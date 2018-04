Samsung SGH R200 - Mládí vpřed! (preview)

V letošním roce představila společnost Samsung několik nových modelů mobilních telefonů. Pro Evropany jsou podstatné novinky určené pro práci v pásmu 900/1800 Mhz GSM. Na jarním veletrhu CeBIT představil Samsung telefony A200 a A400, které zaujmou především svým vzhledem a zanedbatelnou hmotností. Naopak telefony N300 a N350 mají oslovit zákazníky z řad manažerů, pro které by měly mít ve své výbavě dostatek praktických funkcí. Základní řada telefonů Samsung pak nese nově v označení písmeno R. Na pulty prodejen se jako první dostane model SGH R200.

Dominantní prvek tohoto low-end modelu je velký grafický displej s rozlišením 128 x 64 bodů a aktivní flip chránící klávesnici. Samsung R200 působí solidním dojmem, který podtrhuje základní barevná kombinace stříbrné a modrofialové barvy. Další barevné kombinace budou k dispozici v základních odstínech ostře červené, olivové a šedé. Hmotnost telefonu s tenkou baterií je těsně pod 100gramovou hranicí, která se v dnešní době stává běžnou i pro levné telefony. Se standardní baterií váží Samsung R200 přesně o 10 gramů víc, tedy 109 gramů. Rozměry 113 x 48 x 22 mm patří v dané kategorii k průměru. Anténa je pevná a poměrně mohutná.

Samsung se poučil z nedostatků předchozích modelů, mezi které patřila především nedostatečná výdrž baterie. Samsung R200 má ve standardní výbavě baterii Li-Ion o kapacitě 600 mAh, která by měla zaručit výdrž telefonu až 150 hodin v pohotovostním režimu. Pokud dáváte přednost údaji o hovorové době, tak by vás měla uspokojit hodnota 6 hodin, která je zajisté dostatečná.

Jak je u Samsungu již několik let zvykem, telefony své majitele umí poslechnout na slovo. Pomocí hlasových povelů může majitel R 200 vytáčet čísla z telefonního seznamu, ovládat základní funkce telefonu a v případě nutnosti si nahrát hlasové poznámky. Na příchozí hovor či zprávu SMS upozorní nový Samsung jednou z dvaceti melodií nebo vibračním vyzváněním. Pokud by se nabídka melodií nelíbila, uživatel může využít integrovaného skladatele. Zvonění pak může posílat pomocí zpráv SMS na jiné telefony Samsung.

Výrobce telefon deklaruje jako model určený mládeži a především studentům. Proto v jeho výbavě najdete exotickou funkci školního rozvrhu, která spolu s kalendářem, zápisníkem a úkolovníkem tvoří kancelářskou výbavu telefonu. Aby si student nemusel rozvrh editovat jen pomocí displeje a klávesnice mobilního telefonu, bude k přístroji dodáván speciální software Easy GSM, který umožní pomocí kabelu propojení telefonu s počítačem. Pomocí tohoto softwaru si majitel R 200 bude moci i kreslit jednoduché obrázky, loga a emotikony, které pak přes SMS zprávy může vyměňovat s přáteli. Jak je vidět, Samsung nemyslí jen na praktické pomůcky pro studenty, ale nabízí i zábavu pod lavici a na přestávku. K tomu prvnímu patří budík, aby žák nezaspal, a naopak k tomu druhému můžeme připočíst několik her pro uvolnění od školního stresu.

Pro psaní SMS je v dnešní době samozřejmostí prediktivní vkládání textu T9, které nechybí ani Samsungu R200, stejně jako WAPový prohlížeč standardu 1.1. Telefon umí přenášet i data pomocí softwarového modemu, a to dokonce rychlostí 14,4 kbps. Pro jednoduché ovládání je u tohoto modelu nabídka rychlého menu, které je nastavitelné dle libosti. S ohledem na kancelářské pomůcky, mezi které patří i kalkulačka a převodník měn, je jasné, že telefonu nechybí hodiny a datum.

Samsung SGH R200 je atraktivní telefon, který by mohl zaujmout cílovou skupinu zákazníků, pro které je určen. Snadná obsluha, solidní váha a rozměry a především komunikační software, který studentům umožní vyzkoušet si manažerské plánování v praxi. Kdo si na rozvrhy a naplánované úkoly nepotrpí, bude mít u tohoto telefonu k dispozici slušnou zásobu her a pomůcek pro volné chvíle. Model R200 by se měl do prodejen dostat v nejbližších dnech, ale jak tomu bude u nás, není zatím známo. Předpokládáná cena nedotovaného telefonu na západ od našich hranic jistě neměla překročit v přepočtu 8000 Kč. Tento přístroj se ale bude lépe prodávat jako součást předplacených sad a poté by prodejní cena mohla být ještě zajímavější.