Samsung SGH-Q200/Q208 – nové véčko s GPRS vypadá skvěle (preview)

Samsung SGH-Q200/208 je zatím velmi dobře utajovanou novinkou. Sám výrobce o tomto telefonu mlčí, přesto již první informace pronikly na světlo světa. Díky našemu tchajwanskému spolupracovníkovi vám dnes přinášíme první informace o tomto velmi zajímavém telefonu. Označení Q208 však nemusí v Evropě platit, číslo končící osmičkou používá Samsung pro asijské verze telefonů. V Evropě by se tento telefon měl objevit s označením SGH-Q200, což ale nekoresponduje s již dříve představeným modelem pod tímto označením, který byl vzhledově téměř identický s manažerským telefonem SGH-Q100. Jak to nakonec bude, ukáže čas. Proto v textu používáme obě varianty značení. Evropská varianta SGH-Q200 byla poprvé představena minulý týden na italském veletrhu spotřební elektroniky SMAU 2001. Bohužel, i zde byl výrobce na detailní informace více než skoupý, takže budeme vycházet z asijské verze Q208. Oba modely by měly mít stejné technické parametry.

Samsung vyrábí hned několik rozvíracích telefonů. Na našem trhu byly donedávna k dostání modely SGH-A100 a SGH-A110. Štafetu by měl převzít luxusní mobil SGH-A300 (další asijské varianty mají označení například A200, nebo A288), který jsme vám již představili v recenzi. Jedná se o atraktivní telefon s dvěma displeji, což je u rozvíracích přístrojů velmi ceněná funkce. Bez nutnosti otevírání víte, kdo vám volá či jestli máte novou SMS zprávu nebo ztracený hovor. Stejné řešení použil Samsung i u novinky - duálního telefonu SGH-Q200/208. Na rozdíl od konkurence a vlastně i od stájových kolegů má však Q200/208 vnější displej velmi rozměrný. Motorola V60 nabízí u vnějšího displeje rozlišení 96 x 16 obrazových bodů, Samsung A300 o trochu více – 80 x 48 obrazových bodů. Ovšem novinka má u menšího displeje rozlišení 96 x 96 obrazových bodů, což je hodnota, za kterou by se nemusel stydět ani leckterý běžný mobil se svým hlavním displejem. Toto ovšem není všechno, co nový Samsung nabízí. Zajímavě řešené je i podsvícení obou displejů. Horní má podsvícení modré, stejně jako A300, naopak hlavní displej a klávesnice jsou podsvíceny zeleně.

SGH-Q200/208 je zatím druhým telefonem značky, který podporuje rychlý přenos dat GPRS. Prvním je model SGH-Q100, který se již nějaký ten pátek prodává i v Evropě, bohužel jen na západ a jih od našich hranic. Konfigurace GPRS je v jeho případě 4+1 timeslot, což jej řadí spolu s Motorolami V60, V66 a T280 na pozici nejrychlejšího GPRS telefonu na světě. Stejnou přenosovou rychlostí by pak měl disponovat i model Q200/208. Samozřejmostí ve výbavě novinky je WAPový prohlížeč, ale s největší pravděpodobností pouze ve verzi 1.1. Velkou předností telefonu by pak měl být především jeho design a rozměry. Vzhled je atraktivní, snad jen pevná anténa je zbytečně mohutná. Ovšem u takto koncipovaných telefonů zatím anténu neintegroval žádný výrobce. Rozměry Q200/208 jsou 85 x 48 x 20 mm a jeho váha nepřesáhne 90 gramů. Avantgardně je řešena klávesnice. Na alfanumerických klávesách vás nic nepřekvapí, ale kruhová obruč systémových kláves okolo netradičně řešené všesměrové klávesy působí hodně futuristicky. Otázkou je používání kláves v praxi; na jednu stranu jsou pěkně pohromadě, na druhou stranu však hrozí nebezpečí překlepů. Základní baterie bude využívat technologii Li-Ion s kapacitou 570 mAh. Výdrž telefonu zatím žádné materiály neuvádí. Budeme-li se však řídit stájovým kolegou A300, který používá stejnou baterii, není radno předčasně jásat. V našem testu vydržel A300 pouhý den a půl s přibližně hodinou hovoru.

Za hardwarovými parametry nezaostává ani výbava telefonu. SGH-Q200/208 vychází z již prodávaného modelu Q100. Jak je u Samsungu dobrým zvykem, předností telefonu bude perfektně propracovaný kalendář s několika variantami náhledů a alarmem. Vnitřní paměť telefonu by měla pojmout 99 kontaktů, ale zde je možné, že v prodejní verzi již bude kapacita paměti větší, a to včetně vícepoložkových záznamů. Vyzváněcích melodií bude mít Q200/208 18 včetně dvou vlastních. Melodie budete moci kombinovat i s vibracemi, které jsou „inteligentní“, což znamená, že telefon dokáže nejdříve vibrovat a až poté zvonit. Samsung také myslí na volný čas, takže nabídka implementovaných her bude jistě široká a pokud by i ta někomu nestačila, bude si moci další hry stáhnout z WAPu. Q200/208 bude mít i infračervený port, další variantou spojení telefonu s počítačem pak bude datový kabel s automaticky dodávaným synchronizačním softwarem. WAPový prohlížeč bude s největší pravděpodobností ve verzi 1.1.

Samsung Q200/208 je velmi atraktivní telefon, který zdařile kombinuje vzhled stylového přístroje s funkčním vybavením manažerského telefonu. Véčka jsou populární nejen v Asii, takže o úspěch telefonu by měl mít Samsung postaráno. Zajímavé bude seznámení s funkcemi vázanými na velký vnější displej, který by mohl umožnit množství funkcí telefonu ovládat bez nutnosti jeho otevření. Konkurenci novému Samsungu bude dělat jak stájový kolega A300, tak obě nové rozklápěcí Motoroly - V66 a především V60. Mezi své soupeře pak Q200/208 bude muset zahrnout i klasicky řešené stylové telefony s podporou GPRS, jako je Nokia 8310 nebo Ericsson T39 a T65. Výhodou Samsungu by mohla být předpokládaná nižší cena oproti konkurenci. Na trhu by nový Samsung mohl prý být již před koncem letošního roku, ale daleko pravděpodobnější se jeví termín uvedení v prvním čtvrtletí roku 2002.