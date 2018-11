Samsung ohnul svoje logo. Je jasné, co to znamená

První na světě? Spíš demonstrace, že se s nimi musí počítat První produkční skládací smartphone ukázala v minulých dnech neznámá čínská společnost Royole, telefon se jmenuje FlexPai. V Číně by se už měl prodávat, do zahraničí bude firma odbavovat objednávky od konce prosince. FlexPai sice dělá to, co se od skládacího smartphonu s flexibilním displejem očekává, ale je to těžké a nevzhledné zařízení. Spíš je to demonstrace, co mateřská firma dokáže vyrábět ve své zcela nové továrně na flexibilní displeje.