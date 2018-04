Samsung SGH-X600 - multimediální střízlík (recenze)

Samsung SGH-X600 se u nás nakonec oficiálně neprodává, ačkoliv tomu mělo být naopak. Přesto vám, po četných žádostech, nabízíme jeho recenzi.

Nový Samsung SGH-X600 byl představen souběžně s modelem SGH-X100. Hned na první pohled se od tohoto modelu liší anténou, která není integrovaná. Rozdílů je ale mnohem víc, než je na první pohled patrné. Po technické stránce je ale nový Samsung SGH-X600 s modelem SGH-X100 téměř identický. Rozdíl je například v integrovaném fotoaparátu, který si model SGH-X600 vypůjčil pro změnu z véčka SGH-E700. Další rozdíly mezi oběma modely řady X jsou v infračerveném portu a fyzicky menší baterii, která je však stejného typu a nabízí i stejnou kapacitu.

Multimediální střízlík

Vzhled nového Samsungu SGH-X600 jako by z oka vypadnul modelu SGH-X100. Přesto je na novince všechno jiné - výjimku tvoří pouze boční dvousměrná klávesa pro regulaci hlasitosti a dvě kontextové klávesy pod displejem. Jinak nebyla z modelu převzata ani jedna klávesa, ačkoliv je jejich rozmístnění i základní design stejný.

Nejvýraznější změnou oproti modelu SGH-X100 je, vedle integrovaného fotoaparátu (ten ale v zavřené poloze snadno přehlédnete), anténa. Ta oproti levnějšímu sourozenci není integrovaná v těle přístroje. Toto řešení je způsobené umístěním otočného fotoaparátu na vrchu telefonu. Integrovaná anténa by se tam asi již nevešla. Anténa Samsungu SGH-X600 má elegantní proporce a dvoubarevné provedení. Je také docela malá, takže nepůsobí rušivým dojmem a například při nošení v kapse nevadí. Podle našeho názoru se jedná asi o nejelegantněji ztvárněnou neintegrovanou anténu. Na druhou stranu je to asi jediný mobil s vnější anténou a klasickou koncepcí.

Samsung SGH-X600 se vyrábí v několika barevných provedeních. Na našem trhu se v nejlepším případě setkáme ale pouze s provedením námi testovaného vzorku, které kombinuje tmavě modré čelo telefonu se stříbrnými boky a zády. Klávesnice je vyvedena opět ve stříbrné barvě, kterou doplňují pochromované kontextové klávesy pod displejem. Pochromovaný je i ozdobný kryt reproduktoru. Displej je mírně zapuštěn do těla telefonu, čímž by měl být chráněn před snadným poškrábáním. Na levém boku telefonu se nachází pod konektorem sluchátek dvousměrná klávesa regulace hlasitosti, na pravé straně se nachází infraport. Systémový konektor je umístněný tradičně na spodku telefonu a kryje ho gumová záslepka. Ta ovšem není nijak přichycena k tělu telefonu a proto hrozí riziko její ztráty. Záda telefonu tvoří více než ze dvou třetin kryt baterie. Nad ní je umístněný reproduktor vyzvánění (na rozdíl od modelu SGH-X100 je vlevo a menší). Na vrchu telefonu se vedle vystouplé antény nachází otočný fotoaparát, jehož zadní část v zavřeném stavu je vyprofilována pro snadnější manipulaci a otočení. Mezi anténou a fotoaparátem se nachází očko pro poutko.

Na rozdíl od Samsungu SGH-X100 chybí Samsungu SGH-X600 samostatná indikační dioda. U Samsungu tuto funkci supluje tlačítko pro vstup na Wap umístěné ve středu navigační klávesy. Spolu s jejím podsvícením se podsvítí i některé klávesy v její blízkosti - to znamená tlačítko c a tlačítka se sluchátky pro příjem hovoru a zavěšení.

Nový Samsung SGH-X600 je nejen opticky menší než model SGH-X100, ale i v řeči čísel - 102 x 43 x 20 milimetrů (měřeno bez antény). Základní model SGH-X100 je o osm milimetrů vyšší, o dva milimetry širší a hloubka obou telefonů je shodná. Hmotnost Samsungu SGH-X600 je také menší. Samsung SGH-X600 váží rovných 80 gramů, model SGH-X100 je o tři gramy těžší.

