Skládacího samsungu se dočkáme na jaře. Bude pořádně drahý

V první řadě DJ Koh potvrdil, že v první polovině roku 2019 chce firma vyrobit a prodat alespoň milion ohebných smartphonů. Pokud bude silná poptávka, je firma připravena počty vyrobených kusů zvýšit. V tuto chvíli už se vývoj dostal do fáze, kdy jsou překonány všechny zásadní překážky a zařízení je připraveno na komerční start. Neprozradil nicméně, kdy konkrétně se tohoto smartphonu dočkáme, ale z jeho vyjádření je jasné, že se tak stane někdy během jara 2019.

Dále uvedl, že skládací zařízení bude plnohodnotnou produktovou řadou. Ta zatím nemá jasné označení, média pracují nejčastěji s „Galaxy F“. Po uvedení na trh můžeme očekávat, že se skládací smartphone v následujících letech dočká nástupců a měl by se zařadit po bok prémiových řad Galaxy S a Galaxy Note.

Z informací serveru PhoneArena je však časový plán Samsungu trochu jasnější. Výrobce se totiž skládací smartphone chystá ukázat společně s modelem Galaxy S10 na veletrhu MWC v Barceloně (letošní ročník je naplánovaný na 25. - 28. února). Obě novinky by pak na trh měly dorazit hned následující měsíc.

Dřívější informace nicméně berou v potaz i variantu, že Samsung opět poškádlí příznivce dalšími informacemi o skládacím smartphonu už na veletrhu CES v Las Vegas v lednu. Vše jsou nicméně spekulace a přímo Samsung nic nepotvrdil.

Zajímavá je také informace ohledně předpokládané ceny Galaxy F. Ta se odhaduje na zhruba 1 800 amerických dolarů, tedy asi 41,5 tisíce korun bez daně. Česká cena by pak mohla sahat až ke hranici 50 tisíc korun. Ani to by ovšem ze Samsungu neudělalo výrobce vůbec nejdražšího smartphonu na trhu, neboť konkurenční Huawei prodává luxusní edici nového vrcholného modelu s názvem Porsche Design Huawei Mate 20 RS za asi 54 tisíc korun (více v článku Dražší než iPhone. Nový huawei od Porsche Design stojí až 54 tisíc).

Potvrzení skládacího samsungu dodalo inspiraci designérům, kteří už začínají představovat své vize, jak by takové zařízení mohlo ve finální podobě vypadat. Takto si jej například představuje tvůrce známý pod pseudonymem Concept Creator: