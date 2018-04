Samsung SGH-R210s – Nová akvizice Paegasu (Recenze)

Samsung vyrábí mobilní telefony již poměrně dlouhou dobu. Ve světě si jeho výrobky získaly pozornost a oblibu již dávno. Popularita Samsungu stoupá, a proto se není čemu divit, že momentálně drží čtvrtou příčku mezi výrobci mobilních telefonů. Právě v těchto dnech se mu totiž podařilo celosvětově předběhnout Siemens a jeho útok na třetí pozici Ericssonu můžeme očekávat každým dnem. Z pozice středoevropana se to může zdát pošetilé, ale Samsung těží především z úspěchů na nenasytném asijském trhu. V Evropě to je již o něco horší, ale stále nadějnější, než u nás. Ne že by byl v ČR Samsung neznámý, ale zatím je mezi ostatními značkami spíš popelkou. Jako nedotované jsme si mohli koupit Samsungy již před několika lety, ale právě dotace některého z operátorů dokáže snížit cenu natolik, aby se z prodeje stala masová záležitost.

Donedávna byla jedinou popelkou Twist sada s telefonem Samsung N600, která se ale před lety prodávala jen ve vybrané síti obchodů. Až letos se do nabídky dotovaných telefonů Paegasu dokázal protlačit Samsung N100. Ten již v nabídce nenajdete, místo něj zaujal Paegas nový low-endový model R210s, který nabízí Paegas jak jako dotovaný, tak v rámci Twist sady. V dotaci vás vyjde na 3048 Kč včetně DPH a v Twistu na 6999 Kč. Vyplatí se investovat do tohoto „korejce“? Na to by vám měla odpovědět tato recenze, která ukáže, jak se Samsungu podařilo vniknout do třídy low-endových telefonů, když zatím se prezentoval spíše dražšími přístroji manažerské a stylové kategorie.

Vzhled

Samsung R210s nezapře svůj asijský původ. Podobnost s některým výrobkem evropské či americké konkurence byste hledali asi marně. Pokud netrpíte na předsudky, nemůžete novému Samsungu upřít jistou dávku půvabu. Testovaný telefon byl vyveden v kombinaci modré a stříbrné barvy, kterou významně rozšíří podsvícení celého telefonu. R210s bohužel nemá integrovanou anténu, která se již dnes stává standardem. Rozměry přístroje (110 x 46 x 23,5 mm) jsou na průměrné úrovni, což ale zajišťuje dobrou ergonomii obsluhy. Naopak váha telefonu 99 gramů je s ohledem na konkurenci podprůměrná, což je ale u tohoto parametru pochvala. Telefon se velmi dobře drží v ruce, k čemuž napomáhá i plastový materiál, z kterého je vyroben. Pochvalu zaslouží i tlačítka, která jsou tvrdá a jejich stisk je dostatečně precizní pro psaníči práci s přístrojem.

Veškeré ovládací prvky telefonu jsou na jeho přední straně. Alfanumerická klávesnice má standardní počet dvanácti kláves, které doplňuje suita sedmi funkčních tlačítek pod displejem. Dvě obsluhují příjem a ukončení hovoru, v druhém případě i vypnutí a zapnutí telefonu. Další dvě kontextová tlačítka spolupracují s nápovědou na displeji a dvě tlačítka jsou směrová. Poslední klávesa krátkým stiskem v menu přístroje umazává poslední znak či vás vrátí o pozici zpět a v pohotovostním režimu vás rychle přenese do světa WAPu. Přednímu panelu telefonu dominuje rozměrný displej, nad kterým najdete zářící logo výrobce. Ve spodní části telefonu je klasický systémový konektor a vzadu na přístroji naleznete konektor externí antény. Přístroji nechybí ani v Asii oblíbený úchyt na poutko, které najdete přímo u telefonu. Jestli ho v našich zeměpisných šířkách někdo využije je otázkou, ale nelze mu upřít určitou eleganci. Logo výrobce z něj dělá značkové příslušenství, které svojí barvou ladí s přístrojem.

Baterie

Jako standardní baterie je u R210s použit článek Li-Ion s kapacitou 700 mAh. Baterie se do těla přístroje zasouvá, podobně jako třeba u některých Nokií. Jestli se obáváte nepříjemné vůle, která takto řešené připojení baterie často doprovází, můžete být v klidu. Díky perfektnímu zpracování přístroje sedí baterka jak přibitá. Podle údajů výrobce by měl telefon na jedno nabití vydržet v pohotovostním režimu až pět dní a nepřetržitě byste s ním měli moci hovořit až pět hodin. Bohužel právě v případě telefonů Samsung bývá realita o něco méně příznivá a toto pravidlo platí i u R210s. Telefon v našem testu vydržel při necelé provolané hodině zhruba 60 hodin v pohotovostním režimu, což není z dnešního hlediska nijak závratná hodnota. Dodejme, že jsme baterii řádně naformátovali a před měřeným testem prošla pěti nabíjecími cykly. Podobně nelichotivě však dopadli i jiné telefony Samsung, které jsme testovali, takže nezbývá doufat, že se výrobce do příště polepší.

