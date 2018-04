Samsung SGH-X430 - nové véčko střední třídy (první informace)

Dnes představovaný model X430 je dalším důkazem zájmu Samsungu o obsazení pozic v segmentu levnější telefonů. Zatím není zcela jisté, zda-li se tento model dostane vůbec do Evropy. Dřívější tradiční značení modelů Samsungu totiž vzalo za své. Až doposud totiž platilo, že modely pro sítě GSM končící číslicí 8, byly určeny pro asijské trhy a modely končící pětkou, šestkou a sedmičkou pro americké trhy - podle konkrétního amerického operátora. Nové véčko tuto tradici opouští a bude se prodávat ve verzi s označením X430 také v Asii i když je připraven i model X438.

Nový model SGH-X430 je svými rozměry i základním tvarem téměř shodný s modelem T400. Na první pohled se však odlišuje absencí venkovního displeje. Místo něho je instalována multibarevná dioda. Novinka se také liší od modelu T400 v několika technických parametrech. Samsung SGH-X430 je vybaven vnitřním barevným displejem s podporou zobrazení až 65 tisíc barev a s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů. Model T400 nabízel displej větší - 128 x 144 obrazových bodů. Stejně tak je displej u modelu X430 vyroben technologií UFB, kdyžto u modelu T400 je displej TFT. Další rozdíly mezi oběma modely jsou v použití Javy a multimedálních zprávách MMS. Ty model T400 nenabízel. Místo toho však nabízel hlasové vytáčení a ovládání, které u novinky nenajdeme. Ve výbavě nového Samsungu nechybí ani datová podpora GPRS, kterou už signalizovala podpora MMS. Nechybí ani pro Samsung tradiční čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění. Paměť telefonního seznamu by měla zaručovat místo pro 500 vícepoložkových kontaktů. Dále v telefonu najdeme Wap (1.2) a tři předinstalované hry. Nový Samsung SGH-X430 by měl být tri-band, tudíž by měl být využitelný i za oceánem.

Nový Samsung SGH-X430 by měl se standardní baterií Li-Ion 720 mAh vydržet až tři a půl hodiny hovoru nebo téměř 11 dní v pohotovostním režimu. Přesné rozměry Samsungu SGH-X430 jsou 80 x 42 x 20 milimetrů. Hmotnost novinky je 73 gramů. Nový Samsung SGH-X430 se bude nabízet v barevných provedeních - bílá, zlatá, stříbrná a fialová.