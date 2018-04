Samsung T400 - krasavec na parádu, ne na práci (recenze)

Dalším mini véčkem v nabídce Samsungu je model T400. Jedná se o nástupce dnes již legendárního modelu T100, s kterým se Samsungu podařilo výrazně prorazit na evropských trzích. Samsung T100 se stále prodává a vedle něj na pultech prodejen najdete i model T400. Dnes již přes rok starý model T100 si stále drží poměrně vysokou cenu, přes 10 000 Kč a model T400 je ještě zhruba o 3 000 Kč dražší (všechny ceny včetně DPH za neblokovaný telefon). Za luxus se platí a o mobilech značky Samsung to platí dvojnásob, i když dnes se již objevují i cenově příznivější modely tohoto výrobce.

Samsung T400 je klasické stylové véčko, stejně jako předchozí model T100. Výbava není na dnešní dobu nikterak bohatá, telefon například nemá ani GPRS. To ale některým zákazníkům vůbec nemusí vadit. Pokud dávají přednost výbornému zpracování, nápaditému designu, budou se radovat s čtyřicetihlasých polyfonních melodií a chtějí mít telefon s jedním z nejlepších displejů na trhu, mají v Samsungu T400 svého favorita. Ostatní se buď porozhlédnou u konkurence, nebo si jistě vyberou některý z modelů Samsungu řady „S“. Ta je všeobecně lépe vybavena, než modely „téčkové“ řady. Mezi ně patří jak model T100 a T400, tak modely T200 a T500 (oba se běžně v Evropě neprodávají). T200 se může pochlubit automatickým (motorovým) otvíráním flipu a model T500 má zase na čelním panelu pěknou snůšku „diamantů“. Samsungy řady T mají zaujmout na první pohled, jedná se o výrazně stylové telefony.

Než se pustíme do testu Samsungu T400, musíme podotknout, že od podzimu loňského roku, kdy jsme vám telefon poprvé představili, došlo k několika změnám. Tenkrát, na veletrhu Invex, uměl Samsung T400 přehrávat krátké video sekvence. Prodejní verze telefonu toto neumí, podle papírových předpokladů to měl umět jinak identický model T410, ale o něm nevíme, že by se vůbec prodával.

Vzhled - s kovovým lemem

Samsung T400 je na rozdíl od většiny svých firemních soukmenovců výrazně hranatý a například předchozímu modelu T100 se vůbec nepodobá. Z modelů Samsungu určených pro evropský trh je T400 nejpodobnější model S200, který je také hranatý. Ostatní běžně dostupné Samsungy naopak vynikají zaoblenými rohy. Těžko hodnotit co je hezčí, jistě záleží na vkusu konkrétního zákazníka, kterému modelu dá přednost.

Zajímavým designérským prvkem Samsungu T400 je ozdobný kovový proužek okolo celého horní části telefonu. Chladivý kov v dlani ještě více umocní pocit z kvalitního dílenského zpracování telefonu. Povedená je i anténa, která je hranatá a špičku má pochromovanou. Je i kratší, než u jiných modelů Samsungu. Rozměry telefonu jsou 80 x 42 x 21,5 mm a hmotnost je rovných 80 gramů.

Zavřenému telefonu dominuje vnější monochromatický displej, který má jasné modré podsvícení. Jediným ovládacím prvkem u zavřeného telefonu je dvojitá boční klávesa pro regulaci hlasitosti. Systémový konektor na spodní straně telefonu je stejný, jako pro další současné modely výrobce. Konektor pro osobní HF sadu je na levém boku telefonu a vedle antény je očko pro připevnění šňůrky na krk. Tu dostanete přímo z telefonem a je v ní zabudovaná i HF sada. V balení najdete i krátké poutko pro připevnění telefonu na klíče. Samsung T400 se dodává ve stříbrné barvě, o jiných barevných variantách nevíme.

Baterie - dvě ve standardu

Jako u většiny dražších modelů Samsungu, i k modelu T400 dostanete dvě baterie. Standardní má kapacitu 800 mAh, slabší má kapacitu 580 mAh, ale v jejím případě to nemůžeme potvrdit, neb to výrobce na svých stránkách neuvádí. Obě baterie jsou Li-Ion články a podle výrobce by měl telefon se standardní baterií vydržet na příjmu až osm dnů, což se nám ale v praxi nepotvrdilo. S půl hodinou volání a několika odeslanými SMS zprávami, nám telefon vydržel na příjmu přibližně čtyři dny, což je solidní hodnota. Standardní baterie se nabízí přibližně dvě hodiny.

