Řada Note není mrtvá. Samsung slibuje zákazníkům Note 8

Samsung se snaží po celém světě uklidnit a udržet si zákazníky, kteří jsou nuceni vracet problematický Note 7. Doma v Jižní Koreji vydala firma prohlášení, ve kterém nabízí zákazníkům výměnou za Note 7 některý z aktuálních modelů Galaxy S7/S7 edge s tím, že si budou moci za zvýhodněných podmínek pořídit některý z budoucích špičkových přístrojů: Galaxy S8, nebo Note 8.

Note 8 je v tiskové zprávě přímo zmíněn, a ačkoli to nemůžeme brát jako definitivní potvrzení zachování modelové řady, znamená to velkou naději. Samsung zákazníkům slibuje, že současný S7 nebo S7 edge, který získají výměnou za Note 7, budou moci po dvanácti měsících vyměnit za S8, nebo Note 8. Mechanismus výměny nám není z korejské tiskové zprávy přesně jasný, ale vzhledem k tomu, že se v Koreji většina smartphonů prodá přes mobilní operátory s úvazkem, lze dovodit, že firma umožní zákazníkovi „porušit“ aktuální kontrakt s telefonem S7 a po dvanácti měsících namísto obvyklých 24 upgradovat na lepší model.

Na jiných trzích zatím Samsung podobný program neoznámil a vzhledem ke specifikům korejského trhu ani nelze očekávat, že by zvolil stejný postup. Dává to však nadějí, že i bývalým majitelům Notu 7 v jiných zemích nabídne zvýhodněný přechod na některou z budoucích vlajkových lodí. Nucený přestup například na S7 edge, který Samsung namísto Notu 7 doporučuje, je totiž pro tyto zákazníky v podstatě krok dolů. A ačkoli firma nabízí i jiné kompenzace, zvýhodnění loajálních uživatelů u nadcházející generace produktů bude klíčové při jejich udržení do budoucna.

Ale opatrné potvrzení toho, že se Note 8 chystá, zatím pro zákazníky po celém světě nic neznamená. Je otázkou, zda podobně jako v případě Notu 5 firma nezvolí postup, kdy telefon nabídne jen na některých trzích. Mohla by například omezit dostupnost jen na korejský trh nebo trhy asijské, kde jsou jeho modely s dotykovým perem zdaleka nejpopulárnější a vzhledem k tradici ručně psaného zadávání znaků tamních abeced i nejpraktičtější.

Dokud Samsung nepřinese jednoznačné potvrzení plánů s Notem 8, bude celá situace zahalena tajemstvím.