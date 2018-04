Samsung SGH-N400 - levný manažer s vystřelovací anténou (preview)

Především zvláštním designem a ještě víc samovysouvací anténou na sebe nový Samsung SGH-N400 přitahuje velkou pozornost. Svými funkcemi se vyrovná základním telefonům střední třídy, jako je například Alcatel One Touch 501 nebo Siemens S35i. Oproti těmto „starším“ modelům je však lehčí, má velké množství vyzváněcích melodií a her a velmi kvalitní displej s překvapivě velkým rozlišením, na kterém si můžete nechat přehrávat jeden z pěti screensaverů.

Při prvním pohledu na N400 si řeknete, že jde o klasický Samsung s flipem, ovšem s jednou podstatnou změnou - výrobce evidentně už pochopil, že dnes jsou v oblibě integrované antény. Pak ale otevřete flip a dočkáte se velkého překvapení. Z vrchní hrany přístroje se bezhlesně vysune tenká anténa, podobná těm, které se ručně vytahovaly ze starých Motorol. Když flip zavřete, zabudovaný elektromotorek anténu opět poslušně schová. Jde mnohem víc o designérský tah, ozvláštňující telefon, než o důležité technické vylepšení, které by mělo zásadní vliv na příjem signálu. Přesto je to krok zajímavý, protože lidé se svým mobilem velmi rádi chlubí a kdo kdy viděl telefon se samovysouvací anténou. Autorem převratného nápadu je italský designér Sergio Pininfarina.

Velikostí a hmotností drží Samsung SGH-N200 krok s ostatními novinkami od korejského výrobce: 112 x 45 x 17 mm, 91 gramů. V nevelkém těle přístroje je zasazen displej, který svou velikostí zdaleka nevynikne tolik jako rozlišením 128 x 128 bodů. Díky tomu se na něm pohodlně zobrazí šest řádek textu spolu se stavovými ikonami. V pohotovostním stavu se na displeji zobrazuje jeden z pěti pohyblivých screensaverů (běžící leopard, letící motýl, padající listí nebo hodiny).

Ovládání se opírá především o joystick, umístěný uprostřed pod displejem tak, že je přístupný i se zavřeným flipem. Funkční je ve všech čtyřech směrech i na tlak, tedy stejně jako u Alcatelu OT701. Každému směru lze přiřadit jakoukoliv položku z menu, která se aktivuje při prvním pohybu joysticku v pohotovostním stavu. Díky tomu se snadno dostanete do menu, telefonního seznamu, editace SMS zpráv nebo kamkoliv jinam. Klávesnice samotná je bohužel pro rychlé psaní poněkud nevhodná, jednotlivá tlačítka jsou hodně zapuštěná a jejich stlačení nelze rychle odbýt. Proto je zvlášť vhodné, že má Samsung integrovaný software T9 pro pohodlnější psaní SMS. Podobně usnadňuje psaní i možnost definovat vlastní šablony pro textové zprávy.

Telefon se může pochlubit několika funkcemi, které jej řadí do kategorie manažerských telefonů. Jde o organizér, který je velmi kvalitní a má několik funkcí, které konkurence postrádá - ukládat do něj můžete čtyři různé položky: připomenutí, volání, schůzka a narozeniny. Navíc můžete přepínat čas, pokud se s telefonem přesunete do jiné časové zóny. Organizér je schopný posunout čas u položek tak, aby odpovídal časovému posunu.

Posledním doplňkem je úkolovník, známý asi lépe podle anglického názvu to-do-list. Ve srovnání s tímto vybavením vypadá telefonní seznam na 250 záznamů, každý s jediným číslem, nedostatečně. Ve srovnání s jinými dnešními telefony je to opravdu málo.

Tím však výčet nadstandardních funkcí nekončí. Pro pohodlnou práci s menu a oblíbenými telefonními čísly se hodí hlasové ovládání a vytáčení. Poznámky, které si potřebujete rychle udělat, nemusíte nutně psát, máte-li Samsung N400. Stačí použít zabudovaný diktafon, který je schopný uložit tři záznamy s maximální délkou 35 vteřin.

V oblasti datových přenosů má ovšem Samsung jednu slabinu - nepodporuje ani jednu z technologií rychlého přenosu dat (GPRS ani HSCSD). Naštěstí ale zvládá alespoň rychlost přenosu 14,4 kbps a je vybaven infračerveným portem. Nechybí pochopitelně ani prohlížeč WAPu, jak jinak než od společnosti Phone.com.

Vyzváněcích melodií je v telefonu víc než dost, výběr ze 47 různých by měl snad každému stačit. Pokud byste přeci jen nenašli to pravé, můžete si složit až tři různé melodie vlastní. Nechybí samozřejmě ani vibrace. Jak je bohužel u Samsungů běžné, profily ani skupiny volajících v přístroji nenajdete. Útěchou vám tedy může být alespoň 11 her, tak jako v každém novém Samsungu.

Vzhledem k malým rozměrům, nízké váze a velkému displeji není divu, že výdrž baterie není tak vysoká jako u některých „nesmrtelných“ telefonů. Výrobce udává 100 hodin v pohotovosti nebo 150 minut hovoru, podle prvních zkušeností přístroj vydrží s běžným používáním maximálně tři dny. Taková je daň za luxus, funkce a automatickou anténu.

Velmi mile ovšem překvapí cena telefonu. Pokud budeme odvozovat od toho, kolik stojí Samsung SGH-N100 v těch několika zemích, kde si již prodává (např. Itálie nebo Švédsko), pak lze očekávat cenu 11 000 - 12 000 korun. To je za telefon takových kvalit velmi solidní cena, zvlášť překvapí to, že neplatíte nápad s výsuvnou anténou. Ať už se o Samsung SGH-N400 budete zajímat kvůli jeho anténě, nebo schopnostem, nemusíte se bát, že vás zklame. Jen s sebou musíte nosit nabíječku.