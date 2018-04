Samsung: špičková Omnia HD, uhrančivý Beat a ekokoncept (VIDEO)

Nově představené modely Samsungu jasně navazují na současný globální trend, kterého se v Koreji chytli opravdu pevně. Snad žádný model vyšší třídy tohoto výrobce nebude mít klasický nedotykový displej.

V Barceloně Samsung představil vlastně jen dvě novinky, které jsme předtím oficiálně neznali – model Omnia HD a hudební kousek s názvem Beat. Výrobce vystavuje také ještě nový model S8300 UltraTouch, který jsme již představili v podrobné recenzi. Čtěte: Nejlepší „hloupý“ mobil současnosti: Samsung S8300 UltraTOUCH

Omnia HD – Symbian je lepší než Windows Mobile

I jeho dva čerstvě představení sourozenci se neobejdou bez uživatelského prostředí Touch UI. Omnia HD jím překvapivě maskuje operační systém Symbian S60 5th edition, který nahradil Windows Mobile z první Omnie. A musíme uznat, že je to změna k lepšímu.

Zrychlily se především reakce systému na uživatelské pokyny a integrace celého prostředí Touch UI do symbianu je podstatně méně násilná než v případě Windows Mobile. Na uživatele Omnia HD nebude z hlediska ovládání působit tak schizofrenně. I z hlediska designu na nás novinka zapůsobila podstatně lépe než předchůdce.

Nová Omnia také dostala displej s rozlišením 360 x 640 obrazových bodů. Tedy stejné, jako má třeba Nokia Tube. I za tento displej může Omnia HD vděčit symbianu – Windows Mobile totiž takové rozlišení standardně nepodporuje, ale hlavně by tento systém nedovedl využít jeho hlavní výhody – schopnosti zobrazit 16 milionů barev.

To při technologii AMOLED znamená, že obraz na displeji je perfektně kontrastní a čitelný téměř za jakýchkoli podmínek. Úhlopříčka 3,7 palce je tu jen tak mimochodem. Z původní Omnie jsme upřímně řečeno příliš nadšeni nebyli, nová Omnia HD v nás však budí daleko lepší dojem.

Beat – DJ do kapsy

Druhou novinkou s uživatelským prostředím Touch UI je hudební model Beat. Ten nenabídne tak veliký displej jako Omnia a ani není vybaven operačním systémem. Jeho předností je však atraktivní moderní design a specializace na hudební funkce. Nemůže chybět 3,5 mm jack konektor a kvalitní hudební přehrávač. Ten vás ale nenutí hudbu pouze poslouchat.

Jeho uživatelské prostředí vám totiž umožňuje do právě přehrávaných skladeb zasahovat a rovnou si tak můžete vytvářet vlastní hudební mixy. V takovém případě budete telefon nejčastěji držet v poloze naležato, o automatické otočení displeje se postará pohybový senzor. Palci obou rukou pak budete moci ovládat hudební aplikaci. O kvalitní hudební produkci se navíc postará technologie ICE power z dílen Bang&Olufsen.

Zvláštní na Beatu je fakt, že ve skutečnosti působí velmi kompaktním dojmem. A to i přes to, že jeho displej má úhlopříčku 2,8 palce a pod i nad ním je ještě spousta místa, které si vynutili designéři. Na fotografiích to může vypadat všelijak, ve skutečnosti je ale Beat opravdu atraktivní kousek. Jeho atraktivitu opět zvyšuje AMOLED displej, tentokrát s rozlišením 240 x 400 bodů.

Blue Earth – jen za sklem

V případě ekologického konceptu Blue Earth nás Samsung zklamal. Do Barcelony sliboval detaily a bližší informace o tomto přístroji, zatím se ale s ničím novým nepochlubil. Navíc ekokoncept je vystaven pouze za sklem a nebylo možno si jej vyzkoušet. Jde tedy o raný prototyp.

Samsung se z tohoto hlediska omlouvá s tím, že model je určen k uvedení na trh až někdy v polovině roku, zatímco ostatní představené novinky by se na trh měly dostat co nevidět.

Projektory budou trend

Samsung na svém stánku vystavoval ještě dvě zajímavé novinky – mobilní telefon s integrovaným projektorem a samostatný projektor, který lze k mobilu připojit. K této zajímavosti se však vrátíme v samostatném článku, jelikož mobilních projektorů jsme v Barceloně objevili více.