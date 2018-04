Samsung T500 - diamantový sen každé dámy (preview)

Samsung je svými modely určenými výhradně ženám již dobře znám. Model A400 se mihnul i na našem trhu a nedávno jsme vás informovali o telefonu - pudřence, modelu T700. Ten patří mezi letošní novinky, stejně jako Samsung T500, který jsme měli možnost krátce otestovat. Nutno podotknout, že dnešní preview je hlavně pro dívky, ženy a dámy, muži si asi tento telefon nekoupí, může se ale pro ně stát dobrou inspirací na dárek. Dárek opravdu exkluzivní, který oslní - a to doslova.

K telefonu bohaté příslušenství

Samsung T500 se nabízí ve třech barevných variantách: modré, krémové a rudě červené. Tu poslední jsme měli k dispozici a musíme konstatovat, že se jedná o ďábelsky rudou barvu, která je metalizovaná, takže ji opravdu nepřehlédnete. Z fotografií to tak nevynikne, ale ve skutečnosti je přístroj opravdu elegantní a umělé diamanty okolo vrchního displeje nepůsobí nijak laciným dojmem, jako je tomu třeba u stejně provedených čínských telefonů TCL. O tom, že se vám do rukou dostává opravdu luxusní zboží, svědčí samotné balení telefonu. Černá krabice vykládaná sametem skrývá vedle telefonu luxusní osobní HF sadu, poutko s kůží v barvě telefonu, sametový sáček opět barevně sladěný a nakonec předmět, který na první pohled vypadá jako další mobil. Ten to bohužel není, jedná se o netradiční nabíječku rezervní baterie, kterou taktéž najdete v základním balení přístroje. Suma sumárum, ještě než si telefon vyzkoušíte, máte pocit, že v tomto případě výrobce rozhodně nic neošidil.

Diamonds are forever

Telefon není ani velký, ani extrémně malý, řekněme tak zrovna do ruky (76 x 44 x 22 mm a 80 gramů). Barvu jsme již prozradili, dodejme, že kloub a vnitřek přístroje je stříbrný, anténa je pak opět rudá. Diamanty okolo displeje rozhodně nikdo nepřehlédne, je jich poměrně hodně (32), samotný vnější displej je poměrně rozměrný (96 x 96 obrazových bodů). Když nikdo nevolá, diamanty jsou čiré, pokud ale někdo zavolá, nastane ta správná šou. Diamanty začnou svítit všemi barvami, neblikají, ale postupně do kola mění barvu. Když k tomu připočteme některou ze čtyřicetihlasých polyfonních melodií a bíle podsvícený displej, máme zážitek na celé odpoledne. Vnější displej lze díky rozlišení využít i pro obrázky, popřípadě se na něm mohou zobrazit analogové, či digitální hodiny. Vnější displej je monochromatický, to ale vůbec nevadí, protože ten hlavní vše vynahradí.

Barevný displej nemůže chybět

Hlavní displej je barevný UFB STN, tedy ten samý, jaký najdeme u Samsungu S100. Ačkoliv se nejedná o aktivní displej, je perfektně čitelný, a to i při zhasnutém podsvícení. Jeho rozlišení je 128 x 128 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Po otevření telefonu ale možná dříve než displej padne do oka klávesnice. Ne že by byla nějak výrazně avantgardní, ale má velmi čistý design a zajímavě řešený ozdobný pruh okolo ní přechází v horní části do dvou kontextových kláves. Klávesnice je modře podsvícena, a ačkoliv se jedná o ryze stylový telefon, velmi dobře se s ní pracuje. Tlačítka jsou rozměrná a ovládací kříž je z hlediska ergonomie lépe zpracovaný než například u dobře známého modelu T100. Než se pustíme do funkční výbavy, tak musíme opětovně pochválit perfektní zpracování celého telefonu, pouze hladká povrchová úprava je náchylná na otisky prstů. Dámy, jež dají i na ten nejmenší detail, si pak k telefonu jistě pořídí rukavičky a ocení možnost zkontrolovat svůj make-up v zrcátku, které simuluje krycí sklo vnitřního displeje.

Biorytmy, počítadlo kalorií a další potřebné funkce

Ačkoliv stylový, rozhodně ne úplně špatně vybavený. Toť stručná charakteristika tohoto krasavce. Samozřejmě že se nemůže měřit se špičkou manažerských telefonů, ale ty podstatné funkce má. Menu telefonu je velmi podobné modelu T100 a to samé platí i o výbavě. Telefon je duální (900/1800 MHz), podporuje wap ve verzi 1.2.1, má čtyřicetihlasé polyfonní melodie a vnitřní paměť pojme 500 kontaktů. Samozřejmostí jsou obrázky jako tapety na displej, pro vnitřní barevné, pro ten vnější monochromatické. Několik jich je v telefonu, další lze stejně jako melodie stáhnout pomocí wapu, nebo z počítače. K tomu je ale potřeba kabel, který ale v základním balení přiložen nebyl. Samsung T500 nabízí i prediktivní vkládání textu, češtinu byste ale zatím v telefonu hledali marně. Tři hry nabízejí dobrou zábavu v bowlingové herně, méně akční je péče o domácího mazlíčka a na závěr si dámy mohou vybít vztek při rozbíjení zdi míčkem. GPRS byste v tomto přístroji hledali marně, cílová skupina zákazníků jej ve většině případů nepotřebuje. Daleko více ocení vestavěný menstruační kalendář, biorytmy, počítadlo spotřebovaných kalorií, nebo „tukový“ index.

Luxusní, tedy velmi drahý

Jestli vás nový dámský Samsung zaujal, jistě vás zajímá, kolik tento krasavec stojí a kde se dá koupit. Odpověď je jednoduchá. Telefon je hodně drahý a Samsung jej zatím do Evropy oficiálně nedováží. Buď si pro něj zajedete do Asie, nebo si jej můžete objednat u společnosti Nowicom (Ex Semec, více zde), kde za něj zaplatíte přibližně 21 000 Kč. To je rozhodně hodně peněz, získáte ale výjimečný přístroj, jehož kouzlu podlehne většina dívek a žen. Může se jistě najít zájemce i z řad silnějšího pohlaví, v tomto případě ale doporučujeme modrou, nebo krémovou variantu, červená je příliš výrazná. Pro pány má ale Samsung v zásobě jiné modely, jako například T400, S200, nebo T200. Chcete se o nich dozvědět více? Stačí sledovat náš server...