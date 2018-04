Samsung T100 - nový král s barevným displejem (exkluzivní fotografie)

Samsung si nedá pokoj a pokračuje ve své tradici z posledních let - představovat každé čtvrtletí alespoň jeden nový mobilní telefon. Začátek nového roku nemohl tuto tradici porušit a období před jarním CeBITem se stalo příležitostí pro poodhalení roušky tajemství, s čím oslní na CeBITu Samsung letos. Nový Samsung SGH-T100 je prvním telefonem nové řady "T", která zřejmě bude přinášet high-tech přístroje pro nejnáročnější uživatele. Novinka jako první přináší do Evropy styl japonských telefonů, když na jejich funkce si budeme muset počkat až v sítích třetí generace. Přesto můžeme nový Samsung považovat za revoluční novinku.

Samsung T100 (označení SGH platné pro telefony v standardu GSM budeme nadále vynechávat, pozor, existuje i obstarožní Samsung SPH-T100 pro CDMA sítě) jako první GSM telefon nabízí barevný displej s rozlišením 4096 odstínů barev (s výjimkou komunikátoru Nokia 9210, což ale není běžný klasický telefon), když dosavadní přístroje s barevným displejem mají jen 256 odstínů barev (Ericsson T68, Trium Eclipse, Philips 820, OKWAP i108). Nejen že displej disponuje možností zobrazit širokou paletu barev, on je i extrémně velký. Při rozlišení 128 x 160 obrazových bodů se na jeho jednu obrazovku vejde pohodlně celá SMS zpráva, takže si ušetříte prsty při nekonečném rolování. Proti tak velkému displeji bledne závistí i Panasonic GD95 s rozlišením pouhých 100 x 130 obrazových bodů. Druhý displej Samsungu T100 na vrchu přístroje je již jen monochromatický a jeho rozlišení výrobce zatím veřejnosti neprozradil, ale při pohledu na fotografii je jasné, že oproti podobně vybavené konkurenci je opět nadstandardně velký.

A co si s tak velkými displeji uživatel počne? Vedle předpokládané přehlednosti práce s běžnými funkcemi telefonu by to měla být především práce s nejrůznějšími obrázky. Samsung T100 bude podporovat hned několik formátů, aby se zavděčil všem uživatelům. Vedle již dnes běžného standardu EMS to budou i animované zprávy ve formátu MMS a v neposlední řadě i formát patřící Nokii, a to její Smart Messaging. Tento formát umí už i na Mobil.cz testovaný Samsung R210s, takže majitelé Nokií prahnoucí po svých vyzváněcích melodiích, obrázkových esemeskách a především logách na displej mohou s klidným svědomím přejít na jinou značku mobilních telefonů. Své oblíbené obrázky si do Samsungů bez problémů nahrají. Aby vše chodilo jako po másle, bude mít Samsung T100 integrované rychlé datové přenosy, a to jak GPRS, tak HSCSD. Bohužel, detaily zatím výrobce neprozradil. Jako náplast zatím můžete vzít v potaz, že T100 bude umět polyfonické vyzváněcí melodie, kterých bude v telefonu 16 a jistě v něm najdeme i u Samsungu vždy perfektně přehledný diář. V případě T100 nebude problém zobrazit náhled hned na několik měsíců najednou. Výrobce také slibuje množství her, které půjdou do telefonu dohrávat. V barvě by to mohla být náhrada kapesních GameBoyů.

Přestože je nový Samsung naditý funkcemi, jak to jen jde, má velmi nízkou hmotnost 87 gramů a jeho rozměry jsou 88 x 50 x 23 mm, což je také velmi příznivá hodnota. Design telefonu je podle výrobce navržen ve stylu retro, ač nám se může zdát naopak velmi futuristický. Design telefonu jako by z oka vypadl japonským telefonům pro síť NTT DoCoMo nebo J-Phone. Stejně jako japonské přístroje má Samsung rozvírací koncepci, která se pomalu, ale jistě stává v Asii etalonem pro telefony vyšší kategorie. Anténa není integrovaná, naopak, designéři z ní udělali důležitou součást celkového vzhledu telefonu. Alespoň budou mít uživatelé přístroj za co vytahovat z kapes. Otázkou však je, jak si s výbavou telefonu a barevným displejem poradí standardní Li-Ion baterie. Samsungy jsou známy špatnou výdrží baterie na jedno nabití, snad pomohou baterie nové generace, o kterých jsme vás nedávno informovali. Nový Samsung T100 je přístroj, jehož vymoženosti zatím vzbuzují u Evropanů údiv. Na konci roku by ale podobně vybavené telefony měli mít v nabídce snad všichni významní výrobci a možná i někteří nám neznámí. Máme se na co těšit.

Doplněno (4.2.2002): Některé zahraniční servery vyvracejí zprávy o implementaci GPRS a HSCSD v Samsungu SGH-T100. Jiné naopak hovoří opačně. Rozporuplné informace vycházejí přímo od výrobce, korejského Samsungu. Na vyřešení této hádanky si budeme muset počkat až na veletrh CeBIT, do poloviny března.