Displej

Displeje Samsung umí a nejinak je tomu u R210s. Rozlišení 128 x 64 obrazových bodů zajišťuje nadprůměrně dobrou čitelnost, na které se dále podepisuje dobře zvolená velikost fontu a perfektní kontrast. Ten lze nastavit v netradičně velkém rozsahu patnácti kroků, když pouze první a poslední dva asi nevyužijete. Ve všech ostatních pozicích je displej vždy skvěle čitelný. A aby bylo jasno. Displej má intenzivní modré podsvícení, které nejenže nahradí baterku, ale občas při jeho sledování rádi sáhnete po tmavých brýlích. Nepřeháníme, tak intenzivním podsvícením se asi žádný jiný telefon pochlubit nemůže. Podsvícení lze i vypnout nebo si nastavit, jak dlouho má svítit. On vůbec nový Samsung hraje všemi barvami. Vedle modře podsvíceného displeje má R210s žlutozeleně podsvícenou alfanumerickou klávesnici, červeně tlačítko pro ukončení hovoru a oranžově pak směrové klávesy. Zbylé funkční klávesy svítí stejně jako alfanumerické. Stále nestačí? Pak se vám jistě bude líbit systémová dioda, která dokáže blikat modře, fialově, červeně, zeleně a oranžově. Takový telefon by se musel líbit každému malíři.

Displej bohatě využívá své rozlišení pro animace. Vedle té úvodní, která nám připomněla, že Samsung sponzoruje fotbal, máte k dispozici pět animovaných spořičů displeje. Ty jsou velice pěkně provedené, tedy alespoň po stránce samotné animace. Zvolená témata nemusí vyhovovat každému, ale například kouřící dům jistě zaujme chataře a chalupáře, romantické duše rozjasní padající květ a zbylé tři jsou určeny příznivcům exotické fauny. V pořadí klokani, panda a tygr vás zavedou do pralesů a stepí jižní Asie a Austrálie. Pokud by se vám animace nelíbily, můžete je vypnout nebo zvolit praktičtější „spořič displeje“, který v jeho levé polovině aktivuje funkční analogové hodiny. Ty mají netradiční obdélníkový tvar, a proto se vedle nich ještě vejde kompletní informace o datu. Bohužel, přes vysoké rozlišení svého displeje, se R210s nepoučil od svých stájových předchůdců a běžně zobrazí jen tři řádky textu. Sice dobře čitelné, ale poněkud málo obsažné. Hlavní menu dokonce roluje pouze po jedné pozici, což k jeho přehlednosti také nepřispívá. Vše vám ale vynahradí kalendář, ten je jako obvykle u Samsungu jedním slovem perfektní.

Ovládání telefonu

Samsung R210s má podobně řešené ovládání jako předchozí model N100. Počet funkčních kláves je naprosto stejný, ale jejich rozvržení doznalo jedné drobné změny. Ta je naštěstí k lepšímu a týká se tlačítka s funkcí pro mazání nebo pro přímý přístup k WAPovému prohlížeči. U modelu N100 bylo toto tlačítko naprosto nevhodně umístěno, i když možná esteticky uprostřed směrových kláves. Překlepy se pak množily jako houby po dešti. U novinky se výrobce rozhodnul tuto klávesu umístit samostatně a udělal dobře. Ještě jedna zvláštnost byla dána do vínku R210s. Zádrhel je v blokování klávesnice. Tu aktivujete či deaktivujete dlouhým podržením klávesy s hvězdičkou, ale. Je tu jedno malé ale, kdo se v telefonu moc nevyzná, připraví si při zablokované klávesnici nejednu těžkou chvilku. Oproti jiným telefonům totiž Samsung při zablokované klávesnici tuto informaci nedá vůbec najevo. Tedy pouze v případě standardního režimu, u jakéhokoliv spořiče vůbec nebudete vědět, že je klávesnice zablokovaná. Nic se nedozvíte ani při zmačknutí jakékoliv klávesy. Telefon se ani nerozsvítí, ani vás nebude informovat na displeji. Pokud již nebudete vědět, můžete propadnout panice, že přístroj zamrznul, a ti zkušenější již budou sahat po baterce pro restartování. Naštěstí Samsung nezamrzá a jen stačí dlouze podržet klávesu s hvězdičkou.

