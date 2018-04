Samsung T400 - Luxusní hračka pro náročné (první dojmy a detailní fotografie)

Samsung sbírá se svými mobily jeden úspěch za druhým a k překvapení některých nejen na domácím asijském trhu. Velmi dobře se mu totiž daří i v Evropě, a to nabízí především drahé telefony - na rozdíl od ostatních konkurentů, kteří staví především na velkém trhu low-endů. Velký úspěch Samsung letos sklidil s modelem T100, který jako první v Evropě nabídnul aktivní barevný displej (TFT), který všechny konkurenty hravě strčil do kapsy. Úspěchu T100 nepřekáží ani méně funkcí. Telefon neumí rychlé datové přenosy, nemá fotoaparát, bluetooth a dokonce ani infraport. Vypadá ale velmi dobře, má polyfonní melodie a již zmiňovaný barevný displej. Nejvíce se T100 líbí ženám, pro které je ale zbytečně mohutný, a proto Samsung přišel s novinkou T400.

Malý, menší, nejmenší

Samsung T400 je malé véčko se dvěma displeji, které vyznává design ostřejších hran - tak jak dnes v Koreji diktuje móda. Podobný vzhled jako T400 má v Koreji množství telefonů, a to od Samsungu i jeho rivala LG. A to bez ohledu na použitý standard - místní CDMA či evropské GSM. Komu se hranaté telefony nelíbí, bude si muset počkat o trochu déle třeba na model T500, který je pěkně zaoblený jako mýdlo, ale na trh přijde později.

Zavřený telefon se krásně schová i v dámské dlani. Jeho rozměry 80 x 42 x 22 mm jsou opravdu minimální. Proporčně se sice zdá být trochu silnější v pase, v praxi však tento zdánlivý handicap nepocítíte. Telefon je i velmi lehký, jeho hmotnost je jen 80 gramů, takže se ani zavěšený na krku nepronese. Právě tak se teď telefony v Asii nosí a pomalu se tento trend přesouvá i do Evropy. Se Samsungem nemusíte ani shánět potřebnou šňůrku, výrobce automaticky k telefonu přikládá originálně řešenou osobní HF sadu, která kombinuje právě i šňůrku na krk. Tento doplněk najdete již ve standardním balení modelu T100, ten je ale větší a kvůli hmotnosti v rozmezí 89 až 94 gramů (podle použité baterie) se na krku více pronese.

Výběrová kvalita

Kvalita telefonů Samsung je pověstná a ani T400 nezklame. Použité materiály jsou velmi kvalitní a celkové provedení telefonu je na špičkové úrovni, a to jsme měli k dispozici jen předsériový vzorek. Horní část telefonu je kovová a z obou stran nese displej. Ten vnější je zatím jen monochromatický, příští rok již budou mít některá véčka (třeba právě od Samsungu) oba displeje barevné. I tento „pomocný“ displej je vcelku rozměrný a, ačkoliv přesné rozlišení zatím výrobce nezveřejnil, je velmi přehledný a velmi dobře čitelný, což můžete sami posoudit z fotografií.

Oslnivý displej

Vnější displej je sice zajímavý, ale tou hlavní parádou Samsungu T400 je vnitřní barevný displej. Již předchůdce, model T100, se chlubil aktivním (TFT) displejem, který oproti konkurenčním displejům září jako sluníčko. Nejinak je tomu i u novinky, opět se může budoucí majitel kochat nepřekonatelným aktivním displejem, který umí zobrazit až 65 000 barev. Displej je opravdu parádní. Sice má oproti T100 menší rozlišení (úhlopříčka 4,3 cm - rozlišení výrobce zatím neudává), ale díky větší paletě zobrazovaných barev je ještě brilantnější, než právě u modelu T100. Zatím aktivní displej nabízí v Evropě vedle těchto dvou Samsungů ještě Panasonic GD87, subjektivně nejlepší se nám ale zdá právě displej u T400. Doporučujeme navštívit druhou část článku, kde najdete podrobnou fotogalerii displeje Samsungu T400.

Video v mobilu? Proč ne!

Ač je celková výbava nového Samsungu spíš chudší, několik zajímavých novinek či vylepšení v něm najdete. Hlavním tahákem T400 budou videoklipy, které telefon dokáže přehrávat. Je to k nevíře, ale ono to opravdu jde a nevypadá to vůbec zle. V testovaném vzorku bylo nahráno šest videoklipů a pro dalších deset ještě bylo volné místo. Videoklipem se rozumí zhruba patnácti až dvacetisekundová obrazová sekvence doplněná o zvuk. Hned první klip je klasické hudební video s sice již postarší, ale stále populární písničkou Torn od australské zpěvačky Natalie Imbruglia.

Dvě další videa jsou reklamní šoty na kosmetické přípravky, v telefonu najdete i ukázku zpravodajského šotu, který je věnován útoku na newyorská dvojčata, můžete nahlédnout i pod pokličku tréninku delfínů v delfináriu a na závěr se můžete pokochat pohledem na dopravní zácpu. Právě poslední klip může být po ránu dostatečným důvodem k cestě do práce veřejnou dopravou, v které se pohledem na displej můžete utvrzovat v tom, že jste učinili správné rozhodnutí.

Kvalita klipů není špatná, ačkoliv se rozhodně nejedná o plynulé video s perfektními detaily. Obraz je trochu trhaný a připomíná výrazně zkomprimované video pouštěné na počítači. Na chlubení to bohatě stačí a okolí bude koukat na telefon jako u vytržení, a to především u hudebního klipu. Prakticky lze jakýkoliv z videoklipů použít jako animovaný spořič displeje, když v tomto režimu je zvuk u všech klipů vypnutý. K čemu ale spořič u véčka, toť otázkou. Celkově lze videoklipy v Samsungu T400 považovat jen za ukázku technologické vyspělosti výrobce. Díky tomu, že telefon nemá ani GPRS, tak není možné video stahovat a přehrávat v reálném čase, na to si budeme muset ještě chvilku počkat, ale v podání Samsungu by to nemělo trvat déle než do začátku příštího roku. Samsung těží z technologie korejských CDMA (2001x) sítí, které již video do mobilu více než rok nabízí.