Displej - barevná paráda

Samsung T400 má dva displeje. Jeden barevný a druhý monochromatický. Vnější displej má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů, což je dostatečná hodnota pro základní informace o tom kdo volá a kolik je hodin. Displej je monochromatický a modře podsvícený. V tomto směru se možná jedná o výhodnější řešení, než vnější barevný displej u modelů S200 a S300, které po chvíli zhasnou a není na nich nic vidět. To displej modelu T400 je čitelný i bez podsvícení, i když nemá holografickou fólii jako jiné modely výrobce.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde si můžete prohlédnou jak vypadá displej a menu Samsungu T400 a můžete zde i tento telefon porovnat s konkurencí.

Vnitřní displej je jedním z největších lákadel telefonu. Jedná se o aktivní (TFT) displej, schopný zobrazit 65 000 barev. Displej je opravdu výborný, není co mu vytknout, patří mezi absolutní špičku mezi GSM telefony. Displej je dobře čitelný i bez podsvícení a to v poměrně širokém zorném úhlu. Rozlišení displeje je 128 x 144 obrazových bodů. Displej lze vylepšit tapetou a to jak obrázky, které jsou nainstalovány přímo v telefonu, tak dalšími, které si do telefonu můžete nahrát. Menu může mít tři barevné varianty a text na displeji (jméno operátora, datum a čas) v pohotovostním režimu může být umístěn uprostřed, dole, nebo nahoře a může mít barvu dle vaší libosti. Na displej se vejde pět řádků textu a to jak při psaní zpráv, tak v menu telefonu.

Ovládání - jako za mlada

Samsung T400 má velmi obdobné menu, jako předchozí model T400 a ze současných modelů má tento styl menu ještě model A800 (monochromatické) a model S500. Hlavní menu je horizontální a při procházení stále vidíte na liště, kde se v menu nacházíte. Hlouběji zanořené menu jsou naopak řazeny vertikálně a jsou jen textové. Hlavní menu je grafické a animované a to ve dvou grafických podobách - jednoduché a bohatě animované.

K ovládání slouží čtyřsměrný kurzor, uprostřed s již tradiční klávesou pro rychlý vstup do Wapu. Tato klávesa je ale aktivní jen v pohotovostním režimu, takže se nechtěného zmačknutí při procházení menu nemusíte bát. Dalšími důležitými ovládacími prvky jsou dvě kontextové klávesy. Levá slouží pro vstup do menu, pravá v pohotovostním režimu pro vyhledávání v telefonním seznamu, v menu je pak určen většinou pro krok zpět. Zbytek klávesnice, stejně jako celé její rozvržení, nevybočuje ze standardu výrobce a celkově je klávesnice téměř stejná, jako u modelu S500.

Nevýhodou je nemožnost přiřazení klávesových zkratek čtyř směrům ovládacího kurzoru, jako je tomu u většiny ostatních modelů výrobce. V případě Samsungu T400 je pevně přednastaveno na kurzoru jen vstup do menu zpráv (vlevo) a menu vyzváněcích tónů (vpravo). Při procházení menu také nemůžete využít kurzor pro přímé potvrzení volby, nebo pro návrat o úroveň zpět. Vždy je potřeba využít kontextových kláves. Naopak Samsung T400 nabízí hlasové ovládání pro dvacet předem vybraných funkcí. Ovládání funguje výborně a pro aktivaci stačí otevřít flip a telefon vás rovnou vyzve k zadání hlasového příkazu (platí i pro hlasové vytáčení). Tato funkce je ale aktivní, jen když je nějaký hlasový povel zadán.

Telefonování - vytáčejte hlasem

Pokud chcete využít paměti na 500 kontaktů přímo v telefonu, možná budete trochu tápat. Telefon totiž nemá žádné přímé menu telefonního seznamu, po zvolení této funkce pravou kontextovou klávesou, vás ihned vyzve k zadání vyhledávaného jména. Zadání nového záznamu je možné jen po přímém vypsání telefonního čísla, pak můžete kontakt uložit. Na rozdíl od jiných modelů výrobce, nabízí Samsung T400 jen jednopoložkové záznamy. Ty lze kombinovat se SIM kartou, takže celkový počet záznamů záleží jen na kapacitě vaší karty. Ke každému záznamu můžete přiřadit vyzváněcí melodii a můžete si vybrat barvu systémové diody. Dvacet jmen pak můžete vytáčet pomocí hlasových povelů. Opět musíme konstatovat, že tato funkce pracuje bezchybně.

Vyzváněcí melodie jsou čtyřicetihlasé a velmi kvalitní. To ale platí i pro ostatní současné modely výrobce. Melodií je na výběr velké množství a jsou rozděleny na melodie a klasické zvonění. Další melodie si do telefonu můžete nahrát a přímo v něm si můžete melodie i složit, ale v tomto případě nikoliv polyfonní. Melodie lze kombinovat s vibracemi a to i v režimu, kdy telefon nejdříve vibruje a až následně začne hlasitě vyzvánět. Vibrace jsou velmi silné, takže telefon má tendenci po stole cestovat.

