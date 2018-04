Samsung T400 - Fotogalerie displeje

Samsung T400 má hlavní displej aktivní (TFT) s podporou 65 000 barev. V recenzi najdete další informace k tomuto telefonu, nyní si můžete prohlédnout fotografie displeje a můžete porovnat Samsung T400 s jinými modely výrobce. Hlavní displej má rozlišení 128 x 144 obrazových bodů, uhlopříčka je přibližně 42 milimetrů. Vnější displej je monochromatický, modře podsvícený s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů.

V původní specifikaci modelu T400 byla podpora krátkých videoklipů, které bylo možné použít například jako spořiče displeje. V prodejní verzi telefonu ale tato funkce není, podle dostupných informací by videoklipy měl podporovat jinak identický model T410. Ten se ale zatím neprodává, nebo nám to alespoň není známo. U fotografií displeje, které zobrazují videoklipy, je toto uvedeno. Fotografie displeje zobrazují anglické menu telefonu, prodejní verze má ale samozřejmě i české menu.

Recenzi Samsungu T400 najdete zde

Hned v první sérii obrázků displeje T400 si můžete prohlédnout, jak může vypadat displej v pohotovostním režimu, styl hlavního menu telefonu (na výběr jsou dvě verze animovaných ikon), další dva obrázky ukazují, jak vypadá displej při čtení a psaní SMS zpráv, a na závěr dobrá zpráva pro příznivce telefonů Nokia, Samsung T400 umí přijmout a odeslat obrázky Picture Messagingu od Nokie.

Druhá sada fotografií je téměř monotematicky věnována zvuku. Na prvním obrázku je skladatel s notovým zápisem, na druhém základní rozdělení melodií (všechny položky jsou polyfonní), třetí obrázek pak ukazuje přehled melodií v telefonu. Další dvě fotografie ukazují menu hlasových funkcí a zápis z diktafonu. Na závěr jedna z položek menu.

Ač výbava T400 nepatří mezi to nejlepší, co současné mobily nabízí, ale manažerské funkce zvládá s přehledem. Posoudit můžete sami: nejdříve menu organizéru, stopky s několika mezičasy, odpočítávač, kalkulačka a samotný kalendář. První tři fotografie ukazuijí jedno barevné schéma telefonu, zbylé tři zase jiné.

Velmi zajímavou funkcí T400 je převodník nejrůznějších fyzikálních veličin. Výběr je opravdu bohatý, takže hlavně na cestách nebudete tápat, kolik je míle, pinta, nebo jaká že je teplota, když jediný dostupný údaj je ve stupních Fahreneita.

Původně měl Samsung T400 podporovat i krátké videoklipy. První vzorek, který jsme měli k dispozici, tuto funkci zvládal, ve finální verzi telefonu již nic takového nenajdete. Podle všeho by videoklipy měl podporovat model T410 - až na tuto funkci identický s modelem T400, ale není nám známo, že by se tento model prodával.

Hra bowling je velmi povedená. Sice se nejedná o žádnou střílečku, ale o to více je hra zábavná a hned tak vás neomrzí (hra existuje i v Java verzi). Následuje obrázek další varianty displeje v pohotovostním režimu (můžete vybírat, jestli bude text dole, uprostřed, nebo nahoře) a nakonec dva videoklipy jako spořiče displeje (opět platí, že v prodejní verzi T400 videoklipy nenajdete).

Opět menu her, nejdříve si hru musíte vybrat a, pokud to budou včelky, budete odrážet míček do pláství. Nic nového, jen variace na dobře známé téma, ale v případě T400 velmi dobře provedené. Následují automobilové závody, graficky skvělé, ale dle našeho názoru nepříliš zábavné a nakonec možnosti výše zmíněného bowlingu.

Závěrečná sada obrázků displeje Samsungu T400 ukazuje další videoklip jako spořič displeje (zřejmě jen u modelu T410), hlavní menu nastavení vyzváněcích a servisních tónů a čtyři pohledy na hlouběji zanořená menu telefonu. Ta již nejsou animovaná a ani tam neruší zbytečné obrázky. Po najetí na položku se ve vyskakovacím okně zobrazí aktuální nastavení položky.

Displej Samsungu T400 je opravdu výborný. Je slušně čitelný i na přímém slunci, což se o pasivních barevných displejích (bez ohledu na výrobce) říct nedá. Na druhé fotografii můžete tento telefon porovnat s klasicky koncipovanou a podstatně lépe vybavenou, Nokií 7250. Displej má ale jasně lepší Samsung.

Čtyři mini véčka od Samsungu. Zleva (na všech fotografiích): S500, S200, T400 a S300. První dva a model S300 mají velmi podobnou výbavu a rozdíl mezi S200 a S300 je jen v tvaru a barevném provedení. S500 je oběma těmto modelům podobný výbavou, menu má ale ve stylu T400. O něm výrobce tvrdí, že se jedná o stylový model, ovšem stylové jsou všechny čtyři mini véčka Samsungu. T400 má z nich jasně nejhorší výbavu.

Samsungy S200 a S300 mají barevné oba displeje, oba ale jen pasivní (hlavní STN - UFB). Modely T400 a S500 mají hlavní displeje aktivní (TFT), vnější displeje jsou monochromatické. Rozměry všech čtyř telefonů jsou velmi podobné a až na model S200 jsou téměř stejné i jejich klávesnice.

Samsung T400 a jeho přímý předchůdce, model T100. Novinka je menší a lehčí, má také výrazně střízlivější tvary. Samsung T400 má barevný displej s podporou 65 000 barev, model T100 nabízí jen 4 096 barev. V obou případech se jedná o aktivní (TFT) displej, ten u Samsungu T400 patří mezi to nejlepší, co v současné chvíli můžete na našem trhu zakoupit.

Výbava obou telefonů je velmi podobná. Chcete-li širokou nabídku funkcí, poohlédněte se po jiných véčkách Samsungu, nebo u konkurence. Jak model T100, tak T400, patří mezi stylové telefony. Důležitý je vzhled, nikoliv funkční výbava.