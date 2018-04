Samsung šílí a představuje další nové telefony! (N611, N620, A500, N500)

Nedávno jsme vám představili nový rozvírací Samsung SGH-Q200 s podporou GPRS. Kdo si myslel, že tento stylový drobeček se dvěma displeji je letošní poslední slovo výrobce, ten se šeredně mýlil. Samsung totiž na veletrhu SMAU 2001, který se konal v půli letošního října v italském Milánu, představil několik dalších nových modelů GSM telefonů. Tři novinky pasují do nejprodávanější kategorie low-endových telefonů, ta čtvrtá naopak do kategorie miniaturních stylových přístrojů. Na tom, že Samsung představil několik dalších novinek, by nebylo nic špatného, kdyby většina nových modelů nenahrazovala před nedávnem avizované přístroje, které se ani pořádně nezačaly prodávat. Buď Samsung razí styl upozornit zákazníky s velkým předstihem, na co se můžou těšit, nebo, a to se zdá být pravděpodobnější, trochu tápe a často vypustí na trh modely, které ani podle jeho měřítek nejsou dokonalé. Druhou domněnku by potvrzovaly i údaje o uvedení novinek na trh, kdy se termín zahájení prodeje nových modelů plánuje již na první kvartál příštího roku. Jaká ale bude realita, ukáží až příští měsíce.

První dnes představenou novinkou je low-endový telefon SGH-N500, který by měl vycházet z modelu R200, ale již s integrovanou anténou. S R200 by měl mít přístroj i téměř identické rozměry, ale přesné údaje zatím nejsou k dispozici. Na levný přístroj by však měl disponovat vcelku slušnou výbavou zahrnující polyfonické vyzváněcí melodie, které si do telefonu budete moci nahrát, hlasové ovládání funkcí telefonu a vytáčení čísel či hlasový záznamník. Low-end musí mít hry, a proto jich Samsung do N500 implementoval hned 11, což ale není v jeho případě nic neobvyklého. U low-endu také překvapí Li-Ion baterie o kapacitě 770 mAh, která by měla telefonu dodat energii na 7 dní provozu nebo pět hodin hovoru. V případě SGH-N500 je ovšem otázkou, jestli mu toto označení zůstane. Samsung totiž před nedávnem představil stejně označený chytrý telefon. Označení N500 by však mělo patřit dnes představované low-endové novince.

Další dva telefony lze považovat za přímé sourozence, stejně jako jejich v současnosti prodávané předchůdce. Model SGH-N620 nahradí současný typ SGH-R210s a model SGH-N611 jednoduší přístroj SGH-R200/R220s. Začínáte mít v označení nových Samsungů zmatek? Není se čemu divit, modelů je přehršel a dříve dodržované rozdělení telefonů podle počátečního písmena do kategorií se v případě novinek mění. Na začátku roku Samsung uvedl nové low-endy jako řadu „R“, nové telefony však spadají do kategorie „N“, která je zatím vyhrazena spíš manažerským telefonům. Aby to bylo ještě složitější, letošní modely R200 s flipem a R210 bez flipu nahradily krátce po uvedení na trh inovované modely R210s a R220s, oba bez flipu a v případě R210s i s podporou EMS. Žádný z těchto telefonů se zatím v ČR neprodává, což ale bohužel platí i dalších novinkách jako Q100, A300 nebo N400. Podle našich informací by se však SGH-R210s mohl objevit v Twist sadě Paegasu. O uvedení se prý již intenzivně jedná.

A co oba nové low-endy budou umět? Tak v každém případě budou dodržovat design předchůdců, ale jejich barevná řešení krytu budou mírně odlišná, stejně jako rozměry, které budou menší, tak jako jejich hmotnost. Model N620 bude mít rozměry 100 x 43 x 19.9 mm a vážit bude jen 83 gramů. N611 by měl mít parametry podobné, ale detaily zatím nejsou známy. N620 má vibrační vyzvánění, 16 polyfonických melodií, které bude možné nahrávat z WAPu nebo skládat v kompozitoru, tři hry a v základu Li-Ion baterii. Jistě potěší interní seznam na 500 vícepoložkových kontaktů, hlasové ovládání a skupiny volajících. Podle prvních informací by se nejdříve měl začít prodávat model N620, a to možná ještě před koncem roku. Podle výrobce by měl zaujmout místo ve střední cenové kategorii, kde by mu mohli dělat konkurenci třeba Sony J7/70 nebo třeba Alcatel OT511. Předběžné informace hovoří o ceně pod 250 Euro, tedy v přepočtu přibližně pod 8500 Kč. Efektní součástí designu všech tří zmíněných novinek je jasně modré podsvícení rozměrného grafického displeje a několikabarevná systémová dioda pro rozlišení volajícího. Dle současných trendů nebudou chybět spořiče displeje či tapety displeje. N611 nahradí v nabídce Samsungu nejjednodušší model R220s, ale detailní informace zatím výrobce tají.

Poslední nový Samsung vybočuje z řady těch předchozích. Model SGH-A500 by měl ve výrobním programu nahradit současný „dámský“ model SGH-A400. Tento drobounký rozvírací telefon, dodávaný například v jasně červené barvě, je primárně určen ženám, a proto nabízí třeba menstruační kalendář. A500 bude vypadat obdobně, ale měl by být ještě menší. Rozdíly jsou jen drobné, a to především ve vzhledu. Ženy zřejmě nepotřebují GPRS, a tak jej nenajdete ani v inovovaném telefonu A500. Ovládání přístroje by měl usnadnit nový joypad a k dokonalému vzhledu jistě přispěje i modré podsvícení telefonu. Termín uvedení na trh není zatím znám, ale dříve než po novém roce se tak asi nestane. Cena by měla kopírovat A400, tedy v přepočtu okolo 16 000 Kč. Bohužel, ani A400 se zatím v ČR neprodává, takže případné zájemkyně (či zájemci) si pro něj budou muset zajet do zahraničí nebo se spolehnout na šedé dovozce. Což bohužel platí vlastně o všech současných modelech Samsungu, vyjma několika výprodejových typů, jako je A110 nebo N100. O všech nových telefonech Samsungu vás budeme detailně informovat, jakmile budou k dispozici podrobné informace.