Kliknutím na náhled se dostanete do druhé části článku,k kde si můžete prohlédnout 48 detailních fotografií displeje.

Zvuk je jako živý, nelekněte se!

Jak již bylo uvedeno, videoklipy v T400 jsou ozvučené, zvuk je na solidní úrovni, ovšem stereo to ještě není. Co je však na špičkové úrovni a zatím asi bez konkurence, to jsou polyfonní vyzváněcí melodie a tóny. Samsung T400 má čtyřicetihlasou polyfonii a výsledek je jedním slovem perfektní. Takové zapípání ptáčků bude nepřipravenému znít jako opravdové trylkování, a co teprve zvuky džungle. Samsung T400 umí v melodiích syntetizovat i lidský hlas, takže některé melodie začínají vcelku realistickým zvoláním. Co si za pár měsíců užijeme zvuků třeba v autobusu je nasnadě, od řidiče se bude ozývat tygr, uprostřed autobusu bude jazzová kapela odpočítávat svůj nový song a na zadních sedadlech si mladá slečna bude zkoušet moderní variaci na svatební pochod. Možná ale stále lepší než současné vyřvávání melodie Nokia tune a podobných hitů. Naštěstí mají telefony i vibrační vyzvánění a nejinak je tomu i T400. Vibrace pak lze kombinovat i s melodiemi.

Kdo si hraje nezlobí, aneb Playstation v mobilu

Samsung T400 nabízí ve své standardní výbavě tři hry. To není nic zvláštního, některé starší modely od stejného výrobce měly ve své nabídce her i jedenáct. Jenže ona není hra jako hra a ty, co najdete v T400, opravdu stojí za to. Začít můžeme od bowlingu, který si v ničem nezadá s podobnými hrami na počítači. Grafika a animace jsou perfektní, polyfonní zvuk je velmi realistický a hratelnost ruku v ruce se zábavou na špičkové úrovni. Až budeme mít k dispozici finální verzi telefonu, budeme jí muset půjčit kolegům z Bonuswebu, kteří hru odborně posoudí a ocení, z našeho laického pohledu by si však bowling v T400 zasloužil minimálně 97 % ze sta možných. Velmi podobného hodnocení by se pak jistě dočkaly automobilové závody, které díky displeji telefonu opět vypadají perfektně. Hra je však o něco nudnější než bowling, a proto jsme při našem hodnocení dali před automobilovými závody přednost hře zvané „medový míček“, což slibuje mnohé, ale jedná se „jen“ o variaci na rozbíjení zdi míčkem. Hra má však opět skvělou grafiku a několik vylepšení, jako je třeba naklápěcí destička, takže u ní jistě vydržíte poměrně dlouho. Výhodou všech tří her je i poměrně slušná zásoba dalších a dalších úrovní, či u bowlingu nekonečná možnost hraní s různými soupeři, takže vás hry jen tak nepřestanou bavit.

A co dále?

Jak již bylo v úvodu naznačeno, Samsung T400 je především stylový telefon, takže od něj žádnou extrémně bohatou výbavu nemůžeme očekávat. Mimo výše vyjmenovaných funkcí telefon samozřejmě nabízí kalendář, který je tradičně u telefonů Samsung velmi pečlivě provedený, nechybí budík, povedené stopky, časovač, kalkulačka, skladatel melodií, či hlasové funkce. Mezi ty patří hlasové vytáčení, hlasové ovládání a diktafon. Vedle převodníku měn, který má dnes asi každý telefon, však T400 nabídne i převodník nejrůznějších měr a veličin. Díky velmi podrobnému výběru převodů se tak z telefonu může stát nepostradatelný společník při cestách a velmi často i doma. Ne každý z hlavy ví, kolik metrů čtverečních je jeden akr, nebo kolik palců se vejde do jednoho metru. Jak by mohl být telefon populární u studentů je pak nasnadě. Nesmíme zapomenout ani na vnitřní telefonní seznam, který pojme 500 položek, ale kvalit seznamu u kolegy, Samsungu S100, nedosahuje. Přístup na internet je u T400 možný pomocí WAPového prohlížeče, ale jen přes klasická vytáčená data maximální rychlostí 14,4 kbps.

Je to miláček,

řeknou o novém Samsungu T400 ženy, muži pak pokývají hlavou a dodají, že pro jejich potřeby mu pár funkcí chybí. To je sice pravda, ale ne každý potřebuje GPRS, Bluetooth, či jiné vymoženosti, někdo prostě chce jen hezký telefon. A právě těmto zákazníkům je T400 určen. Barevný displej je perfektní, to samé platí o polyfonních melodiích, videoklipy jsou pak zatím spíš jen na okrasu. Běžné funkce telefon zvládá s přehledem a jeho velkou devizou je atraktivní a přitom decentní design a špičkové dílenské zpracování. Samsungy nejsou levné telefony, a to bude platit i o T400. Předpokládaná cena na západ od našich hranic je stanovena na 550 €, takže jednoduchým přepočtem kurzu a rozdílu v DPH nám vychází cena zhruba 17 000 až 18 000 Kč, tedy skoro stejně, jako u současného modelu T100. Ten zatím v nabídce výrobce určitě zůstane a novinka se na pultech prodejen objeví ještě před koncem letošního roku.

Druhou část článku s fotogalerií barevného displeje najdete zde.