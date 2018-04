Samsung T100 – nejlepší displej v mobilech konečně v Česku!

Úvodem bychom vás rádi upozornili, že detailní fotografie barevného displeje Samsungu T100 najdete na této samostatné stránce.

Díky vstřícnosti nového distributora telefonů Samsung pro Českou republiku jsme v minulých dnech mohli krátce prověřit schopnosti nového véčka z dílen korejského výrobce - modelu T100. O novém distributorovi telefonů Samsung pro ČR se dozvíte více v průběhu dnešního dne, kdy svoji činnost oficiálně zahájí. Nový Samsung je podle tradic značky rozvírací koncepce, má vcelku kompaktní rozměry (88 x 50 x 23 mm) a se standardní baterií (Li-Ion 650 mAh) váží jen 89 gramů. Na našich obrázcích je však T100 vyobrazena s baterií typu „Extended“, která sice telefon o něco zvětší a i váha stoupne, ale zase o něco déle vydrží. Podle našich informací budou ve standardním balení Samsungu T100 obě baterie, takže si budete moci vybrat, čemu dáte přednost. Jestli rozměrům a váze, nebo výdrži. Zatím si nedovolíme výdrž hodnotit, testovaný telefon byl pouze předprodejním vzorkem, ale pokud vše dobře dopadne, vypadá to, že se Samsung s dřívějšími problémy s výdrží již vypořádal. K testovanému telefonu ještě dodejme, že neměl menu v češtině, ale na CeBITu na stánku výrobce již jedna T100 české menu měla. Bohužel po jeho aktivaci již neměla příliš chuti do života.

Samsung T100 je véčko, taky jak jinak, když je telefon asijského původu. Komu se to nelíbí, si však bude muset rychle zvyknout, protože se stále se zvětšujícími displeji již nezbývá místo na klávesnici, takže se s véčky budeme setkávat stále častěji a ani nebudou muset být asijské provenience. Na fotografii můžete porovnat velikost telefonu s Nokií 8310. V zavřeném stavu jsou oba přístroje zhruba stejně vysoké, když však Samsung otevřete, získáte klávesnici o velikosti téměř celé Nokie 8310 a to samé místo zbude i na displej. Véčka mají prostě budoucnost. A propos displej. To nejdůležitější na Samsungu T100 je displej. Ne ten vnější na vrchu přístroje, ten je pouze informativní a poměrně špatně čitelný díky slabému modrému podsvícení. Ale ten vnitřní stojí za to. V kostce: rozlišení 128 x 160 obrazových bodů, technologie TFT (Thin Film Transistor), podpora 4096 barev a výsledek? Téměř dokonalý. Vnitřní displej Samsungu opravdu nemá v současné době konkurenci. Čitelnost displeje je perfektní, a to jak při podsvícení, tak bez něj. Každý, komu jsme telefon ukázali, nešetřil chválou, a to včetně majitelů Ericssonu T68(i). U Displeje lze nastavit jak kontrast (použitelný ve všech režimech nastavení), tak délku podsvícení. Detaily displeje můžete posoudit na fotografiích, s kterými jsme tentokrát nešetřili. V reálu je samozřejmě displej ještě zářivější a lépe čitelný. Dodejme, že barevná schémata menu lze měnit, k dispozici jsou tři kombinace. Množství detailních obrázků displeje najdete na této samostatné stránce.

