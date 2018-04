Kovový základ od Samsungu bude mít podprůměrnou výbavu

Samsung Galaxy Alpha je zlom v nabídce smartphonů s Androidem od Samsungu. Jako první model je obepnut kovovým rámečkem a má příkladné zpracování. Více než na výbavu však sází na styl. Chybí mu tak třeba slot na paměťové karty.

Už z dřívějška víme, že Samsung připravuje tři další „kovové“ modely, které se začnou prodávat do konce roku. Modely s typovými označeními SM-A300, SM-A500 a A-700 by měly patřit do nové řady A. SM-A500 má mít dokonce celokovové tělo.

Výbava SM-500 má být ještě horší než u už na některých trzích prodávaného modelu Galaxy Alpha (naše dojmy z Galaxy Alpha čtěte zde).

Nyní se objevily informace pocházející z testu výkonosti GFXBench o základním modelu SM-A300 a ani ten nenadchne zájemce o slušně vybavený smartphone.

Samsung SM-A300 bude mít o něco větší displej než model Galaxy Alpha. Místo úhlopříčky 4,7 palce bude mít úhlopříčku 4,8 palce. Ale jestliže Samsung Galaxy Alpha má alespoň HD displej s rozlišením 720 x 1 280 obrazových bodů, tak základní model bude mít rozlišení pouze qHD, tedy 540 x 960 obrazových bodů.

Srdcem nového smartphonu bude nespecifikovaný čtyřjádrový procesor s taktem 1,2 GHz. Paměť RAM bude mít kapacitu 1 GB, uživatelská jen 5 GB, ale ta by měla být rozšiřitelná. Telefon bude postrádat například NFC nebo gyroskop. Fotoaparát postrádá technologii HDR.

Smartphone s Androidem 4.4.4 KitKat bude mít 7Mpix fotoaparát s možností pořizovat Full HD videa. Chybět nebude automatické ostření, blesk nebo detekce obličeje. Přední snímač je připraven na pořizování autoportrétů, jelikož má rozlišení 4,7 megapixelu. I přední kamerka dokáže pořizovat Full HD videa.

Uvidíme, zda sice lépe zpracované, ale podprůměrně vybavené nové smartphony od Samsungu zaujmou. Samsung se navíc s cenami v poslední době nedrží při zemi a model Galaxy Alpha by měl stát okolo 17 tisíc korun včetně daně.