Vypněte svůj Note 7 a vraťte nám ho, prosí Samsung zákazníky

„Naší hlavní prioritou je bezpečnost zákazníků. Naléháme na uživatele vlastnící modely Note 7, aby je co nejdříve vypnuli a nechali si je vyměnit,“ říká v prohlášení firmy ředitel mobilní divize Samsungu DJ Koh. To firma zveřejnila týden poté, co se rozhodla zastavit prodej modelu Galaxy Note 7 a vyměnit všech 2,5 milionu dosud prodaných kusů za nové.

České zastoupení Samsungu taktéž svolává zpět všechny dosud prodané modely zpět, ale upozorňuje, že výměny začínají až 19. září. Do té doby se máte buď vrátit k předchozímu zařízení, či požádat Samsung o zprostředkování náhradního mobilu do doby, než bude výměna nového kusu modelu Note 7 možná.



Note 7 se dá rovněž vyměnit i za jiný model, například Galaxy S7 nebo S7 edge. Těm, kteří si Note 7 předobjednali, ale stále čekají na doručení, mobil Samsung dodá právě až po 19. září. Pro individuální dotazy je funkční zákaznická linka českého Samsungu.



Na vině jsou vadné bateriové články, které v desítkách případů ve světě explodovaly během nabíjení. Kvůli této závadě u nových Notů 7 tak například shořelo auto či je některé aerolinky zakázaly používat na palubě letadla (více zde).

Na internetu mezitím začala kolovat prohlášení, že Samsung bude po 30. září všechny potenciálně defektní kusy na dálku deaktivovat. To ovšem Samsung popírá v prohlášení pro server AndroidCentral. Používání Notu 7 zakoupeného před 19. zářím tak bude možné i nadále, nicméně se tím uživatelé vystavují značnému riziku.