A220 a opět se jedná o přístroj pracující v CDMA pásmu. O obou těchto variantách jsme vás v létě loňského roku informovali v tomto článku, když se již tenkrát spekulovalo o přípravách GSM verze tohoto telefonu. Místo původního označení T500 však Samsung „pudřenka“ ponese označení T700. Ale ani původní označení nepřijde nazmar, bude patřit dalšímu dámskému telefonu z produkce Samsungu. T500 nebude mít tak extravagantní tvary, jeho hlavní devízou bude vnější displej, ozdobený množstvím „drahých“ kamenů. O něm ale zase až někdy příště.