Když už jsme u displejů, Samsung v jejich barevných variantách vidí budoucnost, a proto se s barevným displejem letos setkáte minimálně v dalších dvou modelech, a to u Samsungu S100 a V100. Oba tyto telefony by měly umět zobrazit až 65 000 barev, v prvním případě při rozlišení 128 x 160 bodů, v druhém dokonce 176 x 220 bodů. V obou telefonech se ale nejedná o TFT technologii a při prezentaci na CeBITu se nám více líbil displej modelu T100. Bohužel, T100 svojí výbavou za oběma výše zmíněnými modely zaostává. Oproti nim mu chybí jak GPRS, tak třeba podpora Java aplikací a o videu na přání, z modelu V100, se mu může jen zdát. Samsung T100 si nehraje na manažerský přístroj, ale na stylový telefon. A když styl, tak s plnou parádou. Design přístroje můžete posoudit z fotografií, dodáváme, že podsvícení klávesnice je jasně modré a velmi výrazné. Barev ale T100 nabízí ještě mnohem víc, a to díky již pro Samsung tradiční diodě, která upozorňuje na příchozí hovor, nebo třeba SMS zprávu až šesti barvami. S touto diodou přímo souvisí vyzváněcí melodie, které jsou polyfonické v MIDI kvalitě. Pokud jste zvyklí na běžná vyzvánění, bude vás T100 asi hodně šokovat. Použité melodie jsou perfektní kvality, ale někomu by se klasická témata nemusela líbit i přes moderní aranžmá. Komu by nevyhovoval svatební pochod jako od oltáře, asi rád využije možnost složení si vlastní melodie, nebo její poslání přes SMS zprávu či stáhnutí přes WAP. Telefon podporuje technologii Smart Messaging, takže lze přijímat i vyzvánění pro telefony Nokia. V SMS zprávě pak můžete přijímat nebo posílat i různé tóny, malé či velké obrázky, vše ve standardu EMS.

Samsungu samozřejmě nemohou chybět ani hry, v T100 jsou tři, z nichž jedna je klasická arkáda s vesmírnou tematikou, druhá je akční variace na hada a třetí je virtuální zvířátko Tamagoči. Hlavní hrdinkou je kočka, o kterou pečujete, dokud nedojde úhony. Možná škoda, že telefon si asi předškoláci nekoupí a Tamagoči letělo tak před třemi lety. První dvě hry jsou zajímavější. Jako obvykle, Samsung boduje i kalendářem či úkolovníkem, vše je perfektně zpracované a skvěle přehledné. Díky dobré klávesnici je poměrně pohodlná i práce s SMS zprávami, ale celá zpráva se na displej nevejde, jak slibovaly první informace, a taktéž zarážející je neschopnost při psaní SMS zalamovat řádky. Nepodařilo se nám zjistit kapacitu telefonního seznamu, oficiální informace hovoří o kapacitě 500 záznamů, testovaný telefon však při této disciplíně stávkoval. To samé pak platí i o kapacitě paměti pro SMS zprávy. Telefonu nechybí ani hlasové funkce pro vytáčení, ovládání telefonu a hlasový zápisník (3x35 sekund záznamu). Samozřejmostí je pak WAPový prohlížeč ve verzi 1.2.1.

Jaký tedy Samsung T100 je? Manažer po něm asi nesáhne, ale zájemce o stylový a luxusní telefon má o dalšího favorita navíc. Absence GPRS je v dnešní době poněkud zarážející, a to i s ohledem, že Samsung s touto technologií nemá žádné problémy. Nikdo ale není dokonalý, takže některé nedostatky můžeme T100 odpustit. Telefon by se u nás měl začít prodávat zhruba za dva měsíce, i když v této chvíli se ještě neprodává nikde v Evropě. Cena nebude nízká, Samsung nikdy nepatřil k firmám, které se podbízejí cenou, takže předpokládaných 18 až 20 tisíc Kč lze považovat za reálnou hodnotu. Komu se to zdá hodně, musí se poohlédnout jinde, kdo dá přednost skvělému displeji, atraktivnímu designu a skvělému zpracování, bude muset podobnou sumu oželet.

V druhé části článku najdete 27 detailních obrázků vnitřního displeje Samsungu T100. Vyfotografovali jsme pro vás všechny tapety displeje, většinu hlavních položek menu telefonu, displeje pro práci s SMS zprávami a samozřejmě i tři hry.