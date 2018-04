Samsung v reklamě vyzdvihuje Galaxy S III a utahuje si z iPhonu

Děje se tak v klipu, který se odehrává na autobusové zástavce, kde proti sobě mladá dvojice na svých telefonech hraje hru s oživlými mrtvolami. Dívka s Galaxy S III je šikovnější a úspěšnější, ale mladík vinu svaluje na menší displej svého iPhonu.

Panel Galaxy S III je totiž zhruba stejně rozměrný jako celý iPhone, a tak poskytuje lepší komfort nejen při hraní her. "Líbí se mi vyhrávat," ubezpečuje pak dívku mladý muž. Celé příhodě přihlíží postarší dáma, která majitele iPhonu nazve "ukňourancem".

Druhý reklamní spot vyzdvihuje funkci S Beam, která umožňuje přenos dat dotykem pomocí NFC a wi-fi modulu. To se může hodit i na rande, jak ukazuje tento klip. Píseň od Spice Girls se totiž nezdá být pro romantickou chvíli to pravé, ale během chvilky dívka pošle na telefon svého partnera hudbu podle svého gusta a z reproduktorů sterea se rázem linou mnohem líbeznější tóny. "Právě jsem se chystal tuhle píseň pustit," dodává trochu překvapený mladík.

Možnost rychlého bezdrátového přenosu připomíná i třetí klip, při kterém děti otci do Galaxy S III dotykem "přefouknou" videoklipy, kterými si může zpříjemnit dlouhý let. Své video přidá také manželka, ovšem s tajemným úsměvem dodává, že by se na něj v letadle raději dívat neměl.

Samsung reklamní kampani na svůj letošní top model již obětoval miliony dolarů. Krátce po představení iPhonu 5 zaplavila USA reklama srovnávající jej se třetím Galaxy S. Vyobrazené telefony doprovázely soupisky parametrů a předností, kterých bylo samozřejmě u Samsungu v porovnání s iPhonem daleko víc (více v dřívějším článku).

Reklamní spoty si můžete prohlédnout zde.