Pokud si po přečtení předchozího odstavce budete myslet, že při ovládání R210s můžete čekat jen samá nepříjemná překvapení, buďte v klidu. Mimo extempore s blokováním klávesnice jde vše ostatní skoro jako po másle, tedy občas by asi neškodilo trochu přimazat. Do hlavního menu vstoupíte levou kontextovou klávesou, ta pravá vás pak zavede do telefonního seznamu. V menu pak pohodlně listujete směrovými klávesami a případnou aktivaci funkce provedete levým kontextovým tlačítkem, odchod ze zvolené funkce pak zajišťuje pravé kontextové tlačítko. Zde se ale R210s potatil. Stejně jako u N100 občas nebudete vědět, kterou klávesou se vrátit o úroveň zpět. Jednou to může být kontextová klávesa, podruhé tlačítko „C“ a potřetí tlačítko pro ukončení hovoru. Logika v tom není, takže budete muset chvíli experimentovat. Abychom jen nehanili, jedna vlastnost Samsungu stojí za pochvalu. Jednotlivé položky menu jsou jasně číselně označeny a to jak ty hlavní, tak i ty hlouběji zanořené. Díky tomu si můžete důležité položky menu zapamatovat a pak k nim přistupovat přímo po zadání kódu. Ale co když máte na kartě SIM toolkit nebo jiné nestandardní položky menu, jako je třeba u Oskara položka výběru aktivní linky? Všechny tyto nestandardní položky mají pozici nula, takže nehrozí, že vámi zapamatované následující položky, jejichž označení je trvalé, se změní. Drobnost, která potěší.

Telefonování a práce s SMS zprávami

Jestli se svým mobilem především voláte, nový Samsung vás jen a jen příjemně překvapí. Citlivost na signál je subjektivně velmi dobrá, podrobné měření jsme však v průběhu testu nemohli uskutečnit. Stejně tak i hlasitost, popřípadě její regulace je ve všech režimech dostatečná, takže není problém s R210s hovořit i z poměrně hlučného prostředí. Budete-li očekávat příchozí hovor, Samsung vás na něj upozorní buď hlasitým vyzváněním, nebo vibracemi. Výhodou je, že lze obé kombinovat a to v takzvaném režimu inteligentního vyzvánění, kdy telefon nejdříve třikrát zavibruje a pak začne hlasitě vyzvánět. Pokud nechcete být rušeni, telefon umí na příchozí hovor upozornit i bez halasného projevu a to jen rozsvícením displeje a systémové diody. Vyzváněcích tónů nabízí Samsung 20 přednastavených, dva si můžete složit v editoru, který pracuje v režimu notového zápisu, a tři vyzvánění si můžete nechat zaslat pomocí EMS zpráv (kompatibilní s Nokiemi!). Do vnitřního telefonního seznamu přístroje můžete uložit 100 jednopoložkových záznamů, takže se nemusíte spoléhat jen na kapacitu své SIM karty. Bohužel, R210s postrádá jak vyzváněcí profily, tak skupiny volajících. Alespoň cenou útěchy může být možnost přiřadit každému telefonnímu číslu a to i ze SIM karty konkrétní vyzváněcí tón a k tomu jednu z pěti barev systémové diody.

Kdo dává přednost SMS zprávám, nemusí být zklamán. Samsung R210s je prvním telefonem korejského výrobce s podporou EMS. Na rozdíl od některých jiných telefonů s podporou tohoto nového formátu umí Samsung přijímat a odesílat obrázkové SMS zprávy na telefony Nokia (ač sama Nokia standard EMS nepodporuje, ale využívá obdobný proprietální systém Smart Messaging). Na první pohled zdánlivá maličkost, která však u mladších uživatelů může rozhodnout. Telefonů s podporou EMS zatím není mnoho, a pokud by Samsung dokázal posílat obrázky jen na své telefony, asi by moc zákazníků nepřilákal. Kompatibilita s Nokiemi zajistí majiteli R210s dostatečnou základnu, kam může zprávy s obrázkem či zvoněním zasílat nebo přijímat. Obrázkových SMS v telefonu najdete 10 a v případě uložení nového obrázku se ten původní přemaže. Pokud se nechcete jen bavit, ale i pracovat, nabízí Samsung obstojné ovládání práce s normálními SMS zprávami. Českou T9 zatím v telefonu nenajdete, ale i klasickým způsobem se zprávy píší obstojně. Nevýhodou jsou pouze tři řádky pro psaní, či čtení zpráv, naopak nechybí doručenky a 5 volně definovatelných přednastavených zpráv. Bohužel, vnitřní paměť na zprávy v telefonu nenajdete. Na druhou stranu, na příchozí zprávu telefon upozorní jednou z deseti melodií, jen jedním pípnutím nebo jen vizuálně.

