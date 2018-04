Samsung příští rok uvede první skládací smartphone se 4K displejem

Podle několika zdrojů Samsung připravuje pro příští rok pět topmodelů. Čtyři jsou jasné a vcelku očekávané. Ovšem ten pátý bude stát za to. Nová řada Galaxy X totiž přinese první skládací smartphone s 4K displejem. Byla by to největší mobilní revoluce od příchodu iPhonů na trh.