Displej - barev do polosyta

Displeje obou modelů "ikskové" řady také vypadají identicky. To dokazuje i stejná technologie (STN), shodné rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a i stejný počet barev, které zobrazí (65 536). Při bližší zkoumaní a následném přeměření ale vychází displej Samsungu SGH-X600 na výšku i šířku asi o jeden milimetr menší. To ale není na závadu. Díky menším rozměrům při shodném rozlišení podává pasivní displej Samsungu SGH-X600 lepší podání barev a ostřejší obraz. I tak se ale jedná asi o nejméně kvalitní barevné displeje z líhně Samsungu. Pro nejlepší zobrazení bylo nutné u námi testovaného vzorku nastavit kontrast na úplné minimum, jinak byly barvy vybledlé a přesvětlené a na přímém světle byl displej špatně čitelný. Nutno však podotknout, že jsme testovali předprodejní vzorek.

Displej samozřejmě nabízí tradiční možnosti nastavení libovolného obrázku nebo pořízené fotografie jako tapety. Nechybí také možnost zapnutí a vypnutí textu na pohotovostním displeji, jeho umístění nahoře nebo dole a šest stylů zobrazujícího se textu. Displej dále nabízí čtyři barevná provedení menu.

Baterie

Baterie Samsungu SGH-X600 je typu Li-Ion a má kapacitu 900 mAh. Je tedy, co se týče specifikací, stejná jako baterie u modelu SGH-X100. Baterie je však fyzicky menší a tak není možné mezi oběma telefony baterii měnit. Podle údajů výrobce by měl vydržet telefon na příjmu přes deset dnů nebo okolo 3 a půl hodiny hovoru. V našem testu vydržel Samsung SGH-X600 bez vypínání na noc s půl hodinou hovoru a odesláním 10 textových zpráv a pěti MMS skoro přesně šest dní. Výdrž je možné výrazně zkrátit častým focením (zejména za použití osvětlení), hraním her a spouštění Java aplikací nebo při častém připojování k osobnímu počítači.

Ovládání

Klávesnice Samsungu SGH-X600 nabízí shodné rozložení kláves s modelem SGH-X100. Ale protože je novinka s fotoaparátem menší než známá X stovka, je i místa pro klávesnici méně. Jednotlivé klávesy jsou namačkány více na sebe, což uživatelům se silnějšími prsty může činit potíže. Jednotlivé klávesy mají optimální zdvih. Ani u tohoto modelu výrobce nezměnil funkci středové klávesy v navigačním čtyřsměrném tlačítku, které nadále slouží pro rychlý přístup na wap. Tato zkratka ovšem vyžaduje delší podržení klávesy a tak není obava z častého přehmatu na místě.

Struktura menu se neliší od ostatních nových Samsungů - tedy především modelů S500 a E700. V pohotovostním stavu se tedy levou kontextovou klávesou dostaneme do menu a pravou do telefonního seznamu. Postraní tlačítko slouží v klidovém stavu pro nastavení hlasitosti kláves a v průběhu hovoru pro regulaci hlasitosti. Po vstupu do menu telefonu se dá pohybovat pomocí číselných zkratek - tedy například rychlý přístup do složky Moje fota se aktivuje stiskem levé kontextové klávesy pro vstup do menu, stiskem klávesy 8 a stiskem dvojky. Problém ovšem činí položky ukryté pod dvojmístným číslem. To se ale týká pouze položek nastavení servisního světla, aktivace infraportu a Vynulovat nastavení.

Telefonování

Samsung SGH-X600 nabízí bohatě dimenzovaný telefonní seznam na rovnou tisícovku kontaktů. Ke každému kontaktu je navíc možné přiřadit pět čísel (mobil, domů, kancelář, fax, ostatní) a e-mailovou adresu. Ke kontaktu je možné dále přiřadit jednu z několika předinstalovaných ikon a přidat specifickou vyzváněcí melodii. Přiřadit je možné ale pouze vestavěné melodie, nikoliv vlastní. Kontakt lze dále zařadit do jedné z pěti skupin. U skupin je možné změnit jméno skupiny a přiřadit melodii dle vlastní volby (opět pouze vestavěné). Obrázek u skupin měnit nelze.

