Samsung SGH-T400 – video na mobilu (první informace)

I když mobily Samsungu vás dokážou zaujmout spoustou věcí, na SGH-T400 se bude vzpomínat jako na mobil s videem. Přehrávat videosekvence (ve formátu MPEG) samozřejmě umí různé komunikátory a chytré mobily, ale u mobilů je to zatím výjimka. Asi nepřekvapí, že průkopníkem je Samsung, který je také jedním z největších světových výrobců displejů a dokáže tak vybavit své modely displeji, o kterých konkurence zatím neuvažuje (byť je stejně od Samsungu nakupuje).





Právě kvalitní aktivní displej (TFT) schopný zobrazit až 65 tisíc barev je jednou z věcí, na kterou už si můžeme u Samsungů začít zvykat. Dojem z displeje u tohoto mobilu je velmi dobrý - obraz je totiž velmi jasný a přehrávání videa je rychlé. Druhým lákadlem, který z T400 udělá multimediální hračku, jsou čtyřicetihlasé polyfonní melodie. Zvuky jsou velmi reálné - působí čistě a přirozeně, což se o spoustě jiných polyfonních mobilů zatím říct nedá.

Příjemné na pohled je i menu telefonu. Nové Samsungy obsahují grafické prvky v menu již standardně; s podobně kvalitním displejem to ovšem ještě lépe vynikne. Podle dostupných zpráv jsou schopnosti T400 podobné jako u T100 - novinka má ale více funkcí (Java, MMS, GPRS, 500 položek v seznamu) a je kompromisem mezi jenom stylovým T100 a manažerským S100. Samsung SGH-T400 by se měl prodávat ještě před letošními Vánocemi, a to za cenu pod 20 tisíc korun.

Podrobnější preview přineseme příští týden.