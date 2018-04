Samsung vymyslel chytrou diodu. Bude na levných modelech

Zejména levnější a jednodušší chytré telefony postrádají notifikační diodu, která dokáže upozornit například na zmeškané volání, došlou zprávu nebo uživateli oznámí, že je nutné telefon dobít.

Samsung proto přišel s inovací nazvanou Smart Glow. Jde o kroužek okolo čočky fotoaparátu, který nahradí nejen notifikační diodu pro různá upozornění, ale rovněž pomůže při focení autoportrétů.

Pomocí Smart Glow totiž půjde pořizovat pohodlně „selfíčka“ i zadním fotoaparátem, který bývá kvalitnější než ten přední. Při focení autoportrétu hlavním fotoaparátem telefon dokáže detekovat obličej uživatele. Po rozpoznání tváře se kroužek rozzáří a po chvilce se automaticky pořídí snímek.

Kroužek Smart Glow by tak mohl nahradit i blesk při fotografování na blízko. Měl by totiž vytvářet přirozenější světlo, než když by byl použit běžný diodový blesk. Ten pak pro fotografování běžných scén za zhoršených světelných podmínek ale kroužek Smart Glow nenahradí.

Nevýhodou nového řešení od Samsungu je, že pro upozornění na zmeškaná volání, došlé zprávy a další události je nutné mít telefon položený displejem dolů.

Kroužek Smart Glow asi najdeme jen na levnějších smartphonech od Samsungu. Jako první ho dostane jednoduchý model Galaxy J2 v provedení pro modelový rok 2016. Tento smartphone je zatím určen jen pro indický trh.