Dále se nabízí devět míst pro rychlou volbu a také uložení tří vlastních čísel. Na rozdíl od Samsungu SGH-X100 nabízí „šestistovka“ možnost rychlého odeslání položek z telefonního seznamu pomocí infraportu. Stejně snadno je možné kopírovat čísla ze SIM karty do telefonu. Obráceně to jde pouze po jednotlivých kontaktech. Pro odesílání kontaktů do osobního počítače je tu program EasyStudio. Samsung SGH-X600 nabízí čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění ve formátu MMF.

Zprávy všeho druhu

Při psaní textové zprávy se na displej vejde pět řádků textu, při jejich čtení pouze čtyři. Při psaní je však možné zvolit malý nebo velký font a pak se na displej vejde řádků šest, respektive čtyři. Možné je také zvolit tučné písmo, které ale nemá vliv na počet zobrazených řádků, pouze na počtu znaků na jednotlivé řádce. Toto nastavení asi bude vyhovovat uživatelům se zhoršeným zrakem. Dále je možné psát pomocí kurzívy a zarovnávat text vlevo, vpravo nebo na střed. Do textových zpráv je možné přidat jednoduchý obrázek (nikoliv standardu EMS, ale Smart Messaging od Nokie), animaci nebo melodii (EMS). Samsung SGH-X600 dále nabízí devět prázdných pozic pro přednastavené zprávy.

Paměť Samsungu SGH-X600 na textové zprávy je shodná s modelem SGH-X100; pojme tedy 200 zpráv. Stejně tak telefon nabízí šikovné mazání zpráv, a to buď všech nebo pouze přijatých nebo pouze odeslaných. U odeslaných a přijatých je ještě na výběr možnost smazat zprávy z karty nebo z paměti telefonu. Dále nechybějí doručenky.

Samsung SGH-X600 samozřejmě disponuje prediktivním vkládáním textu T9. Ovšem zprávy se zapnutou T9 je možné napsat pouze s diakritikou a tak je i telefon odešle. Jedna zpráva se tak zkrátí na pouhých 70 znaků. Pro slova, která T9 nezná, je připraven slovník. Samsung SGH-X600 dokáže odeslat až 12 zpráv jako jednu. Informace o počtu napsaných slov se zobrazují v levém horním rohu a pořadové číslo zprávy je ukázáno v pravém horním rohu.

Samsung SGH-X600 také nabízí MMS. Do multimediální zprávy je možné vedle pořízené fotografie nebo libovolného obrázku přidat text, melodii nebo hlasovou poznámku nebo záznam, i když jinak Samsung SGH-X600 funkcí zvukového záznamu nedisponuje. Při psaní MMS nejste omezeni počtem stránek, ale pouze celkovou velikostí - 80 KB.

Data a komunikace s osobním počítačem

Duální Samsung SGH-X600 podporuje datové přenosy GPRS (v konfiguraci 4+2 timesloty) a nabízí integrovaný modem a Wap (2.0). S osobním počítačem je možné Samsung SGH-X600 spojit buď pomocí datového kabelu nebo přes infračervený port. Samsung SGH-X600 využívá pro synchronizaci a stahování pořízených snímků z telefonu stejný program Easy Studio jako například model SGH-E700.

Ostatní funkce

Samsung SGH-600 nabízí, stejně jako model SGH-X100, dobře zpracovanou organizační složku. Nechybí přehledný kalendář s možností poznámek. Ty je možné uložit do diáře nebo seznamu úkolů, případně upozornit na hovor na zadané telefonní číslo či upomenout na výročí. U všech položek uložených v kalendáři je možné nastavit alarm. Nechybí ani klasický budík, který je možné nastavit na konkrétní den, určené dny v týdnu nebo nastavit buzení každý den. Budíky je možné nastavit tři, tedy dva nezávislé časové údaje a takzvané Ranní volání, což je ale opět pouze budík. Jako vyzvánění je možné nastavit pět předinstalovaných melodií. Budík budí i při vypnutém telefonu a nastavit je možné automatické zapnutí telefonu při buzení.

Dále se nabízí kalkulačka (ovšem nelogicky označená v lokalizovaném telefonu jako Výsledek), stopky, odpočítávání a převodník veličin i měn. V telefonu jsou také předinstalované dvě Java hry - Snow Ball Fight a Bubble Smile. Pro Java aplikace je v telefonu vyhrazeno 600 KB.

Otočný fotoaparát

Samsung SGH-X600 přichází s opravdu originálně řešeným integrovaným fotoaparátem. Fotoaparát umístěný na vrchu telefonu je možné v klidovém stavu schovat a při focení snadno otočit o 180 stupňů. Toto řešení umožňuje fotit pomocí hledáčku-displeje jak své okolí, tak i autoportréty. Při druhém pořizování snímků je však nutné čočku fotoaparátu sklopit více a tím přijít o spodní řadu osvětlení, která ji lemuje. Jinak se na displej budete dívat z velkého úhlu.

Osvětlení okolo čočky fotoaparátu přináší výhodu v rovnoměrném osvětlení snímaného objektu. Osvětlení však není příliš silné a tak své uplatnění nalezne pouze při pořizování snímků z blízka. Kvalita fotografií z vestavěného fotoaparátu si přes netradiční konstrukci a umístění čočky v ničem nezadá s fotografiemi pořízenými Samsungem SGH-E700. S tímto véčkem má fotoaparát Samsungu SGH-X600 shodné i ostatní funkční vlastnosti.

Fotogalerie snímků pořízených Samsungem SGH-X600 je zde.

Fotoaparát Samsungu SGH-X600 má CMOS snímač a rozlišení VGA (640 x 480 obrazových bodů). Fotoaparát nabízí čtyři rozlišení pořízených fotografií - 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 a 128 x 90 obrazových bodů - a čtyři úrovně kvality snímku. Fotoaparát nabízí čtyřnásobné digitální přiblížení a možnost pořízení vícenásobného snímku. Vícenásobný snímek je možné pořídit ve dvou režimech - vysoká a normální rychlost. Při pořizování normální rychlostí se nabízí pořízení šesti nebo devíti snímků za sebou, při vysoké devíti nebo patnácti. Takto pořízená sekvence se dá po přenesení do počítače jednoduše animovat. Editor zpráv MMS je ale na rychlé překreslení příliš pomalý. Nechybí noční režim, pět efektů (černobílý, inverze barev, sépiový efekt a efekty nazvané Zdobený a Výkres). Fotografie je možné pořizovat s několika přednastavenými rámečky. Takto pořízená fotografie může mít velikost pouze 128 x 90 obrazových bodů a je tedy vhodná výhradně do MMS. Nechybí rovněž samospoušť v intervalech tři, pět a deset sekund. Nastavit je možné dva zvuky spouště.

Fotoaparát je možné aktivovat buď z menu telefonu nebo dlouhým stiskem čtyřsměrné navigační klávesy dolů (je na ní ikonka fotoaparátu). Jako spoušť slouží levá kontextová klávesa. Osvětlení se zapíná klávesou nula (je na ní ikonka blesku). Převrácení snímku vzhůru nohama je možné postranní klávesou - to se uplatní při pořizování autoportrétů. Nabízí se také možnost zrcadlového převrácení. Velkorysá paměť Samsungu SGH-X600, která má přes 10 MB, nám umožnila pořídit 135 fotografií různých formátů a kvalit, než telefon zahlásil její vyčerpání. Paměť je sdílená i pro nahrané obrázky a vlastní melodie.

Špatná zpráva na závěr

Samsung SGH-X600 by byl asi nejmenší multimediální mobilní telefon na našem trhu. Ale nebude. Nebo spíše nebude tak rozšířený, jelikož oficiální zastoupení Samsungu se rozhodlo tento model na našem trhu nenabízet. Důvodem je vysoká plánovaná cena za nedotovaný telefon a s tím spojený pravděpodobný nezájem ze strany operátorů. Přesto si Samsung SGH-X600 k nám cestu určitě najde v rámci šedého dovozu (SGH-X600 je výhodně nabízen například v sousedním Polsku). Přes plánovanou cenu pod 10 000 Kč toho i tak umí multimediální Samsung nabídnout docela dost. Samsung SGH-X600 je slušně vybavený telefon, který oproti konkurenci pouze nenabízí rozměrný displej.

Fotogalerii displejů, pořízených fotografií a ukázky software pro práci s osobním počítačem naleznete zde.