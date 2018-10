Za použitý iPhone 8 vám Samsung dá nový top model S9 jen za 499 korun

Všeobecně platí, že nejlepší zůstatkovou hodnotu mají smartphony Applu. Jsou sice drahé, ale i po roce je lze prodat za nadprůměrně vysokou cenu. Takže kdo telefony často mění, má u Applu v podstatě nejlevnější provoz. Tedy v kategorii drahých luxusních modelů.

Nová akce Samsungu to prakticky dokazuje. V rámci akce firma při koupi top modelů řady S9 vykupuje (prostřednictvím partnera) staré přístroje a přidává bonus 2x 5 000 korun. To znamená, že nový Samsung S9 (či S9+ a některé modely řady A - viz tabulka) můžete získat jen za několik tisíc korun nebo ještě mnohem levněji.

Pokud na této stránce, kde je nutné se do akce zaregistrovat, zadáte loňský Samsung S8 v ideálním stavu, bude vám nabídnut odkup za 7 000 korun. A pokud máte iPhone 8 a nabídnete ho k odkupu, dostanete za něj až 11 500 korun. Když k tomu přičteme oba pětitisícové bonusy a odečteme cenu Samsungu S9 21 990 Kč, tak v případě odprodávaného iPhonu 8 vás nový Samsung vyjde na 499 korun a v případě odprodávaného Samsungu S8 na 4 990 Kč.

V obou případech to je skvělá nabídka a zároveň důkaz, že iPhony si skvěle drží ceny. iPhone 8 a Samsung 8 jsou loňské modely a iPhone měl dokonce o tisícovku nižší oficiální cenu. V případě roční „ojetiny“ však dostanete za iPhone 4 500 korun víc. Protiúčtem můžete nabídnout i jiné telefony, orientační výkupní částky se dozvíte na uvedené stránce.

Výkupní bonusy a slevy Model Cena Výkupní bonus Sleva Samsung S9 21 990 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč Samsung S9+ 24 490 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč Samsung A8 9 990 Kč 2 000 Kč - Samsung A6 7 990 Kč 2 000 Kč - Samsung A6+ 6 990 Kč 2 000 Kč -

Nutno dodat, že uvedené výkupní ceny platí pro přístroj v perfektním stavu, což roční telefon používaný v pouzdře může být. S různými škrábanci a jiným poškozením výkupní cena samozřejmě klesá a dopředu ji lze jen obtížně odhadnout.



Dvojitý bonus v celkové výši 10 000 korun lze uplatnit při koupi modelů S9 a S9+. Ale pozor, sleva platí jen do 9. října, výkupní bonus pak do konce měsíce. U modelů A6, A6+ a A8 je jen výkupní bonus 2 000 korun. Naopak pokud nemáte k odprodeji starý mobil, můžete do 9. října využít slevy 5 000 korun pro modely S9 a S9+. V tom případě měl Samsung už i lepší nabídky.