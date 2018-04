Samsung opět útočí na uživatele iPhonu. Nemohou se prý odlepit ode zdi

Na údajně bídnou výdrž akumulátoru iPhonu zaútočil Samsung poprvé začátkem července reklamou, v níž zachycuje dění v letištní hale v místech s elektrickými zásuvkami (více čtěte zde). Ta se plnila uživateli iPhonů, kteří si je nutně potřebovali nabít.

Uživatelé Samsungu Galaxy S5 přitom čile komunikují s přáteli u sklenky dobrého pití a chlubí se fotografiemi z dovolené. A pokud přece jen i navzdory módu Ultra Power Saving Mode šťáva dojde, lze snadno vybitou baterii vyměnit za náhradní. Nic takového iPhone nenabízí. Samsung proto uživatele telefonů Applu v reklamě nazývá jako wall huggers, tedy jako uživatele tulící se ke zdi, jež občas nějakou tu elektrickou zásuvku skýtá.

Povedený klip nyní Samsung rozšiřuje o kampaň, v rámci níž na vybraných amerických letištích (JFK v New Yorku, Newark Liberty International Airport v New Jersey a O´Hare a Midway v Chicagu) umístil do bezprostřední blízkosti zásuvek bannery s reklamou na výše zmíněný speciální šetřící mód modelu Galaxy S5 s textem „Máš energii být kdekoli jen ne tady (u el. zásuvky)“. A u těchto zdrojů energie zachycuje uživatele, kteří si přijdou nabít iPhone. Vznikají tak vtipné fotografie.

V únoru představené Galaxy S5 láká kromě vysokého výkonu, velkého Full HD panelu a voděodolné konstrukce právě na úsporný režim, který je možné kdykoli aktivovat. Panel následně zobrazuje jen odstíny šedi, zablokují se i energeticky náročné LTE, wi-fi a BT moduly, zakážou se push notifikace a je omezen i přístup k aplikacím. V takovém režimu pak telefon i s méně než deseti procenty energie přežije celých 24 hodin.

Obdobnou funkci má poskytnout i očekávaný iPhone 6, u něhož má Apple použít baterii s kapacitou 1 810 mAh (v některých spekulacích byla zmiňována kapacita 2 100 mAh). Současný model má 1 560mAh článek. Systém iOS 8 má totiž kromě dalších vylepšení obsahovat i funkci Battery Usage, jejímž úkolem bude sledovat, jak která aplikace baterii vysává. Největší konzumenty pak uživatel snadno odhalí a program vypne, případně jej z telefonu rovnou odinstaluje. Osmá generace iPhonu bude představena již 9. září.

Samsung se tvrdě naváží do iPhonu. Přestaňte se tulit ke zdi!