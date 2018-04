Samsung mění styl. Pětipalcová novinka bez bohaté výbavy

Čínský telekomunikační úřad schválil pro provoz model GM-G5309W určený pro operátora China Telecom, který by měl v novém trendu pokračovat. V Evropě by měl nový smartphone nést označení GM-G530. Pro připomenutí, model Galaxy Alpha má typové označení GM-850. To jasně ukazuje, že chystaná novinka bude pod už představeným samsungem.

Přesto má větší, konkrétně pětipalcový, displej. Samsung Galaxy Alpha si musí vystačit s 4,7palcovým displejem. Ovšem jestliže Samsung Galaxy Alpha má HD displej s rozlišením 720 x 1 280 obrazových bodů, tak chystaná novinka má pouze qHD rozlišení 540 x 960 obrazových bodů. Displej tedy velkou jemnost nenabídne. Displej navíc není typu Super AMOLED, ale pouze TFT.

Fotoaparát je osmimegapixelový, přední potom pětimegapixelový. To je očividně nový trend Samsungu, jak vyjít vstříc těm, co rádi fotí sami sebe, tedy příznivcům takzvaných selfies.

Jako další ze smartphonů s androidem i nový samsung by měl dostat 64bitový procesor. Půjde o Qualcomm Snapdragon 410 s čtyřmi jádry taktovanými na frekvenci 1,2 GHz. 64bitovou architekturu nový samsung využije až s příchodem Androidu L. Zatím je u něj zapsán Android 4.4.4 KitKat. Paměť RAM má kapacitu 1 GB. Uživatelskou paměť 8 GB lze zvětšit pomocí paměťových karet.

Design novinky navazuje na dávný trend vzhledu smartphonů Samsung. Půdorys už není tak zakulacený. Rámeček je pravděpodobně kovový, jako u modelu Alpha. Záda nejsou tvořeny imitací kůže, jde pouze o plast. Jak je patrné novinka postrádá měřič tepu a ústřední tlačítko pod displejem pravděpodobně postrádá senzor otisků prstů.

S rozměry 144,6 x 72,4 x 8,6 milimetru je novinka o dost větší než model Galaxy Alpha. Telefon je dokonce o něco větší než model Galaxy S5. Minimálně v Číně bude nový samsung dostupný pouze v bílém provedení.