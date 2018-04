Samsung SPH-I300 – když barvy hrají (preview)

Když se zkušený výrobce mobilních telefonů vrhne do něčeho nového, tak to obvykle stojí za to. Samsung se rozhodl, že v portfoliu jeho výrobků chybí telefon, který by nabídl více než jen prosté hovory a možná trochu WAPu nebo hudby. Proto vytvořil SPH-I300, mobilní telefon křížený s plnohodnotným PDA.

Již na začátku tohoto roku předvedl Samsung svůj první pokus na poli mobilních telefonů, označený Samsung SCH-i201. Zatímco tento model se nejvíce podobal Ericssonu R380, nový SPH-I300 se blíží spíš Motorole Accompli 008. Narozdíl od ní však tento přístroj není hybridem, který si bere něco od telefonu a něco od PDA. Je to vlastně klasický plnohodnotný palm, plně kompatibilní s Palm-OS a všemi aplikacemi určenými pro tento systém.

Vzhledem k tomu, že jde funkcemi o klasický palm, také rozměry a hmotnost přístroje jsou odpovídající spíše tomuto přístroji než nějakému kolibřímu mobilu. Ovšem uvážíme-li, že jde o kombinaci telefonu s PDA, pak je 125 x 58 x 21 mm a 170 gramů výrazně lepší než kombinace obou přístrojů odděleně.

Oproti oběma uváděným modelům, Ericssonu R320 i Motorole Accompli 008, má tento Samsung jednu nespornou výhodu – jeho displej není černobílý, ale je schopen zobrazit 256 barev. Navíc je na horní straně přístroje umístěn ještě jeden malý displej, na němž se zobrazují základní informace o provozu telefonu, tedy síla signálu, kapacita baterie, čas a případně jméno volajícího. Chcete-li hovořit, musíte používat sluchátka s mikrofonem, podobně jako je tomu u starší Motoroly Accompli 6188.

Samsung SPH-I300 se může pochlubit nejrůznějšími funkcemi typickými pro PDA nebo telefon. Jde o rozpoznávání psaného textu, adresář (používaný zároveň jako telefonní seznam), plánovač, organizér, zápisník poznámek nebo vědecká kalkulačka. Podporováno je také spojení s PC, což lze využít nejen k synchronizaci dat, ale také k nahrávání palm aplikací do telefonu. Pro pohodlnější telefonování lze využít hlasové vytáčení 20 čísel nebo rychlou volbu pro dalších 99. Slabinou je pouze pohotovostní čas, který činí pouze 18 hodin, tedy stěží jeden den. Hovořit je možné až 120 minut.

Přenos dat pomocí mobilní sítě umožňuje plně využít vestavěného internetového prohlížeče Openware UP 4.1 a aplikace pro správu elektronické pošty. Pochopitelně Samsung SPH-I300 podporuje i posílání klasických SMS. Přístroj má interní paměť 8 MB a infračervený port.

Tento přístroj zatím nepodporuje rychlý přenos dat pomocí technologie GPRS, ovšem již brzy by se měl objevit i typ, který bude mít GPRS zabudované. Ten by se měl také záhy dostat do Evropy, neboť Samsung 8. května podepsal smlouvu s Deutsche Telekomem o dodávkách GPRS telefonů. Prvních 50 tisíc kusů telefonů Samsung SGH-Q200 by mělo k našim západním sousedům dorazit již na začátku června. Smartphony vycházející z SPH-I300 by měly následovat brzy poté.

Jaký je Samsung SPH-I300 z pohledu palmaře. Čtěte na serveru Palmare.cz - Samsung - další chytrý telefon s PalmOS