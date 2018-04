Samsung T100 láme rekordy, za půl roku se ho prodalo 4,5 milionu kusů

Korejský Samsung není mezi výrobci mobilů žádné ořezávátko. Aktuálně drží třetí pozici na celosvětovém trhu mobilních telefonů. Někdo by sice mohl namítnout, že Samsung je hodně silný především v jiných standardech, než je GSM. To je sice částečně pravda, mezi výrobci CDMA přístrojů je Samsung jasná jednička, ale CDMA telefonů se v celkovém počtu prodá stěží třetina oproti GSM přístrojům. Takže čtvrtá pozice Samsungu mezi výrobci GSM telefonů, těsně za Siemensem, dává tušit potenciál korejské štiky. A co stojí za jeho úspěchy? Především podobná obchodní strategie, jakou používá Nokia. Na jednom hardwarovém základu množství více či méně odlišných telefonů, takže si zákazník bez problému vybere ten svůj. Samsung také zachytil ve správný čas nástup barevných displejů, kde mohl těžit ze své vyspělosti na domácím korejském trhu, kde barevné displeje jsou samozřejmostí přeci jen déle, než v Evropě.

Největším letošním hitem Samsungu je model T100. Od uvedení do prodeje se jej do konce října prodalo již čtyři a půl milionu kusů. To je za šest měsíců prodeje velký úspěch. Samsung letos za první tři čtvrtletí prodal celkem 30 milionů mobilních telefonů, takže T100 představuje zhruba 20 procent z celé produkce. Jelikož je T100 GSM telefon, porovnejme tedy jeho prodeje s prodeji všech GSM telefonů Samsung za letošní tři čtvrtletí. V tomto období Samsung prodal přibližně 15 milionů GSM mobilů, takže jenom T100 si připsal třetinu z této sumy. Jen pro zajímavost, Samsungů T100 se zatím letos prodalo zhruba stejně jako všech mobilů značky Sagem a přibližně dvakrát tolik, než se prodalo všech mobilů značky Philips.

Ve statistikách výrobce je pouze jeden háček. Zmiňuje se i o prodeji v USA, kde se ale přímo model T100 neprodává. Zde je velmi úspěšný Samsung SPH-A500, který sice na první pohled vypadá naprosto stejně, ale je určen pro standard CDMA 2000 1x. Pokud jej Samsung do prodejních statistik zahrnul, nebude mít T100 takový podíl na prodeji GSM telefonů Samsung, jak je uvedeno výše, přesto lze předpokládat, že se čísla příliš výrazně nezmění.

Samsung T100 ale ještě svoji kariéru neukončil. Sám výrobce předpokládá, že do konce roku se mu podaří prodat ještě 1,5 milionu kusů, takže celkem by si tento telefon za letošní rok mohl připsat šest milionů zákazníků a to se v prvním čtvrtletí ještě neprodával. Neznáme konkrétní prodeje jiných konkrétních modelů Samsungu a ani jiných značek a lze předpokládat, že u Nokie se jistě najdou i úspěšnější modely, ale je otázkou, jestli se podobných úspěchů dočkal i nějaký model vyšší kategorie, kam patří i Samsung T100.

T100 má ambice stát se nejprodávanějším modelem Samsungu vůbec. Zatím vede v historických tabulkách Samsungu model SGH 600, který se prodával i u nás. Tohoto modelu Samsung prodal přes deset milionů kusů. Následuje CDMA model SCH 3500, kterého se prodalo 5,1 milionu kusů. Podle toho, jak má našlápnuto Samsung T100, lze předpokládat, že druhé příčky v historických tabulkách Samsungu bez problémů dosáhne a možná se mu podaří předstihnout i model 600.