SMS zprávy - jen 160 znaků

Na rozdíl od jiných modelů Samsungu, nemá T400 paměť na SMS zprávy, takže si budete muset vystačit s pamětí na vaší kartě SIM. Telefon ani neumožňuje psát dlouhé zprávy, k dispozici je jen standardních 160 znaků. Při psaní a čtení zpráv je k dispozici pět řádků textu a při psaní lze využít prediktivní slovník T9 v českém jazyce. U zpráv si můžete vyžádat doručenky a můžete do zpráv vkládat obrázky a zvuky, neboť telefon podporuje formát Smart Messaging od Nokie. Takže přímo v telefonu najdete obrázky jak vystřižené z nabídky log pro starší modely telefonů Nokia. Telefon nabízí i přednastavené zprávy, které si můžete nadefinovat.

Wap, data připojení k počítači - bez GPRS

Samsung T400 nedisponuje infraportem, takže jej k počítači můžete připojit jen přes kabel. Ten není součástí dodávky, takže si jej případně budete muset pořídit samostatně (stojí zhruba 1 000 Kč). My jsme kabel neměli k dispozici a s kabelem určeným pro modely S200 a S300 telefon nechtěl spolupracovat. Jiný je také ovládací software (ke stažení zde).

Jak již bylo uvedeno, Samsung T400 nedisponuje GPRS, takže jej jako datový model asi nikdo používat nebude, ač je to možné. Ani Wap bez GPRS není to pravé ořechové, pokud vám ale stačí rychlost 9,6 / 14,4 kbps, máte možnost si prohlížet wapové stránky bez problémů. Prohlížeč je samozřejmě barevný, dokáže zobrazit až šest řádků textu a nabízí pět profilů. V nabídce nechybí ani složka pro oblíbené stránky.

Další funkce - tři hry a povedený převodník veličin

Pro chvíle oddechu nabízí telefon tři přednastavené hry. Pokud dáváte přednost Java hrám, můžete se rovnou porozhlédnout jinde. Mezi hrami v Samsungu T400 nechybí populární Bowling, najdete v něm i automobilové závody a hru Honey Ball, což je variace na rozbíjení zdi míčkem. Díky barevnému displeji jsou hry pěkné na pohled a ze tří různých témat si asi každý vyber tu svou oblíbenou.

Pokud si hrát nechcete a potřebujete spíš praktické funkce, i na vás Samsung T400 myslí. Má poměrně slušný diář. Ten umí zadávat k jednotlivým dnům přidávat více záznamů přímo, nikoliv tedy s krkolomným kopírováním z jiných dnů, jako třeba modely S200 a S300. Diář ale není tak propracovaný, jako u modelu S500. Vedle diáře má telefon ještě úplně stejně vypadající kalendář, ten ale žádné další funkce nenabízí. V telefonu nechybí ani kalkulačka, stopky, časovač, praktický převodník nejrůznějších veličin a také budík. Ten ale trpí stejným neduhem, jako budík u modelu T100. Neumí se totiž probudit z vypnutého telefonu a výrobce se tím netají ani v manuálu. Pro někoho nevýhoda, pro jiné přednost. Budík může budit jen jednou, každý den, nebo jen ve vybraných dnech. Telefon disponuje i hlasovým zápisníkem. Délka poznámky ale nemůže překročit 35 sekund.

V druhé části článku můžete porovnat Samsung T400 s jinými mini véčky Samsungu a nebo třeba s Nokií 7250. V druhé části článku (klikněte na obrázek) najdete i 48 fotografií displeje tohoto telefonu.

Je ten pravý pro vás?

Samsung T400 je stylový telefon a to doslova. Má hezký šat, výborný barevný displej a atraktivní vyzváněcí melodie. Výhodou je i hlasové ovládání a vytáčení, čímž jiné - celkově lépe vybavené modely výrobce nedisponují. Celkově je ale výbava tohoto modelu dost chudá a především v našich končinách asi bude mnoho zákazníků očekávat za své peníze více muziky. Samsung T400 totiž není levné zboží, stojí přes 13 000 Kč a za podobnou sumu můžete mít třeba podstatně lépe vybavený model S300. Ten má ale o málo horší hlavní displej a nemá kovový proužek okolo horní části telefonu.

Kdo nepotřebuje pokročilé funkce, s mobilem v naprosté většině případů jenom volá a maximálně napíše pár SMS zpráv, pro toho je T400 dobrou volbou. Telefon bude svého majitele dobře reprezentovat, pokud tedy o to majitel stojí a potěší ho barevným displejem. Ostatní nechť se porozhlédnou po jiných modelech výrobce, nebo u konkurence. Po pravdě, véčkový byznys má u nás pod palcem právě především Samsung.