Samsung si dal přihlášku na vysokou. Porazí Nokii?

Samsung byl nekorunovaným králem letošního veletrhu CeBIT. Ze záplavy novinek, které byly ve stánku tohoto výrobce k vidění, ohromil veřejnost zejména fotomobil s rozlišením 7 MPx SCH-V770. Mnoho nových modelů výrobce se zdálo návštěvníkům veletrhu povědomých. Z velké části zde totiž byly vystaveny telefony z uniklé prezentace nebo šlo jen o upravené verze starších modelů.

Za pozornost určitě stála čtveřice smartphonů pro sítě GSM - dva s operačním systémem Symbian Series 60 a po jednom s Windows for Pocket PC a novými Magneto. Samsung se, na rozdíl od jiných výrobců, chytrým telefonům dlouhou dobu příliš nevěnoval a na velký úspěch si zadělal i s těmi "hloupými". Jak se dokázal asijský tygr s kategorií smartphonů pro GSM poprat?

Samsung SGH-i300

Tajemné Windows Magneto slouží jako operační systém modelu SGH-i300. Tento nový operační systém bohužel nebyl dosud oficiálně představen, a tak byl telefon uzamčen. Prohlédnout jste si na CeBITu mohli jen Media Player se sáhodlouhým seznamem skladeb ve formátu MP3. Samsung SGH-i300 bude totiž jak první GSM telefon vybaven integrovaným 3GB harddiskem.

Před jeho uvedením na trh čeká na výrobce ještě problém s velkou spotřebou elektrické energie, které miniaturní harddisky trápí. SGH-i300 ale naznačuje směr, jakým se může část mobilních telefonů začít směle ubírat. Zejména, pokud bude možné stahovat další skladby on-line přímo do telefonu. O Samsungu SGH-i300 jsme již věnovali samostatný článek živě z CeBITu: GSM telefon s harddiskem - už je to tady!

Samsung SGH-i750

Dalším představeným telefonem s Windows byl SGH-i750. Na rozdíl od předešlého modelu se nejedná o klasický model, které designem rozhodně nepatří k nejsilnějším stránkám Samsungu. SGH-i750 patří mezi vysouvací mobily (s angl. slider). Jako operační systém slouží Windows Mobile for Pocket PC neodmyslitelně spojené s perem a dotykovým displejem.

Samsung SGH-i750 je tri-band telefon s podporou GPRS, EDGE i Wi-Fi. Pokročilé multimediální vlastnosti jsou odvozeny od operačního systému, telefon je jen doplňuje 2MPx fotoaparátem. Zajímavým prvkem je například možnost natočení displeje o 90 stupňů. Po hardwarové strance se může telefon pochlubit 128 MB základní paměti, 64 MB SDRAM a slotem pro paměťové karty ve formátu Trans Flash. Zářivý displej má rozlišení 240 × 320 pixelů a je trochu překvapení, že dokáže zobrazit "jen" 65 000 barev. Pro spojení s počítačem poslouží Bluetooth, infraport i datový kabel.

Při uchopení telefonu do ruky vás napadne, že na Pocket PC je SGH-i750 neuvěřitelně malý. Je to dáno tím, že displej je o poznání menší než u běžných PDA. Jeho rozměry odpovídají tomu, jaký používá například komunikátor Motorola MPx s unikátní vyklápěcí konstrukcí. Vzhledem k velkému rozlišení ovšem nepředstavuje čtení z displeje žádný problém. Pohled na velký kalendář nebo zmeškané události dává jasně tušit, že cílovou skupinou pro tento model bude business klientela.

Jediné potíže dělá ovládání. Pocket PC není systém navržený přímo pro mobilní telefony a běžný uživatel tak může být trochu rozčarován z toho, že bez dotykového pera nenapíše jednoduše ani SMS zprávu. Kdo má ovšem s Pocket PC zkušenosti a trápí ho jen velké rozměry jeho mobilního zařízení, ten může najít v SGH-i750 skvělého pomocníka. Výbava komunikátoru je velmi zajímavá, vypadá jako telefon a svou konstrukcí rozhodně neudělá ostudu.

Samsung SGH-D720

Další model SGH-D720 již patří do rodiny Symbian Series 60. Tento operační systém je neodmyslitelně spojený s chytrými telefony od Nokie, ale ve skutečnosti jej licencovala většina známých výrobců. Po Panasonicu X700 jsou tak dva nové Samsungy zajímavou ukázkou toho, jak se dokáží různí výrobci telefonů vyrovnat se zpracováním stejného "materiálu".

Samsung SGH-D720 se nám po designové stránce nezamlouval tak jako SGH-i750. Pro ovládání přístroje slouží drobný joystick, rozložení i počty ostatních kláves jsou stejné jako u smartphonů od Nokie. Tlačítko pro vstup do menu tedy leží stranou a neplní žádnou jinou funkci, což nepovažujeme za příliš šťastné řešení. U většiny běžných telefonů tuto funkci bez problémů plní stisk navigační klávesy a ve funkční části klávesnice se tak ušetří jedno tlačítko.

Z výbavy přístroje stojí za zmínku fotoaparát s rozlišením 1 MPx, podpora paměťových karet ve formátu MMC micro a MP3. TFT displej s rozlišením 176×208 bodů dokáže zobrazit až 262 000 barev a pro spojení s počítačem poslouží Bluetooth. Výrobce udává také podporu prostorového zvuku a funkce rozpoznávání hlasu. Tyto vlastnosti jsme bohužel neměli čas otestovat.

Samsung SGH-D730

O poznání zajímavější model je podle našeho názoru véčko SGH-D730, které v základních parametrech kopíruje předešlý model. Konstrukcí ovšem patří mezi klasická véčka a bez nakouknutí do menu by jen těžko někdo hádal, že se jedná o symbianový telefon. Nokia své chytré telefony zatím nedokáže, nebo nechce zmenšit, ale SGH-D730 v sobě kombinuje přednosti malého telefonu i smartphonu. Takový model by jistě dokázal oslovit více zákazníků než monstrózní véčko Nokia 6260.

Menu Symbian Series 60 se u obou modelů nezapře. Na první pohled telefony používají jinou barevnou paletu, ale po jejím vypnutí jsou od Nokie k nerozeznání. Jen displeje se zdály při stejném rozlišení o něco menší. Na úvodní obrazovce se standardně zobrazovaly naposledy použité aplikace a události podobně jako u Windows Smartphone. Velký (i když těžko měřitelný) rozdíl jsme pozorovali v rychlosti menu. Tam, kde při otevření správce souborů nebo editoru zpráv dojde u Nokie 6630 k malému prodlení, Samsung zareaguje okamžitě a to se s velkou pravděpodobností ještě nejednalo o finálové vzorky.

Chytré Samsungy v nás celkově zanechaly velmi dobrý dojem, protože přináší dostatek inovace a hlavně opravdu kapesní rozměry, které této kategorii telefonů zatím ve většině případů schází. Datum uvedení těchto modelů na trh ani jejich přibližné ceny zatím neznáme. Jsme si také vědomi, že není zcela fér srovnávat je s telefony, které jsou již v prodeji. V době jejich uvedení může být situace na trhu zcela jiná. Jinak vám ovšem některé jejich vlastnosti přiblížit nemůžeme.

Jak se líbí chytré Samsungy vám?