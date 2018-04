Samsung šílí - vyberte si tu nejlepší novinku

Samsung se letos v Barceloně na kongresu 3GSM zase předvedl. Jak je jeho dobrým zvykem, zahltil svůj stánek obrovským množstvím novinek. Některé můžeme považovat za úplné novinky, o jiných mobilech se již delší dobu ví, ale ještě nejsou v prodeji. Navíc se jednalo jen o telefony střední a vyšší třídy. S jedinou výjimkou žádné nové low-endy Samsung v Barceloně neukázal.

Kdo by se radoval, kolika novinkami nás Samsung v nejbližší době zahltí, měl by své nadšení krotit. Samsung je dobře znám svojí vychloubačností. Představí mnohem víc mobilů, než nakonec začne prodávat. A nebo, což se stává ještě častěji, ne každá novinka zamíří na evropské trhy, ač je pro ně původně navržena. A nakonec, ne každá novinka pro Evropu se bude prodávat i na našem trhu.

V této chvíli nevíme, které modely se u nás prodávat budou a kdy, případně které nikoliv. Je ale velmi pravděpodobné, že dva příbuzné modely, jako například D800 a D820, se najednou na našem trhu neobjeví. V prodeji bude jen jeden z nich.

Mám HSDPA, heč!

Největším lákadlem na stánku Samsungu, jinak hojně inzerovaný po celé Barceloně, byl model Z560. Jedná se o jedno z nejlepších véček pro sítě třetí generace s podporou HSDPA. Výbava mobilu je výborná, ale až na HSDPA má ještě lepší výbavu model Z710. Samsung Z560 je poměrně tenký, má v pase jen 16 mm. Model Z710 už takový drobeček není, má ale 3,2 megapixelový fotoaparát a právě zezadu jako fotoaparát i vypadá.



Samsung Z710.



Samsung Z560.

Pokud by se vám ani jedno z těchto dvou véček pro sítě třetí generace nelíbilo, Samsung má v zásobě několik dalších modelů. O velmi tenkých véčkách Z510 a Z540 se ví již delší dobu, novinkou je supertenký model Z150. Má tloušťku jen 9 mm, ale jen poměrně skromnou výbavu. Je to takový low-end mezi 3G mobily. Novinkou je i model Z600 - 3G véčko s OS Symbian. To ale Samsung na náš trh asi dodávat nebude.



Samsung Z510.



Samsung Z540.



Samsung Z150.

Z 3G modelů ještě můžeme zmínit nové véčko Z520 a tři modely nižší třídy Z310, Z330 a Z350. Z310 a Z330 můžeme považovat za nástupce u nás prodávaného modelu Z300. Hezčí je model Z330, je menší a má zaoblený design. Třetí model Z350 je vysouvací konstrukce. Výbava všech tří mobilů je obdobná a kopíruje výbavu modelu Z300.



Samsung Z350.



Samsung Z520.

Jak je z výčtu patrné, jen 3G modelů vystavoval Samsung deset. Nejvíce nás zaujalo véčko Z560, která má atraktivní design. Zajímavý je i levný tenký model Z150. Jinak se nám ostatní novinky poněkud slévaly dohromady.

Stylovka za třicet "papírů"

Osobitější byly vystavené stylové mobily Samsungu. Špičku, i když hodně podivnou, představuje model Serene. Ten Samsung připravil spolu se společností Bang & Olufsen. Telefon se bude prodávat pod oběma značkami a bude hodně drahý. Odhad je okolo 30 000 Kč. Tomu samozřejmě vůbec neodpovídá výbava, ta je poměrně slabá, třeba fotoaparát je jen VGA.



Samsung Serene.

Povrch telefonu je matný, kloub pak kovový. Vnější displej chybí a po otevření je displej vespod a nad ním nezvyklá kulatá klávesnice. Ovládání je tak hodně kostrbaté, ale líbil se nám styl menu. To využívá jen několika málo barev a celek vypadá velmi stylově.



Samsung Serene.

Pro většinu zájemců ale bude zajímavějším modelem Samsung P300. Telefon vypadá jako malá kapesní kalkulačka a má tloušťku jen 9 mm. Přitom má výborný displej, 1,3 megapixelový fotoaparát a docela bohatou výbavu. Zpracování je excelentní a to včetně kombinace použitých materiálů. Tento mobil je nutné vidět na vlastní oči, na fotografiích nepůsobí tak zajímavě.



Samsung P300.

Mezi stylové mobily patří i jediné obyčejné véčko X300, jediný vystavovaný model nižší třídy. Zajímavý je i model E870, nezvykle tvarované véčko s osobitým designem. Poslední "stylovkou" je vysouvací model S400i, jehož výbava zhruba odpovídá dnešnímu modelu E720. Tento model ale podporuje i-mode a u nás se určitě prodávat nebude.



Samsung E870.

Mobily do práce

Z byznys mobilů Samsung vystavoval symbianový vysouvací mobil D720, nebo s konkurenčním operačním systémem Microsoft model i750. Vzhledově nejzajímavější ale byl Samsung D300. Telefon má plnohodnotnou QWERTY klávesnici a jeho horní část lze odklápět po dvou stranách. Myslíme si ale, že ani jeden z těchto modelů na náš trh nedorazí, možná jedině model s OS Microsoft. Pak bychom si ale spíš vsadili na tenký komunikátor i320 s QWERTY klávesnicí. Je to konkurent Nokie E61, Motoroly Q a nebo jakéhokoliv přístroje Blackberry.



Samsung i320.



Samsung D720.

Zmínit můžeme i inovovaný mobil s pevným diskem i300x, který má pevný disk s kapacitou 4 GB. Jinak ale vypadá úplně stejně jako námi recenzovaný model i300. Trochu zmatek panuje u hudebního modelu S4300. Ten vypadá jako klasický MP3 přehrávač, ale jedná se o model pro asijské trhy a pro sítě CDMA. Jenže Samsung jej vystavoval i jako model SGH-S4300, což by naznačovalo, že se chystá i GSM varianta.



Samsung P900.

Mobilní televize

Na závěr musíme zmínit televizní Samsung P900 a jeho klon P910. Ten druhý má o trochu horší výbavu, ale bude podporovat standard digitální televize DVB-H, který by měl být v Evropě dominantní. Model P900 podporuje standard DMB, který se používá hlavně v Asii, ale asi ho někdo použije i v Evropě. Oba telefony jsou určené pro standard GSM. Testovací televizní vysílání fungovalo v Barceloně perfektně a vystavený Samsung P900 dokázal, že se na mobilu dá na televizi koukat velmi dobře. U modelu P900 i díky otočnému displeji.



Samsung P900.

O některých novinkách Samsungu vás budeme v příštích dnech informovat podrobněji. Přednost dostanou modely, které nám budou potvrzené pro prodej na českém trhu.

Další fotografie:



Samsung D520 a vpravo D820.



Samsung D300.



Samsung Z600.