WAP a datové přenosy

WAPový prohlížeč v Samsungu R210s pochází od společnosti Phone.com a to ve verzi 1.1. Podporovaná přenosová rychlost je jen 9,6 kbps, rychlá data od tohoto asiata nečekejte. Nastavit si můžete pět profilů, takže při výměně karty na jiného operátora nemusíte profil pracně přepisovat. Základní nastavení prohlížeče najdete v menu telefonu, detaily pak můžete editovat v samostatném menu, do kterého se dostanete z aktivovaného prohlížeče stisknutím klávesy s hvězdičkou. Zde můžete editovat i záložky, ale v našem případě nikoliv v režimu off-line (testovaný telefon nepocházel z dodávek pro Paegas a podle našich zjištění některé R210s v zahraničí jsou vybaveny prohlížečem od společnosti Openwave). Ve WAPu máte na displeji k dispozici pět řádek textu, tedy o dvě více než v jiných režimech. Font je sice logicky menší a ne tak tlustý, ale stále velmi dobře čitelný. Škoda, že jej výrobce nevyužil třeba i pro práci s SMS zprávami. Samsung R210s podporuje i přenos dat, který jsme ale díky absenci datového kabelu nemohli vyzkoušet. Maximální přenosová rychlost je stejná jako při práci s WAPem.

Další podporované funkce

Nebyl by to Samsung, kdyby nenabízel propracovaný kalendář. Základní zobrazení nabízí měsíční náhled. Listovat po měsících můžete pomocí kurzorové klávesy, po dnech pak po troše hledání, pomocí kláves s hvězdičkou a mřížkou. Pro vybraný den můžete zvolit záznam jako: upozornění, hovor, schůzka nebo narozeniny. Nechybí ani budík, který lze aktivovat jednorázově nebo v týdenním režimu. Alarm má na výběr pět různých tónů. V základní výbavě najdete i kalkulačku, převodník měn a tři hry. Oproti předchůdci, který nabízel her jedenáct, budete trochu ochuzeni, ale z těch původních snad výrobce vybral ty nejpovedenější. Hra Kasino nabízí klasický výherní automat, který vás bude bavit asi jen chvíli, pokud nejste profesionály a nechcete trénovat na večerní seanci v herně na rohu. Další hra má výmluvný název „Krtek“ a jistě se stane oblíbenou zimní zábavou zahrádkářů, kteří si budou moci natrénovat, jak v létě zatočit s tímto „nepříjemným“ zvířátkem. Ale co na to budou říkat ochránci přírody… Třetí hra se jmenuje „Hexa“ a jedná se o variaci na téma Tetris. Příjemná zábava s vysokou mírou hratelnosti.

Zhodnocení

Samsung R210s je jeden z prvních pokusů výrobce proniknout do zaplněného segmentu low-endových telefonů. Pro začátek se jedná o pokus povedený, přestože pár věcí by se mohlo řešit jinak a zřejmě k větší spokojenosti uživatelů. Je jasné, proč Samsung rychle stáhnul z prodeje předchozí model R200, který se na pultech prodejen nestačil ani ohřát. Bez podpory EMS, které dělají z R210s zajímavý přístroj, by se jednalo pouze o převlečení staršího modelu N100. Na druhou stranu, i převlek stojí za úvahu. Starší model již svým designem za konkurencí silně zaostával a naopak u novinky se vzhled přístroje designérům z dálného východu povedl. Předností je jistě perfektní zpracování, jasný a perfektně čitelný displej, a pokud vám zrak neošálí přímo on, jistě se to povede zářícímu logu výrobce nad ním. Výbava telefonu je na standardní úrovni a kompatibilita obrázkových SMS a vyzváněcích melodií se standardem Nokie je jasná výhra. To totiž může být ten pravý argument, proč si R210s pořídit. Na jednu stranu vybočit ze stereotypu vzhledu všudypřítomných Nokií, na druhou stranu nepřijít o oblíbené vymoženosti obrázkových SMS a vyzváněcích melodií. Za 6999 Kč v Twist sadě se jedná o zajímavou nabídku, ale pokud by se cena dostala ještě o pár stokorun níže, jistě by R210s našel více obdivovatelů. Za současnou cenu má korejská novinka silnou konkurenci.