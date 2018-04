Samsung SGH-Q200 – pro Evropu ještě potřebuje dospět (preview)

Samsung SGH-Q200 patří mezi novinky korejského výrobce, představené na CeBITu. My jsme měli možnost si vyzkoušet i v Praze verzi, která se pravděpodobně bude prodávat v České republice (jednání o prodeji v tuto chvíli probíhají, předpokládaná koncová cena by se měla pohybovat okolo patnácti tisíc korun). Naše první dojmy z telefonu jsou pozitivní – přesto jsme si ale všimnuli několika drobností, které telefonu této kategorie nesluší.

Podobně jako ostatní nové Samsungy je model Q200 véčko – je rozevírací. Q200 používá klasickou, vystupující anténu; integrované ještě nejsou u ­véček zvykem. Hlavní displej a klávesnice je uvnitř telefonu; na horní straně je i malý displej se systémovými informacemi. I když máte mobil zavřený, stejně vidíte indikátor síly signálu a stavu baterie, čas a když vám někdo zavolá, tak i jeho telefonní číslo. To je výhodné, pokud používáte aktivní kryt – tzn. hovor se přijme v okamžiku, kdy telefon otevřete. Když totiž vidíte telefonní číslo (a jméno, pokud máte číslo v seznamu), potom se můžete rozhodnout, jestli hovor přijmete, nebo odmítnete (podržením tlačítka pro regulaci hlasitosti).

Díky rozevírací koncepci mohl Samsung vyrobit opravdu velký a kvalitní displej a ještě lepší klávesnici – nebyl totiž omezován prostorem. Samozřejmě v zavřeném stavu je mobil příjemně malý. Velikost a schopnosti displeje vidíte na fotografiích. Snad jenom dodáme, že je velmi dobře podsvícený a že se na něj vejde skutečně velké množství informací. Velkou pochvalu musíme dát klávesnici. Na ní je totiž radost psát textové zprávy. Také ovládací klávesy se příjemně používají. Zpočátku jsme sice měli strach z toho, že se budeme přehmatávat, ale stalo se nám to snad jenom dvakrát.

Zatímco klávesnice je pro psaní textovek ideální, nedá se totéž říct o firmwaru. Pomineme fakt, že T9 je jenom s anglickým slovníkem – to se stává i renomovanějším firmám (Sony Ericsson T66). Ovšem skutečnost, že některé znaky napíšete jenom při zapnutých velkých písmenech (čárka), nebo že některé znaky budete hledat velmi obtížně. Rozdíly jsou i u evropských telefonů, ale ty většinou dodržují koncepci umístění speciální znaků pod klávesami 1 a 0.

Od manažerského mobilu se očekává kvalitní organizér. Ten Q200 rozhodně má. Na displeji je celý měsíční kalendář a přehled úkolů. V organizéru můžete mimo jiné mít seznam úkolů a událostí. Podobně jako u jiných vlastností telefonu ho však po pochvale musíme pokárat. Ale možná jsme jenom příliš puntičkářští, když v polovině roku 2002 od manažerského mobilu čekáme vícepoložkový telefonní seznam v mobilu a nespokojíme se s 99-místným jednopoložkovým seznamem.

V mobilu je několik zajímavých her, které opět těží z velkého a poměrně rychlého displeje. Zvuky ovšem nejsou polyfonické, ale pouze jednoduché, tónové. Totéž se týká vyzvánění. Možná by bylo dobré se zmínit i o počeštění. Celé menu je kompletně přeložené do češtiny; občas se najdou některé krkolomné výrazy svědčící o tom, že překlad nedělal nikdo ­„od mobilů“ ale spíš lingvista – formulace jsou někdy příliš krkolomné. Ale opět to není nic zásadní – i mnohem větší výrobci si občas s českým překladem naběhnou.

Součástí balení telefonu je i software Samsung GPRS wizard a datový kabel (Q200 bohužel nemá infraport…). Samotné GPRS v konfiguraci 4+1 po instalaci funguje bezproblémově. Posoudit můžeme stabilitu v kanceláři v centru Prahy – neměli jsme bohužel možnost otestovat schopnosti mobilu v pohybu, ale nepředpokládáme odlišné chování od jiných telefonů (tedy problémové, GPRS v pohybu – handovery – snad ještě nikdo uspokojivě nevyřešil…).

Pokud nemáte dost zkušeností s Windows a mobilními telefony (a instalací softwaru obecně), budete mít možná problémy. Po spuštění instalačního programu budete muset přidat ovladač modemu ručně. Není to problém – spustíte klasickou instalaci nového hardware (z Ovládacích panelů) a ze seznamu modemů Samsung vyberete ten s GPRS (předtím ale musíte spustit instalační program, který do seznamu modemů ten správný přidá). Poté můžete začít konfigurovat GPRS wizard. Nenechejte se odradit, že v seznamu podporovaných zemí není Česká republika. Vyberte například Německo, jako operátora zvolte ­Others a poté už zadejte všechny parametry ručně. Vytvoříte tak připojení, které bude fungovat, přestože na první pohled software Českou republiku nepodporuje.

Zatímco u evropských výrobců je zvykem, že manažerské mobily umí vše, co mohou umět, u asijských firem (jichž je Samsung úspěšným reprezentantem) se setkáváme s jinou koncepcí – nabízet právě ty funkce, které jsou podle něj pro zákazníka nejdůležitější. Jenže ne vždy to může stačit – možná jsme skutečně nároční, ale infraport, lepší podporu textovek a velký telefonní seznam bychom skutečně očekávali. Rozhodnutí o koupi je koneckonců na vás – Samsung SGH-Q200 se u nás bude zřejmě prodávat (až se ustaví distribuční síť a uzavřou se smlouvy s mobilními operátory, pokud by se mobil měl objevit v jejich nabídce), takže si ještě pár týdnů počkejte. Určitě vám přineseme i podrobnější recenzi finální verze, až bude k dispozici.