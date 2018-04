Samsung SGH-R210S a R220 - stejné i rozdílné telefony (preview)

Mobilní telefony Samsung v kategorii levných telefonů zatím tolik nezazářily. Firmě se více daří v oblasti manažerských, a ještě spíš elegantních telefonů se zajímavým designem. Poslední levný model, který se v České republice prodává, je SGH-N100 (v síti Paegas).Jeho náhradu by mohl obstarat nově představený model SGH-R220. Jak se stalo u mnoha výrobců v poslední době zvykem, když vydávají nové telefony, jsou často dva téměř shodné. I R220 má své dvojče, které je však o poznání vyspělejší. Jde sice o téměř totožné telefony, ovšem v oblasti nabízených funkcí se liší.

Navenek jsou oba mobily naprosto stejné. Pro Samsung je značně nezvyklé, že nemají žádný flip, který by kryl klávesnici, ani nejsou otevírací jako klasická „véčka“. Jde totiž o telefony „v jednom kuse“, které jsou v Asii celkem nezvyklé. Ve skutečnosti však vycházejí z modelu SGH-N200 - jako by mu z oka vypadly, ovšem bez flipu. Tyto Samsungy se nedrží dnešního hlavního módní trendu a jejich antény nejsou zabudované, nýbrž celkem výrazně trčí na vrchu telefonu. V prodeji budou tři barevná provedení: tmavě šedá, námořnická modrá a zelená. Vahou nové modely nijak zvlášť nepřekvapují, drží se jediný gram pod hranicí deseti dekagramů. Rozměry 110 x 46 x 23,5 mm jsou pro takovou váhu odpovídající. Nejde tedy o žádné kolibříky ztrácející se v kapsách, zvlášť anténa by mohla mnoha uživatelům vadit. Přesto se stále najde dost zastánců starého dobrého „prutu“. Li-Ion baterie udrží telefony v pohotovostní době 120 hodin, při hovoru se vybijí za 210 minut.

Displej je světle modře podsvícený s rozlišením 128 x 64 bodů. Při příchozím hovoru modré podsvícení intenzivně bliká, takže si můžete po večerech dělat doma malou Samsung diskotéku. Pokud by vám tato barva nestačila, nemusíte se bát, s novými Samsungy si užijete světel až dost. Po vzoru Ericssonů totiž mají u horní hrany telefonu, na druhé straně od antény, pětibarevnou LED diodu, která se může zbarvit do zelené, oranžové, červené, fialové a modré. Barvy můžete přiřadit libovolným kontaktům v telefonním seznamu, takže při příchozím hovoru můžete jen podle diody zjistit, kdo vám volá. Navíc LED bliká oranžově při došlé SMS zprávě a bíle během zvonění budíku. Zkombinujte to vše s některou melodií a vibrací a máte v kapse úplný cirkus. Ono zvonění si dokonce můžete přímo na telefonu i sami složit.

Ovládání obstarají především čtyři klávesy pod displejem - dvě kontextové a dvě s šipkami, které se starají o pohyb v menu nahoru a dolů. Displej není obrovský, takže vám čtyři řádky textu plus jeden s informacemi o funkci kontextových kláves budou muset stačit. Nejvíce může počet řádech chybět při prohlížení WAPu (podpora verze 1.1) nebo během čtení a psaní SMS. Pro psaní však můžete využít software T9 pro snadnější vkládání textu. Právě ve funkci SMS zpráv nalezneme také první rozdíl mezi oběma modely. Samsung SGH-R210S totiž na rozdíl od svého bratříčka podporuje také posílání EMS (Enhanced Messaging System), tedy přikládání obrázků a melodií k textovým zprávám.

U modelu SGH-R220 tím výčet funkcí pomalu končí. Zbývají již jen tři hry (Casino, Mole a Hexa) a budík a hodiny (analogové nebo digitální zobrazení). Šikovnější Samsung R210S totiž dokáže také využívat nová zvonění stahovaná z internetu. Nechybí další funkce, které tento mobil převzal od svého předchůdce N200 - kalendář, plánovač a kalkulačka.

Ve spojitosti s telefonem Samsung SGH-R210S máme dobrou zprávu pro české uživatele. Měl by se začít prodávat i u nás, a to nejspíš ještě do konce roku. Mělo by to být v síti Paegas, cena je však zatím neznámá. Typ R220 je zatím úplnou novinkou, a tak nad jeho prodejem zatím visí otazníky.

Dvojice nových Samsungů nepřináší převratné novinky na poli služeb. Asi největším pokrokem je podpora EMS zpráv, díky které se Samsung zařazuje do skupiny výrobců, kteří již s tímto standardem zpráv počítají a do svých telefonů ho implementují. Jinak je však všechno při starém. Pro ty, kteří si oblíbili ovládání Samsungů, ale nemají rádi flip, jsou tyto nové telefony požehnáním.