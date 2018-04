Chcete levný samsung? Raději kupujte hned, prodej může brzy skončit

S informací přišel zástupce nizozemského portálu QontentMatters Danijel Dercksen. Na svém twitterovém účtu informoval, že Samsung stáhne z některých trhů cenově dostupné modely, ten nizozemský nevyjímaje. K tomuto kroku se má společnost odhodlat údajně na trzích, na nichž levné samsungy dosahují mizerného tržního podílu.

Kromě Nizozemska tak mají levné samsungy zmizet i z dalších blíže nespecifikovaných západoevropských trhů. Nicméně Dercksenovo tvrzení žádné jiné zdroje nepotvrdily. Není přitom neobvyklé, že oficiální zdroje o takových krocích mlčí.

Danijel Dercksen (Twitter) @daanno Samsung is dus gestopt met het maken van smartphones van onder de 250 euro voor sommige landen, waaronder Nederland Slecht voor marktaandeel odpovědětretweetoblíbit

Stažením levných telefonů z trhů, na nichž nejsou jejich prodeje rentabilní, by se Samsung mohl více zaměřit na rozvojové trhy. Na těch mají naopak levné telefony většinový podíl. Na vyspělých trzích by se tak firma zaměřila na modely střední a vyšší třídy, a to včetně modelových řad Galaxy A, Galaxy S a Galaxy Note.

Tento krok by navíc Samsungu mohl pomoci upevnit jeho pozici na rozvojových trzích. Možné stažení levných telefonů z nerentabilních trhů totiž naznačuje nové smýšlení společnosti o celkových prodejích. Nabídku zařízení by totiž nově patrně uzpůsobovala na míru danému trhu. Samsung by tak na každém trhu prodával pouze zařízení, o která je adekvátní zájem. Stažením telefonů, u nichž režijní náklady převyšují výnos z prodeje, by tak navíc ušetřil.

Zakládá-li se Dercksenovo tvrzení na pravdě, pak by ze západoevropských trhů mohli zmizet i teprve letos představení zástupci nové řady Galaxy J. Tu tvoří celkem čtyři modely, a sice J1, J5, J7 a v září představený J2. Nová řada má Samsungu pomoci bojovat s levnou čínskou konkurencí.